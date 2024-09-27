Спецтранспорт, генератори, медикаменти – яку допомогу отримує Броварська громада від німецьких партнерів
Київ • УНН
Броварська громада отримала від німецьких партнерів обладнання та гуманітарну допомогу на суму понад 830 тисяч євро. Допомога включає спецтранспорт, генератори, медичне обладнання та інші необхідні речі.
У рамках співробітництва із німецькими партнерами Броварська громада отримала різноманітного обладнання та гуманітарної допомоги більш ніж на 830 тисяч євро. Про подальше поглиблення співпраці йшлося у Варшаві на зустрічі мережі партнерств України та Німеччини, участь у якій взяли і представники Броварської громади. Про це повідомляє Броварська міська рада, пише УНН.
Зустріч відбулася в рамках проєкту "Муніципальні партнерства з Україною", що імплементується товариством SKEW / Engagement Global.
Представники місцевих громад, органів влади різних рівнів обговорили проєкти, які можуть бути реалізовані у сфері енергетики, медицини, освіти, культури та залучення інвестицій, а також довгостроковим стратегіям розвитку.
В повідомленні зазначається, що у 2023 році була підписана угода про започаткування партнерства солідарності між Броварською міською радою та муніципалітетами міст Ерланген і Єна, а в поточному році - меморандум про партнерство між Броварською міською радою та районом Лан-Ділль.
Завдяки партнерам у співробітництві з німецькою федеральною компанією GIZ та Engagement Global придбано необхідну техніку для належного забезпечення життєдіяльності громади: 3 карети швидкої допомоги, 4 пожежних автомобілі, 3 одиниці комунального транспорту, 1 шкільний автобус, генератори; медичне обладнання для Броварської багатопрофільної клінічної лікарні, меблі, комп’ютерне обладнання та побутова техніка для навчальних закладів громади; протипожежне обладнання та оргтехніка для ВПО модульного містечка та Броварського центру соціального обслуговування, медикаменти, ковдри, розкладні ліжка, продукти харчування та засоби гігієни для соціально-незахищених громадян. Загальна вартість придбаного обладнання та гуманітарної допомоги склала понад 830 000 євро
Загалом, в Україні завдяки підтримці німецького уряду за останні два роки профінансовано 166 проєктів на 11 мільйонів євро.
Нагадаємо:
Шкільний автобус, який Броварська громада отримала від німецьких партнерів возить дітей з ліцею у Княжичах.