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Працівники наших підприємств мають відчувати, що податки, які ними сплачуються, спрямовуються на розвиток громади - мер Броварів

Працівники наших підприємств мають відчувати, що податки, які ними сплачуються, спрямовуються на розвиток громади - мер Броварів

Київ • УНН

 • 72934 перегляди

Міський голова Броварів наголошує на важливості прозорої роботи підприємств для розвитку громади. 55% бюджету міста складає податок на доходи фізосіб, який спрямовується на покращення інфраструктури.

Жителі Броварської громади, які працюють на різноманітних підприємствах, що розташовані на її території, мають бути зацікавлені у тому, щоб ці підприємства працювали прозоро. Податки, які сплачуються, зокрема, і з зарплат працівників, та потрапляють до місцевого бюджету, спрямовуються на розвиток інфраструктури громади, а отже і на покращення умов проживання цих людей. Про це розповів міський голова Броварів Ігор Сапожко в ексклюзивному інтерв’ю УНН.

Деталі

За словами мера Броварів, власники та керівники підприємств, які розташовані на території громади розуміють, що від обсягу сплачених ними податків залежить комфорт проживання їхніх же працівників у нашій громаді.

55% бюджету складається з податку на доходи фізичних осіб. І тут саме головне, щоб не було тіньового бізнесу. Мені дуже приємно, що місто Бровари має малий і середній бізнес. Ми говоримо і про виробництво, і про сферу послуг, і так далі. У нас досить давно вже в місті створена Рада директорів підприємств. Мені приємно працювати з нашими керівниками, які завжди з розумінням відносяться до тої або іншої ситуації. І розуміють, що від кількості податків, які вони сплачують, залежать і умови проживання їхніх же працівників у нашій громаді. Ми говоримо про те, що якщо будуть податки, будуть робитися якісь роботи. Це замкнений цикл, який має працювати в будь-якій громаді. Ми говоримо про те, що завдання бізнесу – це чесно і відкрито працювати в білу, а наше завдання – організувати, щоб ці працівники, які безпосередньо працюють на наших підприємствах, відчували безпосередньо, що ті податки, які вони сплачують, направляються для розвитку нашої громади

- зазначив Ігор Сапожко.

Засновниця двох брендів трикотажного одягу: "У Броварах влада, яка чує підприємців"03.09.24, 14:07 • 158924 перегляди

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