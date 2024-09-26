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Після адмінреформи маємо свою поліцейську станцію та збираємося будувати нову амбулаторію – староста села на Київщині

Після адмінреформи маємо свою поліцейську станцію та збираємося будувати нову амбулаторію – староста села на Київщині

Київ • УНН

 • 117740 перегляди

У селі Княжичі після об'єднання з'явилися поліцейський офіцер та бригада швидкої допомоги. Планується будівництво нової медамбулаторії, а ліцей отримав два шкільних автобуси.

Завдяки включенню до Броварської міської громади Київської області у селі Княжичі тепер є свої поліцейській офіцер громади та бригада невідкладної медичної допомоги. У населеному пункті планують побудувати нову медичну амбулаторію сімейного типу. Про це розповів староста Княжичів Артем Мороз в коментарі УНН.

Староста зазначив, що адміністративна реформа призвела до позитивних зрушень в житті села. Вони відображаються на благоустрою населеного пункту, утриманні наших комунальних закладів, а також розширенні спектру адміністративних послуг для жителів села.

"Після об’єднання в нашому селі відкрилася поліцейська станція, і тепер у нас є безпосередньо поліцейський офіцер громади, який забезпечений автомобілем для патрулювання території села. Маємо ми тепер і свою бригаду невідкладної медичної допомоги, яка так само забезпечена спеціалізованим автомобілем. Це дає змогу лікарям швидко виїжджати на виклики до людей. В планах у нас будівництво нової сучасної медичної амбулаторії сімейного типу. Зараз ми якраз шукаємо типовий проект такої установи.

Вже після включення до Броварської громади наш Княжицький ліцей отримав два шкільних автобуси. Один був закуплений за бюджетні кошти, інший надали благодійники з Німеччини.

Загалом, цього року на наші ліцей та дитячій садочок були виділені суттєві суми коштів і, відповідно, проведено багато робіт, особливо в укриттях. Зроблено повністю бетонування всіх підлог, замінено все освітлення, електрика, зроблена вентиляція в укриттях, пофарбовані всі стіни, облаштовані санвузли. Ліцей та дитячий садочок забезпечені дизельними генераторами", - розповів Артем Мороз.

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Окремо чоловік підкреслив, що позитивні наслідки об’єднання відчуваються взимку, коли настає час розчищати дороги села від снігу.

"У нас є відокремлена дільниця КП "Бровари-Благоустрій", яка повністю укомплектована як працівниками, так і усією необхідною технікою. Маємо навантажувач, комбіновану машину дорожньої служби, ведемо перемовини про отримання додаткового трактора.

І я можу сказати, що після об’єднання в зимовий період нам стало набагато легше вичищати наші дороги,  адже є комунікація безпосередньо між усіма службами, тому ми ефективно це робимо", - додав староста Княжичів.

Новий шкільний автобус, швидка допомога, вуличне освітлення – староста села на Київщині про переваги адмінреформи18.09.24, 13:58 • 122502 перегляди

Щодо взаємодії із владою Броварів, то, за словами старости Княжичів, є порозуміння та підтримка усіх ініціатив.

"Є постійна комунікація та підтримка з боку міського голови Ігоря Сапожка. Спілкуємося та обговорюємо проблемні питання на оперативних нарадах, засіданнях виконкому, виїзних нарадах у селі. Він завжди прислухається до наших пропозицій та підтримує наші ініціативи. Наприклад, він одразу ж підтримав пропозицію облаштувати на нашому кладовищі алею для загиблих захисників та захисниць України. І ми гарно все зробили: флагштоки, тротуарна плитка, заасфальтували під’їзд до алеї. А ще у сільському парку облаштували стелу загиблих героїв з фотографіями. Щоб і жителі Княжичів, і ті, хто до нас приїжджають знали про наших героїв, які віддали життя за Батьківщину", - зазначив Артем Мороз.

Нагадаємо

Міський голова Броварів Ігор Сапожко в ексклюзивному інтерв’ю УНН пригадав, що у селах, які увійшли до складу громади, спершу було чимало проблем. Зокрема, у Требухові три роки поспіль не могли ухвалити бюджет. Село не розвивалося, проблеми накопичувалися роками, їх потрібно було вирішувати. У Княжичах взимку довелося закривати школу через низьку температуру та оперативно вирішувати питання з котельнею.

"Це зовсім вже інші громади. У нас там є старости, які висловлюють думку людей, до якої ми прислухаємося, а також вносимо свої пропозиції по розвитку цих населених пунктів.

У нас такого немає, що місто живе своїм життям, а про три села, які до нього приєднали, забуло. Це однозначно члени єдиної громади, члени єдиної родини і я вважаю, що ми маємо розвиватися спільно", - зазначив Ігор Сапожко.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

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