Основательница двух брендов трикотажной одежды: "В Броварах власть, которая слышит предпринимателей"

Власть Броваров делает все от себя зависящее, чтобы сохранить и развить производство украинских товаров на территории громады. Поэтому находится в постоянном диалоге с бизнесом, и помогает предпринимателям с решением их проблем. Об этом рассказала основательница и руководитель частного предприятия "Рито" Татьяна Абрамова в комментарии УНН.

Детали

Предпринимательница отметила, что Бровары - это город с развитой инфраструктурой и большим количеством промышленных предприятий.

"Во-первых, это очень мощный город с интеллектуальными людьми, потому что здесь очень много сложных предприятий. Он нацелен на жизнь людей. Здесь очень классная инфраструктура, и знаете, честно говоря, хоть и говорят, он город-спутник Киева, да, но он сам по себе город, и в нем можно жить отдельно своей бурной жизнью. И во-вторых, у нас власть, которая нас слышит. Вы можете быть удивлены, но я пошла на прием к мэру, он меня выслушал, и он дал мне обратную связь.

Я жительница Броваров уже много лет и я не хочу переезжать", - рассказала Татьяна Абрамова.

Городской голова Броваров Игорь Сапожко, в свою очередь подчеркивает, что задача власти не только способствовать предпринимателям в сохранении их бизнеса, но в его в его масштабировании.

"Это сохранение и создание новых рабочих мест, налоги в бюджет громады. Для нас очень важно, что, несмотря на полномасштабное вторжение, и то, что враг рвался в Бровары, наши предприятия нашли в себе силы возобновить производство. И в это сложное время адаптируются к новым реалиям, ищут новые рынки сбыта своей продукции. Мы с ними на постоянном контакте, и помогаем всем чем можем", - отметил Игорь Сапожко в комментарии УНН.

Напомним

Журналисты УНН посетили крупнейшую в Украине фабрику трикотажной одежды в Украине, которая расположена в Броварах, и реализует свою продукцию не только в нашем государстве, но и за рубежом.

Наши журналисты имели возможность ознакомиться не только со всеми этапами производства, но и посмотреть эскизы коллекции осень-зима 2025-26гг.