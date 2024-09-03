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Засновниця двох брендів трикотажного одягу: "У Броварах влада, яка чує підприємців"

Засновниця двох брендів трикотажного одягу: "У Броварах влада, яка чує підприємців"

Київ • УНН

 • 158924 перегляди

Засновниця ПП "Ріто" розповіла про підтримку бізнесу владою Броварів. Міський голова підкреслює важливість збереження робочих місць та допомоги підприємствам у адаптації до нових реалій.

Влада Броварів робить все від себе залежне, щоб зберегти та розвинути виробництво українських товарів на території громади. А тому перебуває у постійному діалозі з бізнесом, та допомагає підприємцям із вирішенням їхніх проблем. Про це розповіла засновниця та керівник приватного підприємства "Ріто" Тетяна Абрамова в коментарі УНН.

Деталі

Підприємниця зазначила, що Бровари – це місто з розвиненою інфраструктурою та великою кількістю промислових підприємств.

"По-перше, це дуже потужне місто з інтелектуальними людьми, тому що тут дуже багато складних підприємств. Воно націлено на життя людей. Тут дуже класна інфраструктура, і знаєте, чесно кажучи, хоч і кажуть, воно місто-супутник Києва, да, але воно само по собі місто, і в ньому можна жити окремо своїм бурхливим життям. І по-друге, у нас влада, яка нас чує. Ви можете бути здивовані, але я пішла на прийом до мера, він мене вислухав, і він дав мені зворотній зв'язок. 

Я жителька Броварів вже багато років і я не хочу переїжджати", - розповіла Тетяна Абрамова.

Міській голова Броварів Ігор Сапожко, у свою чергу підкреслює, що завдання влади не тільки сприяти підприємцям у збереженні їхнього бізнесу, але в його в його масштабуванні.

"Це збереження та створення нових робочих місць, податки до бюджету громади. Для нас дуже важливо, що, незважаючи на повномасштабне вторгнення, і те, що ворог рвався до Броварів, наші підприємства знайшли у собі сили відновити виробництво. І у цей складний час адаптуються до нових реалій, шукають нові ринки збуту своєї продукції. Ми з ними на постійному контакті, і допомагаємо усім чим можемо", - зазначив Ігор Сапожко в коментарі УНН.  

Нагадаємо

Журналісти УНН відвідали найбільшу в Україні фабрику трикотажного одягу в Україні, щоб розташована в Броварах, та реалізовує свою продукцію не лише в нашій державі, а й за кордоном.

Наші журналісти мали змогу ознайомитися не лише з усіма етапами виробництва, але й подивитися ескізи колекції осінь-зима 2025-26рр. 

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

СуспільствоЕкономікаКиївщина

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