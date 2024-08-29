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Вже за декілька днів швидко доставлятиме учнів до школи: Броварська громада отримала ще один шкільний автобус

Вже за декілька днів швидко доставлятиме учнів до школи: Броварська громада отримала ще один шкільний автобус

Київ • УНН

 • 19822 перегляди

Напередодні навчального року Броварська громада отримала новий шкільний автобус для села Требухів. Це один з 10 автобусів, придбаних за програмою "Зроблено в Україні" для громад Київщини.

Напередодні початку нового навчального року Броварська громада отримала ще один шкільний автобус. Комфортабельний та сучасний транспорт для учнів придбаний за сприяння Київської обласної військової адміністрації в рамках програми "Зроблено в Україні". Про це повідомив у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко, пише УНН.

Мер Броварів додав, що цей шкільний автобус буде працювати у селі Требухів.

"Сьогодні десять громад Київщини, серед яких і наша Броварська, отримали чудові подарунки від Київської обласної державної адміністрації - сучасні та  комфортні шкільні  автобуси. Автотранспортні засоби придбані в рамках Програми "Зроблено в Україні" коштом державної субвенції та співфінансування з місцевих бюджетів. Новий автобус працюватиме в Требухові і вже за декілька днів швидко та вчасно доставлятиме учнів вранці до школи та після занять додому", - написав Ігор Сапожко.

Це лише перша партія: 10 громад Київщини отримали нові шкільні автобуси29.08.24, 19:38 • 16073 перегляди

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

СуспільствоКиївщина

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