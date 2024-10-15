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Близько 450 мільйонів гривень у різних сферах – громади Київщини під час воєнного стану продовжують залучати інвестиції

Київ • УНН

 • 114725 перегляди

У 2022-2024 роках у Броварській громаді реалізовано 76 інвестиційних проєктів на суму понад 446 млн грн. Найбільше проєктів у сфері торгівлі, також створено майже 600 нових робочих місць.

Близько 450 мільйонів гривень у різних сферах – громади Київщини під час воєнного стану продовжують залучати інвестиції

У Броварській громаді Київської області у 2022-2024 роках суб’єкти підприємницької діяльності реалізували 76 інвестиційних проєктів. У яких саме сферах та скільки коштів вдалося залучити, розповів міський голова Броварів Ігор Сапожко в коментарі УНН.

Деталі

Попри непрості часи ми продовжуємо працювати над тим, щоб покращувати інвестиційну привабливість Броварської громади, щоб залучати додаткові кошти в розвиток економіки, інфраструктури, інших сфер життєдіяльності. У 2022-2024 роках суб’єкти підприємницької діяльності реалізували на території громади 76 інвестиційних проєктів. Найбільше серед низ у сфері торгівлі – 42. Ще 10 проєктів завершено у сфері промисловості, 14 - у сфері транспортного обслуговування та логістики, 7 - у соціальній сфері та медицині, 3 – у сфері розвитку інфраструктури, енергетики та житлового будівництва. В рамках цих проєктів вдалося залучити більше 446 мільйонів гривень інвестицій. І що так само важливо в нинішніх умовах створено майже 600 нових робочих місць

 - зазначив Ігор Сапожко.

В контексті ситуації із працевлаштуванням в громаді мер Броварів додав, що не в останню чергу завдяки реалізації різноманітних програм кількість зареєстрованих безробітних у 2024 році порівняно з 2021 роком зменшилася з 596 до 209 осіб.

Додатково

У Броварській міськраді повідомили, що практично всі промислові підприємства громади відновили свою роботу після початку повномасштабного вторгнення владою вживаються заходи щодо стимулювання підприємницької діяльності.

У нас почали працювати нові підприємства по виробництву модульних будинків та по виготовленню підвіконь з сучасним дизайном та високим рівнем захисту покриття. Підприємства, які працювали в громаді до повномасштабного вторгнення, будують нові виробничі та складські приміщення. Для стимулювання економічного розвитку проводяться електронні торги з продажу прав оренди земельних ділянок. З метою підтримки підприємницької діяльності суб’єктам господарювання передаються в оренду вільні загальні площі приміщень комунальної власності на конкурсних засадах з пільгою по нарахуванню пені за невчасно сплачену орендну плату. У першому півріччі цього року на таких умовах було передано більше ніж 18 тисяч квадратних метрів загальних площ приміщень комунальної власності

- розповіла заступниця міського голови Броварів Олена Красник.
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