Работники наших предприятий должны чувствовать, что налоги, которые ими уплачиваются, направляются на развитие громады - мэр Броваров

Жители Броварской громады, которые работают на различных предприятиях, расположенных на ее территории, должны быть заинтересованы в том, чтобы эти предприятия работали прозрачно. Налоги, которые уплачиваются, в частности, и с зарплат работников, и попадают в местный бюджет, направляются на развитие инфраструктуры общины, а следовательно и на улучшение условий проживания этих людей. Об этом рассказал городской голова Броваров Игорь Сапожко в эксклюзивном интервью УНН.

Детали

По словам мэра Броваров, владельцы и руководители предприятий, расположенных на территории громады понимают, что от объема уплаченных ими налогов зависит комфорт проживания их же работников в нашей громаде.

55% бюджета состоит из налога на доходы физических лиц. И здесь самое главное, чтобы не было теневого бизнеса. Мне очень приятно, что город Бровары имеет малый и средний бизнес. Мы говорим и о производстве, и о сфере услуг, и так далее. У нас достаточно давно уже в городе создан Совет директоров предприятий. Мне приятно работать с нашими руководителями, которые всегда с пониманием относятся к той или иной ситуации. И понимают, что от количества налогов, которые они платят, зависят и условия проживания их же работников в нашей громаде. Мы говорим о том, что если будут налоги, будут делаться какие-то работы. Это замкнутый цикл, который должен работать в любой общине. Мы говорим о том, что задача бизнеса - это честно и открыто работать в белую, а наша задача - организовать, чтобы эти работники, которые непосредственно работают на наших предприятиях, чувствовали непосредственно, что те налоги, которые они платят, направляются для развития нашей громады - отметил Игорь Сапожко.

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