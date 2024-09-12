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Комфортні умови для вітчизняного виробника: підприємці поділилися секретом, де на Київщині варто вести бізнес

Київ • УНН

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Влада Броварів активно підтримує місцевий бізнес, створюючи сприятливі умови для виробників. Підприємці відзначають позитивний вплив ініціатив міської влади, зокрема створення Ради директорів підприємств.

У Броварській громаді Київської області місцева влада намагається створити максимально комфортні умови для вітчизняних товаровиробників, постійно цікавиться проблемними питаннями, які можуть виникати, у бізнесу, та сприяє у їх вирішенні. Про це в коментарях УНН розповіли співзасновник компанії "Політехносервіс" Юрій Бомбандьоров та керівник компанії "ТДС Укреспецтехніка" Микола Дєдов.

Деталі

"Політехносервіс" займається виробництвом тролейбусів, розробляє новітні електронні системи керування міським транспортом. Є серед розробок підприємства і трамвайні вагони з низькою підлогою та повністю поворотними візками.

Ми можемо робити електробуси, ми можемо робити тягові приводи і трамвайні. Поки у нас є обсяг роботи, який ми виконуємо саме для тролейбусів. Умови для роботи в Броварах набагато краще, ніж в Києві. Це пов'язано з платою за землю, пов'язано з іншими комунальними платежами, впливом влади на ці всі процеси. Ми тут відчуваємо себе як вдома. Весь колектив. з великим задоволенням приходить на роботу. І це відчувається по всьому. Комфортне відношення влади, територіальної громади до виробників. Ми почуваємо себе дуже комфортно і гарно

– розповідає Юрій Бомбандьоров.

Свого колегу підтримує і Микола Дєдов, керівник компанії "ТДС Укрспецтехніка", яка, спеціалізується на виробництві, зокрема, міні- та фронтальних навантажувачів, екскаваторів-навантажувачів, автогрейдерів.

Попри непросту економічну ситуацію, компанія зуміла втримати свої позиції на українському ринку, і планує повноцінно виходити на ринок Євросоюзу. Адже продукція цієї компанії нічим не поступається західним аналогам, і, при цьому, коштує вдвічі дешевше.

Микола Дєдов позитивно оцінює діяльність, створеної у Броварах за ініціативи міської влади Ради директорів підприємств

Ми там збираємося 40-50 підприємців. Вирішуємо питання, які у нас між собою виникають. Туди запрошують представників податкової, водоканалу, інших служб, і ми їм можемо поставити питання. І як по мені така ініціатива сильно допомагає. Може ще десь по Україні таке теж є, але я не чув

- зазначає керівник «ТДС Укрспецтехніка».

Додатково

Міський голова Броварів Ігор Сапожко розповів, що жителі Броварської громади, які працюють на різноманітних підприємствах, що розташовані на її території, мають бути зацікавлені у тому, щоб ці підприємства працювали прозоро.

55% бюджету складається з податку на доходи фізичних осіб. І тут саме головне, щоб не було тіньового бізнесу. Мені дуже приємно, що місто Бровари має малий і середній бізнес. Ми говоримо і про виробництво, і про сферу послуг, і так далі. У нас досить давно вже в місті створена Рада директорів підприємств. Мені приємно працювати з нашими керівниками, які завжди з розумінням відносяться до тої або іншої ситуації. І розуміють, що від кількості податків, які вони сплачують, залежать і умови проживання їхніх же працівників у нашій громаді. Ми говоримо про те, що якщо будуть податки, будуть робитися якісь роботи. Це замкнений цикл, який має працювати в будь-якій громаді. Ми говоримо про те, що завдання бізнесу – це чесно і відкрито працювати в білу, а наше завдання – організувати, щоб ці працівники, які безпосередньо працюють на наших підприємствах, відчували безпосередньо, що ті податки, які вони сплачують, направляються для розвитку нашої громади

- зазначив Ігор Сапожко.

Засновниця двох брендів трикотажного одягу: "У Броварах влада, яка чує підприємців"03.09.24, 14:07 • 158924 перегляди

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