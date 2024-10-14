Новые предприятия, гранты для бизнеса, инвестиции: как в громадах Киевской области поддерживают развитие экономики

В Броварской громаде Киевской области, несмотря на военное время, удалось не допустить существенного замирания экономической жизни. Здесь работают практически все промышленные предприятия, люди могут получить гранты на открытие собственного дела, в громаду привлекаются инвестиции. Как удается поддерживать экономическое развитие на должном уровне, рассказала заместитель городского головы Броваров Елена Красник в комментарии УНН.

По ее словам, почти 40% промышленного сектора громады - это экспортноориентированные предприятия.

"Они поставляют свою продукцию в более чем 30 стран Европейского Союза, Северной Америки, Азии и Африки. Это комплексные упаковочные линии, ветеринарные препараты, градирни, промышленные вентиляторы, дымососы, оборудование для спецтехники, резиновые изделия бытового и сельскохозяйственного назначения, уплотнители, алюминиевые профильные системы архитектурного назначения, клеи, теплоизоляционные материалы и прочее. Для предприятий громады в довоенный период был характерен ежегодный прирост промышленного производства. По данным мониторинга промышленных предприятий, объем реализованной промышленной продукции в январе-декабре 2021 года вырос на 27,5% по сравнению с 2020 годом.

Конечно, полномасштабное российское вторжение существенно повлияло на их деятельность. Осложнения логистики, проблемы с поставками сырья, блэкауты - все это привело к тому, что некоторые предприятия были вынуждены приостановить свою деятельность.

Кроме этого, в результате боевых действий частичные повреждения получили семь промышленных предприятий, расположенных на территории Броварской громады, а также производственные мощности, которые находятся на территории других громад Броварского района. Что в свою очередь привело к приостановке деятельности некоторых предприятий", - рассказала Елена Красник.

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В то же время, как отметила заместитель городского головы Броваров, большинство предприятий сумели адаптироваться к реалиям военного времени. Власти Броварской громады совместно с украинскими и международными организациями реализуют ряд проектов, направленных на стимулирование экономического развития и привлечения инвестиций. Все желающие, в том числе и военнослужащие, могут получить грант на открытие собственного бизнеса.

"У нас начали работать новые предприятия по производству модульных домов и по изготовлению подоконников с современным дизайном и высоким уровнем защиты покрытия. Предприятия, которые работали в громаде до полномасштабного вторжения, будут новые производственные и складские помещения.

Для стимулирования экономического развития проводятся электронные торги по продаже прав аренды земельных участков. С целью поддержки предпринимательской деятельности субъектам хозяйствования передаются в аренду свободные общие площади помещений коммунальной собственности на конкурсной основе с льготой по начислению пени за несвоевременно уплаченную арендную плату. В первом полугодии этого года на таких условиях было передано более 18 тысяч квадратных метров общих площадей помещений коммунальной собственности.

За период с 2022 года по сентябрь 2024 субъектами предпринимательской деятельности завершена реализация 76 инвестиционных проектов. Привлечено инвестиций почти на 450 миллионов гривен.

За два года проекта "єРобота" по состоянию на 01.10.2024 "Грант на собственное дело" получили 82 жителя громады и 7 участников боевых действий и их жены "Грант для ветеранов и членов их семей", - добавила Елена Красник.

По словам заместителя городского головы, все эти меры положительно повлияли на состояние экономики громады и развитие предпринимательства. Сейчас в громаде зарегистрировано более 18 тысяч субъектов предпринимательской деятельности. При этом наблюдается тенденция увеличения как ФЛП, так и юридических лиц.

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