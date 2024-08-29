Це лише перша партія: 10 громад Київщини отримали нові шкільні автобуси
Київ • УНН
10 громад Київської області отримали нові шкільні автобуси українського виробництва. Загалом закуплено 41 автобус, решту 31 громади отримають у вересні в рамках програми "Зроблено в Україні".
Київщина продовжує підготовку до нового навчального року. Сьогодні 10 громад області отримали 10 нових шкільних автобусів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко, передає УНН.
"На одному з них проїхався. Маю знати чим підвозять наших дітей. Якістю залишився задоволений", – розповів Руслан Кравченко.
Автобуси передали таким громадам:
- Баришівська
- Боярська
- Броварська
- Володарська
- Гірська
- Гостомельська
- Згурівська
- Кагарлицька
- Кожанська
- Ставищенська
"Це лише перша партія. Загалом Київщина закупила 41 шкільний автобус. Всі вони українського виробництва. Автобуси придбані в рамках програми "Зроблено в Україні" коштом державної субвенції на умовах співфінансування з місцевим бюджетом. Співфінансування громад становило не менше 35%. Інші 31 автобус громади отримають впродовж вересня цього року", – додав Руслан Кравченко.
Він розповів, що у новому навчальному році кількість учнів, яких необхідно підвозити до навчальних закладів зросла і вже перевищує 34 тис. дітей. Не всі із них користуються послугами шкільних автобусів. Близько 25% учнів підвозилися найманим транспортом. Загалом на Київщині підвозять дітей 402 шкільні автобуси.
"Постійно працюємо над збільшенням автопарку. Залучаємо до цього міжнародних партнерів. Завдяки їм автопарк поповнився 14 автобусами, із них 13 Київщині подарувала Чехія. Попри всі складнощі наші діти повинні мати можливість навчатися офлайн та без проблем діставатися до шкіл", – підкреслив Руслан Кравченко.