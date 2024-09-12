Комфортные условия для отечественного производителя: предприниматели поделились секретом, где на Киевщине стоит вести бизнес

В Броварской громаде Киевской области местные власти пытаются создать максимально комфортные условия для отечественных товаропроизводителей, постоянно интересуется проблемными вопросами, которые могут возникать у бизнеса, и способствует в их решении. Об этом в комментариях УНН рассказали соучредитель компании «Политехносервис» Юрий Бомбандьоров и руководитель компании «ТДС Укрэспецтехника» Николай Дедов.

Детали

«Политехносервис» занимается производством троллейбусов, разрабатывает новейшие электронные системы управления городским транспортом. Есть среди разработок предприятия и трамвайные вагоны с низким полом и полностью поворотными тележками.

Мы можем делать электробусы, мы можем делать тяговые приводы и трамвайные. Пока у нас есть объем работы, который мы выполняем именно для троллейбусов. Условия для работы в Броварах намного лучше, чем в Киеве. Это связано с платой за землю, связано с другими коммунальными платежами, влиянием власти на эти все процессы. Мы здесь чувствуем себя как дома. Весь коллектив. с большим удовольствием приходит на работу. И это чувствуется по всему. Комфортное отношение власти, территориальной общины к производителям. Мы чувствуем себя очень комфортно и хорошо - рассказывает Юрий Бомбандеров.

Своего коллегу поддерживает и Николай Дедов, руководитель компании «ТДС Укрспецтехника», которая специализируется на производстве, в частности, мини- и фронтальных погрузчиков, экскаваторов-погрузчиков, автогрейдеров.

Несмотря на непростую экономическую ситуацию, компания сумела удержать свои позиции на украинском рынке, и планирует полноценно выходить на рынок Евросоюза. Ведь продукция этой компании ничем не уступает западным аналогам, и, при этом, стоит вдвое дешевле.

Николай Дедов положительно оценивает деятельность, созданного в Броварах по инициативе городских властей Совета директоров предприятий

Мы там собираемся 40-50 предпринимателей. Решаем вопросы, которые у нас между собой возникают. Туда приглашают представителей налоговой, водоканала, других служб, и мы им можем задать вопросы. И как по мне такая инициатива сильно помогает. Может еще где-то по Украине такое тоже есть, но я не слышал - отмечает руководитель «ТДС Укрспецтехника».

Дополнительно

Городской голова Броваров Игорь Сапожко рассказал, что жители Броварской общины, которые работают на различных предприятиях, расположенных на ее территории, должны быть заинтересованы в том, чтобы эти предприятия работали прозрачно.

55% бюджета состоит из налога на доходы физических лиц. И здесь самое главное, чтобы не было теневого бизнеса. Мне очень приятно, что город Бровары имеет малый и средний бизнес. Мы говорим и о производстве, и о сфере услуг, и так далее. У нас достаточно давно уже в городе создан Совет директоров предприятий. Мне приятно работать с нашими руководителями, которые всегда с пониманием относятся к той или иной ситуации. И понимают, что от количества налогов, которые они платят, зависят и условия проживания их же работников в нашей громаде. Мы говорим о том, что если будут налоги, будут делаться какие-то работы. Это замкнутый цикл, который должен работать в любой общине. Мы говорим о том, что задача бизнеса - это честно и открыто работать в белую, а наша задача - организовать, чтобы эти работники, которые непосредственно работают на наших предприятиях, чувствовали непосредственно, что те налоги, которые они платят, направляются для развития нашей громады - отметил Игорь Сапожко.

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