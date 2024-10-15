Около 450 миллионов гривен в разных сферах - громады Киевщины во время военного положения продолжают привлекать инвестиции

В Броварской громаде Киевской области в 2022-2024 годах субъекты предпринимательской деятельности реализовали 76 инвестиционных проектов. В каких именно сферах и сколько средств удалось привлечь, рассказал городской голова Броваров Игорь Сапожко в комментарии УНН.

Детали

Несмотря на непростые времена мы продолжаем работать над тем, чтобы улучшать инвестиционную привлекательность Броварской громады, чтобы привлекать дополнительные средства в развитие экономики, инфраструктуры, других сфер жизнедеятельности. В 2022-2024 годах субъекты предпринимательской деятельности реализовали на территории громады 76 инвестиционных проектов. Больше всего среди них в сфере торговли - 42. Еще 10 проектов завершено в сфере промышленности, 14 - в сфере транспортного обслуживания и логистики, 7 - в социальной сфере и медицине, 3 - в сфере развития инфраструктуры, энергетики и жилищного строительства. В рамках этих проектов удалось привлечь более 446 миллионов гривен инвестиций. И что так же важно в нынешних условиях создано почти 600 новых рабочих мест

В контексте ситуации с трудоустройством в громаде мэр Броваров добавил, что не в последнюю очередь благодаря реализации различных программ количество зарегистрированных безработных в 2024 году по сравнению с 2021 годом уменьшилось с 596 до 209 человек.

Дополнительно

В Броварском горсовете сообщили, что практически все промышленные предприятия громады возобновили свою работу после начала полномасштабного вторжения властями принимаются меры по стимулированию предпринимательской деятельности.

У нас начали работать новые предприятия по производству модульных домов и по изготовлению подоконников с современным дизайном и высоким уровнем защиты покрытия. Предприятия, которые работали в громаде до полномасштабного вторжения, строят новые производственные и складские помещения. Для стимулирования экономического развития проводятся электронные торги по продаже прав аренды земельных участков. С целью поддержки предпринимательской деятельности субъектам хозяйствования передаются в аренду свободные общие площади помещений коммунальной собственности на конкурсной основе с льготой по начислению пени за несвоевременно уплаченную арендную плату. В первом полугодии этого года на таких условиях было передано более 18 тысяч квадратных метров общих площадей помещений коммунальной собственности