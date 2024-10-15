ukenru
Эксклюзив
Налоговый комитет Рады игнорирует скандал с и.о. замглавы ГНС Сокуром
  •  2505 просмотра

Налоговый комитет Рады игнорирует скандал с и.о. замглавы ГНС Сокуром

Эксклюзив
Около 450 миллионов гривен в разных сферах - громады Киевщины во время военного положения продолжают привлекать инвестиции
  •  14323 просмотра

Около 450 миллионов гривен в разных сферах - громады Киевщины во время военного положения продолжают привлекать инвестиции

Эксклюзив
Оценка без осмотра: эксперт раскритиковал процедуру оценки имущества в АРМА
  •  20437 просмотра

Оценка без осмотра: эксперт раскритиковал процедуру оценки имущества в АРМА

Эксклюзив
Фирма, ранее ремонтировавшая детсады и коллекторы, получит сотни миллионов от «Центрэнерго» на восстановление Змиевской и Трипольской ТЭС и поставку сантехники
  •  68468 просмотра

Фирма, ранее ремонтировавшая детсады и коллекторы, получит сотни миллионов от «Центрэнерго» на восстановление Змиевской и Трипольской ТЭС и поставку сантехники

Реформа МСЭК: громкое название или реальные изменения?
  •  113480 просмотра

Реформа МСЭК: громкое название или реальные изменения?

Эксклюзив
НАПК начало проверку конфликта интересов у директора НАБУ Кривоноса
  •  120501 просмотра

НАПК начало проверку конфликта интересов у директора НАБУ Кривоноса

Эксклюзив
Стажировка учителей, совместные спортивные соревнования после войны - мэр Броваров об углублении сотрудничества с городом-побратимом Еной
14 октября 2024, 10:23  •  134594 просмотра

Стажировка учителей, совместные спортивные соревнования после войны - мэр Броваров об углублении сотрудничества с городом-побратимом Еной

Эксклюзив
Полнолуние внесет свои коррективы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17-20 октября
14 октября 2024, 07:21  •  139224 просмотра

Полнолуние внесет свои коррективы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17-20 октября

МИД Украины: Высказывания Джареда Лето о "русской энергии" являются оскорблением для защитников свободы
14 октября 2024, 00:59  •  140523 просмотра

МИД Украины: Высказывания Джареда Лето о "русской энергии" являются оскорблением для защитников свободы

Эксклюзив
Юрист объяснил, какие проблемы с уплатой военного сбора могут возникнуть, если закон о повышении налогов вступит в силу
12 октября 2024, 11:21  •  158301 просмотра

Юрист объяснил, какие проблемы с уплатой военного сбора могут возникнуть, если закон о повышении налогов вступит в силу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Завершено следствие по делу о миллионных убытках для громады Полтавщины из-за злоупотреблений чиновника

Завершено следствие по делу о миллионных убытках для громады Полтавщины из-за злоупотреблений чиновника

  •  37717 просмотра
Ракетная опасность объявлена в трех областях Украины

Ракетная опасность объявлена в трех областях Украины

  •  103259 просмотра
Смертельное ДТП на автодороге Макаров-Бородянка: двое мужчин погибли в результате столкновения

Смертельное ДТП на автодороге Макаров-Бородянка: двое мужчин погибли в результате столкновения

  •  63442 просмотра
15 октября: Всемирный день мытья рук, Международный день сельских женщин

15 октября: Всемирный день мытья рук, Международный день сельских женщин

  •  113436 просмотра
Система гнилая изнутри: эксперт прокомментировал отсутствие реакции руководства НБУ на скандалы с участием подчиненных

Система гнилая изнутри: эксперт прокомментировал отсутствие реакции руководства НБУ на скандалы с участием подчиненных

  •  21742 просмотра
публикации
Система гнилая изнутри: эксперт прокомментировал отсутствие реакции руководства НБУ на скандалы с участием подчиненных

Система гнилая изнутри: эксперт прокомментировал отсутствие реакции руководства НБУ на скандалы с участием подчиненных

  •  21742 просмотра
Реформа МСЭК: громкое название или реальные изменения?

Реформа МСЭК: громкое название или реальные изменения?

  •  113480 просмотра
Три недели без общественного контроля: почему деятельность АРМА вызывает все больше вопросов

Три недели без общественного контроля: почему деятельность АРМА вызывает все больше вопросов

  •  120945 просмотра
НАБУ на пути потери независимости из-за личных интересов - бывший первый заместитель директора бюро Гизо Углава

НАБУ на пути потери независимости из-за личных интересов - бывший первый заместитель директора бюро Гизо Углава

  •  123845 просмотра
Новые предприятия, гранты для бизнеса, инвестиции: как в громадах Киевской области поддерживают развитие экономики

Новые предприятия, гранты для бизнеса, инвестиции: как в громадах Киевской области поддерживают развитие экономики
Эксклюзив

  •  124805 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
15 октября: Всемирный день мытья рук, Международный день сельских женщин

15 октября: Всемирный день мытья рук, Международный день сельских женщин

  •  113436 просмотра
14 октября: День рождения Винни-Пуха, Всемирный день стандартизации

14 октября: День рождения Винни-Пуха, Всемирный день стандартизации

14 октября 2024, 03:03  •  119174 просмотра
CD Projekt RED анонсировала комикс The Little Witcher о Геральте, который воспитывает маленькую Цири

CD Projekt RED анонсировала комикс The Little Witcher о Геральте, который воспитывает маленькую Цири

13 октября 2024, 15:56  •  105595 просмотра
С помощью ДНК-анализа ученые выяснили истинное происхождение Христофора Колумба

С помощью ДНК-анализа ученые выяснили истинное происхождение Христофора Колумба

13 октября 2024, 14:46  •  106122 просмотра
13 октября: День без бюстгальтера, Международный день неудачников

13 октября: День без бюстгальтера, Международный день неудачников

13 октября 2024, 03:03  •  105714 просмотра
Актуальное
Около 450 миллионов гривен в разных сферах - громады Киевщины во время военного положения продолжают привлекать инвестиции

Около 450 миллионов гривен в разных сферах - громады Киевщины во время военного положения продолжают привлекать инвестиции

Киев  •  УНН

15 октября 2024, 10:22  •  12605 просмотра

Read in English

В 2022-2024 годах в Броварской громаде реализовано 76 инвестиционных проектов на сумму более 446 млн грн. Больше всего проектов в сфере торговли, также создано почти 600 новых рабочих мест.

В Броварской громаде Киевской области в 2022-2024 годах субъекты предпринимательской деятельности реализовали 76 инвестиционных проектов. В каких именно сферах и сколько средств удалось привлечь, рассказал городской голова Броваров Игорь Сапожко в комментарии УНН.

Детали

Несмотря на непростые времена мы продолжаем работать над тем, чтобы улучшать инвестиционную привлекательность Броварской громады, чтобы привлекать дополнительные средства в развитие экономики, инфраструктуры, других сфер жизнедеятельности. В 2022-2024 годах субъекты предпринимательской деятельности реализовали на территории громады 76 инвестиционных проектов. Больше всего среди них в сфере торговли - 42. Еще 10 проектов завершено в сфере промышленности, 14 - в сфере транспортного обслуживания и логистики, 7 - в социальной сфере и медицине, 3 - в сфере развития инфраструктуры, энергетики и жилищного строительства. В рамках этих проектов удалось привлечь более 446 миллионов гривен инвестиций. И что так же важно в нынешних условиях создано почти 600 новых рабочих мест

 - отметил Игорь Сапожко.

В контексте ситуации с трудоустройством в громаде мэр Броваров добавил, что не в последнюю очередь благодаря реализации различных программ количество зарегистрированных безработных в 2024 году по сравнению с 2021 годом уменьшилось с 596 до 209 человек.

Дополнительно

В Броварском горсовете сообщили, что практически все промышленные предприятия громады возобновили свою работу после начала полномасштабного вторжения властями принимаются меры по стимулированию предпринимательской деятельности.

У нас начали работать новые предприятия по производству модульных домов и по изготовлению подоконников с современным дизайном и высоким уровнем защиты покрытия. Предприятия, которые работали в громаде до полномасштабного вторжения, строят новые производственные и складские помещения. Для стимулирования экономического развития проводятся электронные торги по продаже прав аренды земельных участков. С целью поддержки предпринимательской деятельности субъектам хозяйствования передаются в аренду свободные общие площади помещений коммунальной собственности на конкурсной основе с льготой по начислению пени за несвоевременно уплаченную арендную плату. В первом полугодии этого года на таких условиях было передано более 18 тысяч квадратных метров общих площадей помещений коммунальной собственности

- рассказала заместитель городского головы Броваров Елена Красник.
Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

ЭкономикаКиевская область
brovariБровары