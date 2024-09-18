Новий шкільний автобус, швидка допомога, вуличне освітлення – староста села на Київщині про переваги адмінреформи

Після приєднання села Требухів Київської області до Броварської міської громади населений пункт став динамічніше розвиватися, відбулися позитивні зміни у комунальній сфері, в напрямках медицини, освіти та наданні різноманітних послуг. Конкретні приклади таких змін у коментарі УНН навів староста Требухова Андрій Цахло.

Офіційно населення Требухова становить майже 7,5 тисяч осіб. Однак, за словами старости, реальна кількість жителів села коливається в межах 10-12 тисяч.

У червні 2020 року Требухів увійшов до складу Броварської міської громади, і, як переконує Андрій Цахло, навіть, незважаючи на війну, у населеному пункті відбуваються позитивні зміни.

"Однозначно, це було правильним рішенням. Село почало динамічніше оновлюватися та розвиватися. Це видно по благоустрою, медицині, освіті, адмінпослугам тощо.

До прикладу, наш ліцей розрахований на 800 учнів, підвезення до нього потребували 200 школярів. Шкільний автобус, який у нас був між перевозити лише 75 учнів. Ми подали заявку, і за сприяння Броварської міськради, співфінансуванню з місцевого та обласного бюджетів отримали ще один автобус, який вже працює на маршруті та перевозить дітей.

Маємо в ліцеї капітально відремонтоване сучасне укриття, яке може вмістити усіх учнів. Завершуємо ремонт укриття в дитячому садочку. В закладі вже встановили сучасну систему вентиляції, завершується заміна каналізаційних труб. Всі наші комунальні установи на 100% готові до опалювального сезону.

З освітленням у нас все супер, коли ми об’єдналися з містом – з’явилися сучасні ліхтарі і вулиці нові почали освітлюватися", - розповідає Андрій Цахло.

Окремо староста відзначає, що саме завдяки приєднанню до Броварської громади у Требухові з’явилася швидка допомога.

Важливість цього рішення на собі в першу чергу відчули люди старшого віку, яким раніше потрібно було чекати цю швидку з Броварів і до години часу. А зараз протягом п’яти-десяти хвилин приїжджає по виклику швидка, надає невідкладну допомогу. Якщо потрібно – везе оперативно людину в стаціонар на Бровари, до міської лікарні. В цьому плані покращення на 100%. Навіть, наприклад, якусь бабусю треба привезти в амбулаторію за ліками чи здати якісь аналізи, а вона сама не може дістатися. То швидка може надати їй цю послугу: приїхати, забрати, привезти - каже староста Требухова.

Андрій Цахло додає, що запорукою позитивних змін є зацікавленість у них не лише мешканців села, але й міської ради Броварів та голови громади Ігоря Сапожка. А також ділиться планами на майбутнє.

"Спілкування і комунікація у нас щоденна, як в очному форматі так і в телефонному. Майже щодня у нас наради проходять. Щоп’ятниці міський голова Ігор Сапожко проводить виїзні наради по селам громади. По понеділках у нас оперативні наради в місті, де я присутній. Комунікація і розуміння з Ігорем Сапожком у нас на вищому рівні, ми один одного розуміємо в плані розвитку громади. Проблем я не бачу.

Щодо планів на майбутнє, то більшість з них пов’язані із капітальними видатками. Треба заасфальтувати частину вулиць в селі. Хочемо облаштувати сучасні спортивні майданчики, футбольне поле зі штучним покриттям. Глобальних планів у нас багато, але реалізовувати їм ми будемо вже після перемоги", - підсумовує Андрій Цахло.

Нагадаємо

Міський голова Броварів Ігор Сапожко в ексклюзивному інтерв’ю УНН розповів, що у селах, які увійшли до складу громади, спершу було чимало проблем. Зокрема, у Требухові три роки поспіль не могли прийняти бюджет. Село не розвивалося, проблеми накопичувалися роками, їх потрібно було вирішувати.