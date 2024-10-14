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Нові підприємства, гранти для бізнесу, інвестиції: як у громадах Київщини підтримують розвиток економіки

Київ • УНН

 • 126206 перегляди

Як у громадах Київщини підтримують розвиток економіки.

Нові підприємства, гранти для бізнесу, інвестиції: як у громадах Київщини підтримують розвиток економіки

У Броварській громаді Київської області, попри воєнний час, вдалося не допустити суттєвого завмирання економічного життя. Тут працюють практично усі промислові підприємства, люди мають змогу отримати гранти на відкриття власної справи, у громаду залучаються інвестиції. Як вдається підтримувати економічний розвиток на належному рівні, розповіла заступниця міського голови Броварів Олена Красник в коментарі УНН.

За її словами, майже 40% промислового сектору громади – це експортнорієнтовані підприємства.

"Вони постачають свою продукцію до більше ніж 30 країн Європейського Союзу, Північної Америки, Азії та Африки. Це комплексні пакувальні лінії, ветеринарні препарати, градирні, промислові вентилятори, димососи, устаткування для спецтехніки, гумові вироби побутового та сільськогосподарського призначення, ущільнювачі, алюмінієві профільні системи архітектурного призначення, клеї, теплоізоляційні матеріали та інше. Для підприємств громади у довоєнний період був характерний щорічний приріст промислового виробництва. Так, за даними моніторингу промислових підприємств, обсяг реалізованої промислової продукції у січні-грудні 2021 року зріс на 27,5% у порівнянні з 2020 роком.

Звісно, що повномасштабне російське вторгнення суттєво вплинуло на їхню діяльність. Ускладнення логістики, проблеми з постачанням сировини, блекаути – усе це призвело до того, що деякі підприємства були змушені призупинити свою діяльність.

Окрім цього, внаслідок бойових дій часткових пошкоджень зазнали сім промислових підприємств, які розташовані на території Броварської громади, а також виробничі потужності, які знаходяться на території інших громад Броварського району. Що в свою чергу призвело до призупинення діяльності деяких підприємств", - розповіла Олена Красник.

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Водночас, як зауважила заступниця міського голови Броварів, більшість підприємств зуміли адаптуватися до реалій воєнного часу. Влада Броварської громади спільно з українськими та міжнародними організаціями реалізує низку проєктів, спрямованих на стимулювання економічного розвитку та залучення інвестицій. Усі охочі, у тому числі і військовослужбовці, можуть отримати грант на відкриття власного бізнесу.

"У нас почали працювати нові підприємства по виробництву модульних будинків та по виготовленню підвіконь з сучасним дизайном та високим рівнем захисту покриття. Підприємства, які працювали в громаді до повномасштабного вторгнення, будуть нові виробничі та складські приміщення.

Для стимулювання економічного розвитку проводяться електронні торги з продажу прав оренди земельних ділянок. З метою підтримки підприємницької діяльності суб’єктам господарювання передаються в оренду вільні загальні площі приміщень комунальної власності на конкурсних засадах з пільгою по нарахуванню пені за невчасно сплачену орендну плату. У першому півріччі цього року на таких умовах було передано більше ніж 18 тисяч квадратних метрів загальних площ приміщень комунальної власності.

За період з 2022 року по вересень 2024 суб’єктами підприємницької діяльності завершено реалізацію 76 інвестиційних проєктів. Залучено інвестицій на майже 450 мільйонів гривень.

За два роки проєкту "єРобота" станом на 01.10.2024 "Грант на власну справу" отримали 82 жителі громади та 7 учасників бойових дій та їх дружини "Грант для ветеранів та членів їхніх сімей", - додала Олена Красник.

За словами заступниці міського голови, усі ці заходи позитивно вплинули на стан економіки громади та розвиток підприємництва. Наразі у громаді зареєстровано більше ніж 18 тисяч суб’єктів підприємницької діяльності. При цьому спостерігається тенденція збільшення як ФОПів, так і юридичних осіб.

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Захар Подкидишев

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