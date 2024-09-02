ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Россия атакует Никопольщину дронами-камикадзе и артиллерией

Россия атакует Никопольщину дронами-камикадзе и артиллерией

  •  89706 просмотра
Польша подняла авиацию из-за массированных ударов России по Украине

Польша подняла авиацию из-за массированных ударов России по Украине

  •  95260 просмотра
Спасатели ликвидируют последствия вражеской атаки в Киеве

Спасатели ликвидируют последствия вражеской атаки в Киеве

  •  48543 просмотра
Зеленский: все работающие школы и вузы сегодня являются доказательством стойкости украинского народа

Зеленский: все работающие школы и вузы сегодня являются доказательством стойкости украинского народа

  •  52789 просмотра
В правительстве утвердили план восстановления разрушенных предприятий по принципу «build back better»

В правительстве утвердили план восстановления разрушенных предприятий по принципу «build back better»

  •  69391 просмотра
публикации
Российские связи экс-нардепа Ризаненко: возможное двойное гражданство и недвижимость в Крыму

Российские связи экс-нардепа Ризаненко: возможное двойное гражданство и недвижимость в Крыму

  •  46278 просмотра
Все начиналось с 400 долларов и одной вязальной машинки - как в Броварах работает трикотажная фабрика, о которой знают в Украине и за рубежом

Все начиналось с 400 долларов и одной вязальной машинки - как в Броварах работает трикотажная фабрика, о которой знают в Украине и за рубежом
Эксклюзив

  •  63946 просмотра
Экс-нардеп-беглец или ждун: Павел Ризаненко и его вероятная связь с фсб

Экс-нардеп-беглец или ждун: Павел Ризаненко и его вероятная связь с фсб

30 августа 2024, 14:27  •  192490 просмотра
Конфликт антикоррупционеров усиливается: Углава подал заявление на директора НАБУ в НАПК и стал обличителем

Конфликт антикоррупционеров усиливается: Углава подал заявление на директора НАБУ в НАПК и стал обличителем

30 августа 2024, 13:32  •  190511 просмотра
С укрытиями и теплыми помещениями: школы и детсады Броварской громады готовы к новому учебному году

С укрытиями и теплыми помещениями: школы и детсады Броварской громады готовы к новому учебному году

30 августа 2024, 12:27  •  192808 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Новые снимки раскрывают глубину медленного распада "Титаника"

Новые снимки раскрывают глубину медленного распада "Титаника"

  •  35404 просмотра
2 сентября: День кокоса, День нотариата в Украине

2 сентября: День кокоса, День нотариата в Украине

  •  101872 просмотра
1 сентября: День предпринимателя в Украине, Всемирный день написания писем, Всемирный день написания писем

1 сентября: День предпринимателя в Украине, Всемирный день написания писем, Всемирный день написания писем

1 сентября 2024, 03:03  •  103368 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить осенью: что посмотреть

5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить осенью: что посмотреть

31 августа 2024, 18:17  •  100483 просмотра
Известные украинцы поздравили военных с Днем Авиации стихотворением "Крылья": видео

Известные украинцы поздравили военных с Днем Авиации стихотворением "Крылья": видео

31 августа 2024, 10:13  •  103912 просмотра
Актуальное
Все начиналось с 400 долларов и одной вязальной машинки - как в Броварах работает трикотажная фабрика, о которой знают в Украине и за рубежом

Все начиналось с 400 долларов и одной вязальной машинки - как в Броварах работает трикотажная фабрика, о которой знают в Украине и за рубежом

Киев  •  УНН

2 сентября 2024, 12:20  •  63450 просмотра

Read in English

Рассказываем, что объединяет мотивы Марии Примаченко, вышивку 19-го века и почти космические технологии

В Броварах Киевской области уже много лет подряд успешно работает крупнейшая в Украине фабрика по производству трикотажа - частное предприятие "Рито". Одежда этой фабрики популярна не только в Украине, но и за ее пределами.

Основатель и руководитель предприятия Татьяна Абрамова с гордостью называет его лабораторией инновационного трикотажа. Журналистам УНН она продемонстрировала полный цикл производства качественной одежды, начиная от моделирования дизайнером, процесса пряжи и заканчивая сдачей готового товара поставщикам.

Все начинается с тоненькой ниточки

"Это - наша гордость, это - наше собственное производство. С этого все начинается. Начинается вот с тоненькой ниточки, из которой потом мы на этих умных машинах вывязываем разные интересные вещи. У нас есть собственное тренд-бюро, где работают дизайнеры, конструкторы. Все их идеи на нашем производстве имплементируются, вывязываются", - начинает экскурсию Татьяна Борисовна.

Абрамова с гордостью демонстрирует цех с вязальными машинами и объясняет, что по сложности конструкции они, по мнению некоторых специалистов, не уступают космическим кораблям.

"Это очень умные машины марки Stoll. Это концерн в Германии, которому 150 лет, и он разрабатывает одни из самых умных вязальных машин. Говорят, что вязальные машины по своей конструкции очень похожи на космический корабль. Это потому что в них очень много разных маленьких, таких мелких механизмов. Иглы. Их там несколько сотен. И эти иглы должны так работать, чтобы они захватывали ниточку. И эта ниточка делала переплетение", - объясняет руководитель фабрики.

Продолжая экскурсию, Татьяна Борисовна рассказывает, что их продукция с успехом продается в США. Добавляет, что фабрика производит трикотажную одежду под двумя брендами: Rito и 91Lab. Rito, по ее словам, - это бренд более универсальной трикотажной одежды, а 91Lab - это бренд со слоганом "Трикотаж, как искусство". И это действительно так, ведь изделия под брендом 91Lab имеют изысканный дизайн, а некоторые украшены мотивами работ Марии Примаченко или элементами брокаровской вышивки, которая была распространена на Киевщине в 19-м веке. 

В кабинете дизайнеров одежды кипит работа: здесь занимаются настоящим искусством и на глазах журналистов работают над коллекцией осень-зима 2025-26 гг.

"Когда девушки придумывают коллекцию, то они придумывают глубже, чем просто одежду. Они занимаются искусством. У нас есть свой цикл. Мы его должны придерживаться, потому что, например, когда мы экспортируем, мы работаем по законам мирового ритейла. Например, в феврале мы должны уже показывать коллекцию лета 2026 года", - рассказывает об особенностях бизнеса в сфере моды Татьяна Абрамова.  

Диссонатор, кетель - загадочные термины из сферы производства трикотажа

Приходилось ли вам слышать слово "диссонатор" в значении названия профессии? Мы услышали о таком специалисте впервые. А это важный человек на производстве одежды, ведь именно эти специалисты программируют машины для производства конечного продукта, указывая, где следует использовать именно такие нити и именно такого цвета, а также, какие петли должны быть вывязаны.

"По-настоящему, это действительно называется "диссонатор" - профессия очень сложная. Вот говорят: да это айтишники. Нет, это айтишники, но они имеют большой опыт и знания в трикотажном производстве, они знают, как, что сделать. Чтобы иголочка брала тот цвет нити, или она перекидывалась через другую иголочку. То есть это очень сложная история", - объясняет руководитель фабрики.

И тут же демонстрирует невероятно красивую коллекцию трикотажной одежды, на создание которой специалистов вдохновило творчество Марии Примаченко.

В общем, производство трикотажной одежды - это сложный процесс, который включает в себя ряд важных этапов. В частности, после того, как ткань готова, она попадает в специальную комнату, где ее подвергают обязательной термической обработке.

На следующем этапе не обойтись без машины, имеющей название кетель. Именно с помощью кетеля детали одежды сшиваются, и мы получаем готовое трикотажное изделие с аккуратным кетельным швом.

После этого готовый продукт проходит контроль качества и сертифицируется, чтобы впоследствии поехать из Броваров во все города Украины. А некоторые партии - на экспорт за границу.

Вдохновило платье с ласточками

Татьяна - очень энергичная женщина, влюбленная в свое дело. Но все же - как ей удалось создать и масштабировать успешное производство?

Сама она родом из Луганска. Ее отца в свое время перевели работать именно в Бровары. Тогда она решила, что это ее вторая Родина.

"У меня все получилось случайно. Я заканчивала аспирантуру в экономическом университете имени Гетьмана. Моя мама была врачом, к ней пришла девушка, которая хотела отблагодарить ее, и принесла моток пряжи. Мама говорит: что я буду с ней делать? А она отвечает: если у вас есть дочь, я могу связать ей платье. И она связала такое классное платье с ласточками.

В то время, в начале 90-х, ничего интересного не было. А бизнес всегда рождается там, где есть дефицит: товара, услуги. И поэтому, когда я увидела это платье, мне очень захотелось, чтобы таких платьев можно было производить много для всех женщин. Все началось с 400 долларов и первой вязальной машинки", - вспоминает Татьяна Борисовна.

А еще она гордится, что ее фабрика расположена именно в Броварах - в городе, где власть заинтересована в развитии предпринимательства.

"Во-первых, это очень мощный город с интеллектуальными людьми, потому что здесь очень много сложных предприятий. Он нацелен на жизнь людей. Здесь очень классная инфраструктура, и знаете, честно говоря, хоть и говорят, он город-спутник Киева - да, но он сам по себе город, и в нем можно жить отдельно своей бурной жизнью. И во-вторых, у нас власть, которая нас слышит. Вы можете быть удивлены, но я пошла на прием к мэру (городской голова Игорь Сапожко - ред.), он меня выслушал, и он дал мне обратную связь.

Я жительница Броваров уже много лет и я не хочу переезжать", - с неиссякаемым оптимизмом, верой в Бровары и Украину завершила экскурсию по фабрике Татьяна Абрамова.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

ЭкономикапубликацииКиевская область
Эксклюзив
Все начиналось с 400 долларов и одной вязальной машинки - как в Броварах работает трикотажная фабрика, о которой знают в Украине и за рубежом
  •  63946 просмотра

Все начиналось с 400 долларов и одной вязальной машинки - как в Броварах работает трикотажная фабрика, о которой знают в Украине и за рубежом

Эксклюзив
День рождения гривны: эксперты КНИИСЭ рассказали, как усиливается защита национальной валюты, о хитростях фальшивомонетчиков и опыте в их разоблачении
  •  38063 просмотра

День рождения гривны: эксперты КНИИСЭ рассказали, как усиливается защита национальной валюты, о хитростях фальшивомонетчиков и опыте в их разоблачении

Эксклюзив
Ножевое ранение 15-летнего украинца в Германии: в МИД объяснили, почему не открыто уголовное дело
  •  50497 просмотра

Ножевое ранение 15-летнего украинца в Германии: в МИД объяснили, почему не открыто уголовное дело

Эксклюзив
Более года без результатов. Налоговики должны отвечать за сознательное затягивание проверки банка "Конкорд"
  •  40993 просмотра

Более года без результатов. Налоговики должны отвечать за сознательное затягивание проверки банка "Конкорд"

Эксклюзив
АРМА чувствует безнаказанность. За использование номеров прикрытия до сих пор никто не наказан - эксперт
  •  46506 просмотра

АРМА чувствует безнаказанность. За использование номеров прикрытия до сих пор никто не наказан - эксперт

Эксклюзив
Реноме равно профессионализму. Эксперт рассказал, на что обратить внимание при отборе главы Фонда гарантирования вкладов
  •  50599 просмотра

Реноме равно профессионализму. Эксперт рассказал, на что обратить внимание при отборе главы Фонда гарантирования вкладов

Эксклюзив
россия утром ударила по Киеву ракетами, произведенными в третьем квартале этого года - источник
  •  52772 просмотра

россия утром ударила по Киеву ракетами, произведенными в третьем квартале этого года - источник

Эксклюзив
Неделя богатая на астрологические события: гороскоп для всех знаков Зодиака на период со 2 по 8 сентября
  •  58429 просмотра

Неделя богатая на астрологические события: гороскоп для всех знаков Зодиака на период со 2 по 8 сентября

Третье «золото» Паралимпиады-2024 Украине принес пловец Михаил Сербин
  •  106103 просмотра

Третье «золото» Паралимпиады-2024 Украине принес пловец Михаил Сербин

Оксана Зубковская завоевала второе золото для Украины на Паралимпиаде-2024
1 сентября 2024, 10:04  •  111283 просмотра

Оксана Зубковская завоевала второе золото для Украины на Паралимпиаде-2024

Популярные

В правительстве утвердили план восстановления разрушенных предприятий по принципу «build back better»

В правительстве утвердили план восстановления разрушенных предприятий по принципу «build back better»

  •  69391 просмотра
Зеленский: все работающие школы и вузы сегодня являются доказательством стойкости украинского народа

Зеленский: все работающие школы и вузы сегодня являются доказательством стойкости украинского народа

  •  52789 просмотра
Спасатели ликвидируют последствия вражеской атаки в Киеве

Спасатели ликвидируют последствия вражеской атаки в Киеве

  •  48543 просмотра
Польша подняла авиацию из-за массированных ударов России по Украине

Польша подняла авиацию из-за массированных ударов России по Украине

  •  95260 просмотра
Россия атакует Никопольщину дронами-камикадзе и артиллерией

Россия атакует Никопольщину дронами-камикадзе и артиллерией

  •  89706 просмотра

Публикации

Российские связи экс-нардепа Ризаненко: возможное двойное гражданство и недвижимость в Крыму

Российские связи экс-нардепа Ризаненко: возможное двойное гражданство и недвижимость в Крыму

  •  46278 просмотра
Все начиналось с 400 долларов и одной вязальной машинки - как в Броварах работает трикотажная фабрика, о которой знают в Украине и за рубежом

Все начиналось с 400 долларов и одной вязальной машинки - как в Броварах работает трикотажная фабрика, о которой знают в Украине и за рубежом
Эксклюзив

  •  63946 просмотра
Экс-нардеп-беглец или ждун: Павел Ризаненко и его вероятная связь с фсб

Экс-нардеп-беглец или ждун: Павел Ризаненко и его вероятная связь с фсб

30 августа 2024, 14:27  •  192490 просмотра
Конфликт антикоррупционеров усиливается: Углава подал заявление на директора НАБУ в НАПК и стал обличителем

Конфликт антикоррупционеров усиливается: Углава подал заявление на директора НАБУ в НАПК и стал обличителем

30 августа 2024, 13:32  •  190511 просмотра
С укрытиями и теплыми помещениями: школы и детсады Броварской громады готовы к новому учебному году

С укрытиями и теплыми помещениями: школы и детсады Броварской громады готовы к новому учебному году

30 августа 2024, 12:27  •  192808 просмотра

Война

В Харькове из-за атаки рф уже 7 пострадавжих, двое в тяжелом состоянии - ОВА

В Харькове из-за атаки рф уже 7 пострадавжих, двое в тяжелом состоянии - ОВА

  •  43 просмотра
Новая атака рф на Харьков: зафиксировано попадание на территории вуза и в гаражном кооперативе

Новая атака рф на Харьков: зафиксировано попадание на территории вуза и в гаражном кооперативе

  •  453 просмотра
В НАТО отреагировали на заявление Польши о необходимости сбивания ракет над Украиной

В НАТО отреагировали на заявление Польши о необходимости сбивания ракет над Украиной

  •  850 просмотра
150 тысяч военных зарегистрировались в приложении "Армія+"

150 тысяч военных зарегистрировались в приложении "Армія+"

  •  984 просмотра
Захватчики проводят рейды вдоль 15-километровой зоны отчуждения на ВОТ Херсонщины - Сопротивление

Захватчики проводят рейды вдоль 15-километровой зоны отчуждения на ВОТ Херсонщины - Сопротивление

  •  1795 просмотра

политика

В НАТО отреагировали на заявление Польши о необходимости сбивания ракет над Украиной

В НАТО отреагировали на заявление Польши о необходимости сбивания ракет над Украиной

  •  850 просмотра
Зеленский с премьером Нидерландов в Запорожье посетили учебное заведение

Зеленский с премьером Нидерландов в Запорожье посетили учебное заведение

  •  5490 просмотра
ГНС в июле заблокировала налоговых накладных на 4,5 млрд грн - нардеп

ГНС в июле заблокировала налоговых накладных на 4,5 млрд грн - нардеп

  •  7818 просмотра
Нацбанк предлагает заменить названия монеты "копейка" на "шаг"

Нацбанк предлагает заменить названия монеты "копейка" на "шаг"

  •  16636 просмотра
Российские связи экс-нардепа Ризаненко: возможное двойное гражданство и недвижимость в Крыму

Российские связи экс-нардепа Ризаненко: возможное двойное гражданство и недвижимость в Крыму

  •  46288 просмотра

Война

В Харькове из-за атаки рф уже 7 пострадавжих, двое в тяжелом состоянии - ОВА

В Харькове из-за атаки рф уже 7 пострадавжих, двое в тяжелом состоянии - ОВА

  •  43 просмотра
Новая атака рф на Харьков: зафиксировано попадание на территории вуза и в гаражном кооперативе

Новая атака рф на Харьков: зафиксировано попадание на территории вуза и в гаражном кооперативе

  •  453 просмотра
В НАТО отреагировали на заявление Польши о необходимости сбивания ракет над Украиной

В НАТО отреагировали на заявление Польши о необходимости сбивания ракет над Украиной

  •  850 просмотра
150 тысяч военных зарегистрировались в приложении "Армія+"

150 тысяч военных зарегистрировались в приложении "Армія+"

  •  984 просмотра
Захватчики проводят рейды вдоль 15-километровой зоны отчуждения на ВОТ Херсонщины - Сопротивление

Захватчики проводят рейды вдоль 15-километровой зоны отчуждения на ВОТ Херсонщины - Сопротивление

  •  1795 просмотра

политика

В НАТО отреагировали на заявление Польши о необходимости сбивания ракет над Украиной

В НАТО отреагировали на заявление Польши о необходимости сбивания ракет над Украиной

  •  850 просмотра
Зеленский с премьером Нидерландов в Запорожье посетили учебное заведение

Зеленский с премьером Нидерландов в Запорожье посетили учебное заведение

  •  5490 просмотра
ГНС в июле заблокировала налоговых накладных на 4,5 млрд грн - нардеп

ГНС в июле заблокировала налоговых накладных на 4,5 млрд грн - нардеп

  •  7818 просмотра
Нацбанк предлагает заменить названия монеты "копейка" на "шаг"

Нацбанк предлагает заменить названия монеты "копейка" на "шаг"

  •  16636 просмотра
Российские связи экс-нардепа Ризаненко: возможное двойное гражданство и недвижимость в Крыму

Российские связи экс-нардепа Ризаненко: возможное двойное гражданство и недвижимость в Крыму

  •  46288 просмотра

Новости Бизнеса

18-й год «Дорога добра» от WOG объединяет украинцев, чтобы спасать детские жизни

18-й год «Дорога добра» от WOG объединяет украинцев, чтобы спасать детские жизни

  •  18665 просмотра
Документальный фильм "From collar to COLLAR Company" учит воплощать мечты

Документальный фильм "From collar to COLLAR Company" учит воплощать мечты

30 августа 2024, 11:46  •  100300 просмотра
Правильное питание кошек: выбираем влажный корм

Правильное питание кошек: выбираем влажный корм

30 августа 2024, 08:49  •  100369 просмотра

Экономика

В «Дії» начался бета-тест Национального кэшбэка: как присоединиться к программе

В «Дії» начался бета-тест Национального кэшбэка: как присоединиться к программе

  •  4850 просмотра
ГНС в июле заблокировала налоговых накладных на 4,5 млрд грн - нардеп

ГНС в июле заблокировала налоговых накладных на 4,5 млрд грн - нардеп

  •  7818 просмотра
Нацбанк предлагает заменить названия монеты "копейка" на "шаг"

Нацбанк предлагает заменить названия монеты "копейка" на "шаг"

  •  16636 просмотра
Все начиналось с 400 долларов и одной вязальной машинки - как в Броварах работает трикотажная фабрика, о которой знают в Украине и за рубежом

Все начиналось с 400 долларов и одной вязальной машинки - как в Броварах работает трикотажная фабрика, о которой знают в Украине и за рубежом
Эксклюзив

  •  63982 просмотра
День рождения гривны: эксперты КНИИСЭ рассказали, как усиливается защита национальной валюты, о хитростях фальшивомонетчиков и опыте в их разоблачении

День рождения гривны: эксперты КНИИСЭ рассказали, как усиливается защита национальной валюты, о хитростях фальшивомонетчиков и опыте в их разоблачении
Эксклюзив

  •  38074 просмотра

Киев

Утренний удар по столице: в Киеве продолжается ликвидация последствий ракетной атаки рф

Утренний удар по столице: в Киеве продолжается ликвидация последствий ракетной атаки рф

  •  20723 просмотра
Выманили у предпринимателя 250 тыс. долларов в криптовалюте: правоохранители разоблачили преступную группу вымогателей

Выманили у предпринимателя 250 тыс. долларов в криптовалюте: правоохранители разоблачили преступную группу вымогателей

  •  11390 просмотра
Один из самых сухих августов: в прошлом месяце в Киеве зафиксировали четыре температурных рекорда

Один из самых сухих августов: в прошлом месяце в Киеве зафиксировали четыре температурных рекорда

  •  11356 просмотра
россия утром ударила по Киеву ракетами, произведенными в третьем квартале этого года - источник

россия утром ударила по Киеву ракетами, произведенными в третьем квартале этого года - источник
Эксклюзив

  •  52772 просмотра
Из-за массированной атаки рф на Киев разрушения и повреждения в 6 районах: показали последствия

Из-за массированной атаки рф на Киев разрушения и повреждения в 6 районах: показали последствия

  •  29987 просмотра