Інфраструктурне забезпечення, допомога з пошуком робочої сили – економіст розповів, як влада громад може сприяти відкриттю нових підприємств

Органи місцевої влади можуть і повинні в межах своєї компетенції сприяти відкриттю на територіях своїх громад різноманітних промислових підприємств, а, відповідно, збільшенню інвестицій в економіку та збільшенню бюджетних надходжень. Однак, через особливості податкової системи України не в усіх керівників на місцях є достатньо мотивації це робити. Таку думку висловив економічний експерт Андрій Новак в коментарі УНН.

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В сьогоднішніх умовах місцеві органи влади можуть сприяти максимально відкриттю підприємств будь-якого масштабу, надаючи їм в межах своїх компетенцій і можливостей максимально інфраструктурне забезпечення, тобто підведення дороги, світла, при чому все в оперативному режимі, водовідведення, водопостачання, всі дозвільні документи, сприяння у пошуку робочої сили, через відповідні свої соціальні структури. Тільки в такому режимі - розповів Андрій Новак.

Водночас, на думку експерта, економічно при сьогоднішній ситуації місцеві органи влади мало чим можуть допомагати в цьому плані. Причина полягає у тому, що значна частина податків та зборів спрямовується до державного бюджету. За словами Новака, якщо 50% відсотків податкових надходжень залишалися в громадах, то це б спонукало місцеві органи влади бути більш активними.

"Якщо запровадити принцип 50 на 50, то одразу змінюється мотивація, розуміючи що половина всіх податків залишається у місцевому бюджеті, тоді вже і місцеві органи влади працюють по інакшому і сильно вмотивовані, аби на їхній території було якомога більше підприємств, і щоб вони були прибутковими і щоб на їхній території жило якомога більше жителів, бо це також платники податків – фізичні особи", - додав економічний експерт.

Додатково

У Броварській громаді практично всі промислові підприємства відновили свою роботу після початку повномасштабного вторгнення, а владою вживаються заходи щодо стимулювання підприємницької діяльності.

"У нас почали працювати нові підприємства по виробництву модульних будинків та з виготовлення підвіконь з сучасним дизайном та високим рівнем захисту покриття. Підприємства, які працювали в громаді до повномасштабного вторгнення, будують нові виробничі та складські приміщення. Для стимулювання економічного розвитку проводяться електронні торги з продажу прав оренди земельних ділянок. З метою підтримки підприємницької діяльності суб’єктам господарювання передаються в оренду вільні загальні площі приміщень комунальної власності на конкурсних засадах з пільгою по нарахуванню пені за невчасно сплачену орендну плату. У першому півріччі цього року на таких умовах було передано більше ніж 18 тисяч квадратних метрів загальних площ приміщень комунальної власності", - зазначила заступниця Броварського міського голови Олена Красник в коментарі УНН.

Нагадаємо

Міський голова Броварів Ігор Сапожко повідомив УНН, що за час воєнного стану в рамках реалізації 76 інвестиційних проєктів вдалося залучити понад 466 мільйонів гривень інвестицій та створити майже 600 нових робочих місць.