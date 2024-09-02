Все начиналось с 400 долларов и одной вязальной машинки - как в Броварах работает трикотажная фабрика, о которой знают в Украине и за рубежом

В Броварах Киевской области уже много лет подряд успешно работает крупнейшая в Украине фабрика по производству трикотажа - частное предприятие "Рито". Одежда этой фабрики популярна не только в Украине, но и за ее пределами.

Основатель и руководитель предприятия Татьяна Абрамова с гордостью называет его лабораторией инновационного трикотажа. Журналистам УНН она продемонстрировала полный цикл производства качественной одежды, начиная от моделирования дизайнером, процесса пряжи и заканчивая сдачей готового товара поставщикам.

Все начинается с тоненькой ниточки

"Это - наша гордость, это - наше собственное производство. С этого все начинается. Начинается вот с тоненькой ниточки, из которой потом мы на этих умных машинах вывязываем разные интересные вещи. У нас есть собственное тренд-бюро, где работают дизайнеры, конструкторы. Все их идеи на нашем производстве имплементируются, вывязываются", - начинает экскурсию Татьяна Борисовна.

Абрамова с гордостью демонстрирует цех с вязальными машинами и объясняет, что по сложности конструкции они, по мнению некоторых специалистов, не уступают космическим кораблям.

"Это очень умные машины марки Stoll. Это концерн в Германии, которому 150 лет, и он разрабатывает одни из самых умных вязальных машин. Говорят, что вязальные машины по своей конструкции очень похожи на космический корабль. Это потому что в них очень много разных маленьких, таких мелких механизмов. Иглы. Их там несколько сотен. И эти иглы должны так работать, чтобы они захватывали ниточку. И эта ниточка делала переплетение", - объясняет руководитель фабрики.

Продолжая экскурсию, Татьяна Борисовна рассказывает, что их продукция с успехом продается в США. Добавляет, что фабрика производит трикотажную одежду под двумя брендами: Rito и 91Lab. Rito, по ее словам, - это бренд более универсальной трикотажной одежды, а 91Lab - это бренд со слоганом "Трикотаж, как искусство". И это действительно так, ведь изделия под брендом 91Lab имеют изысканный дизайн, а некоторые украшены мотивами работ Марии Примаченко или элементами брокаровской вышивки, которая была распространена на Киевщине в 19-м веке.

В кабинете дизайнеров одежды кипит работа: здесь занимаются настоящим искусством и на глазах журналистов работают над коллекцией осень-зима 2025-26 гг.

"Когда девушки придумывают коллекцию, то они придумывают глубже, чем просто одежду. Они занимаются искусством. У нас есть свой цикл. Мы его должны придерживаться, потому что, например, когда мы экспортируем, мы работаем по законам мирового ритейла. Например, в феврале мы должны уже показывать коллекцию лета 2026 года", - рассказывает об особенностях бизнеса в сфере моды Татьяна Абрамова.

Диссонатор, кетель - загадочные термины из сферы производства трикотажа

Приходилось ли вам слышать слово "диссонатор" в значении названия профессии? Мы услышали о таком специалисте впервые. А это важный человек на производстве одежды, ведь именно эти специалисты программируют машины для производства конечного продукта, указывая, где следует использовать именно такие нити и именно такого цвета, а также, какие петли должны быть вывязаны.

"По-настоящему, это действительно называется "диссонатор" - профессия очень сложная. Вот говорят: да это айтишники. Нет, это айтишники, но они имеют большой опыт и знания в трикотажном производстве, они знают, как, что сделать. Чтобы иголочка брала тот цвет нити, или она перекидывалась через другую иголочку. То есть это очень сложная история", - объясняет руководитель фабрики.

И тут же демонстрирует невероятно красивую коллекцию трикотажной одежды, на создание которой специалистов вдохновило творчество Марии Примаченко.

В общем, производство трикотажной одежды - это сложный процесс, который включает в себя ряд важных этапов. В частности, после того, как ткань готова, она попадает в специальную комнату, где ее подвергают обязательной термической обработке.

На следующем этапе не обойтись без машины, имеющей название кетель. Именно с помощью кетеля детали одежды сшиваются, и мы получаем готовое трикотажное изделие с аккуратным кетельным швом.

После этого готовый продукт проходит контроль качества и сертифицируется, чтобы впоследствии поехать из Броваров во все города Украины. А некоторые партии - на экспорт за границу.

Вдохновило платье с ласточками

Татьяна - очень энергичная женщина, влюбленная в свое дело. Но все же - как ей удалось создать и масштабировать успешное производство?

Сама она родом из Луганска. Ее отца в свое время перевели работать именно в Бровары. Тогда она решила, что это ее вторая Родина.

"У меня все получилось случайно. Я заканчивала аспирантуру в экономическом университете имени Гетьмана. Моя мама была врачом, к ней пришла девушка, которая хотела отблагодарить ее, и принесла моток пряжи. Мама говорит: что я буду с ней делать? А она отвечает: если у вас есть дочь, я могу связать ей платье. И она связала такое классное платье с ласточками.

В то время, в начале 90-х, ничего интересного не было. А бизнес всегда рождается там, где есть дефицит: товара, услуги. И поэтому, когда я увидела это платье, мне очень захотелось, чтобы таких платьев можно было производить много для всех женщин. Все началось с 400 долларов и первой вязальной машинки", - вспоминает Татьяна Борисовна.

А еще она гордится, что ее фабрика расположена именно в Броварах - в городе, где власть заинтересована в развитии предпринимательства.

"Во-первых, это очень мощный город с интеллектуальными людьми, потому что здесь очень много сложных предприятий. Он нацелен на жизнь людей. Здесь очень классная инфраструктура, и знаете, честно говоря, хоть и говорят, он город-спутник Киева - да, но он сам по себе город, и в нем можно жить отдельно своей бурной жизнью. И во-вторых, у нас власть, которая нас слышит. Вы можете быть удивлены, но я пошла на прием к мэру (городской голова Игорь Сапожко - ред.), он меня выслушал, и он дал мне обратную связь.

Я жительница Броваров уже много лет и я не хочу переезжать", - с неиссякаемым оптимизмом, верой в Бровары и Украину завершила экскурсию по фабрике Татьяна Абрамова.