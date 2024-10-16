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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Инфраструктурное обеспечение, помощь с поиском рабочей силы - экономист рассказал, как власти громад могут способствовать открытию новых предприятий

Инфраструктурное обеспечение, помощь с поиском рабочей силы - экономист рассказал, как власти громад могут способствовать открытию новых предприятий

Киев  •  УНН

16 октября 2024, 14:03  •  22538 просмотра

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Экономист рассказал о возможностях местных властей способствовать открытию предприятий через инфраструктурное обеспечение и помощь с поиском рабочей силы. Эксперт также отметил, что изменение налоговой системы могло бы повысить мотивацию власти.

Органы местной власти могут и должны в пределах своей компетенции способствовать открытию на территориях своих общин различных промышленных предприятий, а, соответственно, увеличению инвестиций в экономику и увеличению бюджетных поступлений. Однако, из-за особенностей налоговой системы Украины не у всех руководителей на местах есть достаточно мотивации это делать. Такое мнение высказал экономический эксперт Андрей Новак в комментарии УНН.

Детали

В сегодняшних условиях местные органы власти могут способствовать максимально открытию предприятий любого масштаба, предоставляя им в пределах своих компетенций и возможностей максимально инфраструктурное обеспечение, то есть подведение дороги, света, при чем все в оперативном режиме, водоотведение, водоснабжение, все разрешительные документы, содействие в поиске рабочей силы, через соответствующие свои социальные структуры. Только в таком режиме

- рассказал Андрей Новак.

В то же время, по мнению эксперта, экономически при сегодняшней ситуации местные органы власти мало чем могут помогать в этом плане. Причина заключается в том, что значительная часть налогов и сборов направляется в государственный бюджет. По словам Новака, если 50% процентов налоговых поступлений оставались в общинах, то это бы побудило местные органы власти быть более активными.

"Если ввести принцип 50 на 50, то сразу меняется мотивация, понимая что половина всех налогов остается в местном бюджете, тогда уже и местные органы власти работают иначе и сильно мотивированы, чтобы на их территории было как можно больше предприятий, и чтобы они были прибыльными и чтобы на их территории жило как можно больше жителей, потому что это также налогоплательщики - физические лица", - добавил экономический эксперт.

Дополнительно

В Броварской громаде практически все промышленные предприятия возобновили свою работу после начала полномасштабного вторжения, а властями принимаются меры по стимулированию предпринимательской деятельности.

"У нас начали работать новые предприятия по производству модульных домов и по изготовлению подоконников с современным дизайном и высоким уровнем защиты покрытия. Предприятия, которые работали в громаде до полномасштабного вторжения, строят новые производственные и складские помещения. Для стимулирования экономического развития проводятся электронные торги по продаже прав аренды земельных участков. С целью поддержки предпринимательской деятельности субъектам хозяйствования передаются в аренду свободные общие площади помещений коммунальной собственности на конкурсной основе с льготой по начислению пени за несвоевременно уплаченную арендную плату. В первом полугодии этого года на таких условиях было передано более 18 тысяч квадратных метров общих площадей помещений коммунальной собственности", - отметила заместитель Броварского городского головы Елена Красник в комментарии УНН.

Напомним

Городской голова Броваров Игорь Сапожко сообщил УНН, что за время военного положения в рамках реализации 76 инвестиционных проектов удалось привлечь более 466 миллионов гривен инвестиций и создать почти 600 новых рабочих мест.  

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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