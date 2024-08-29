Это только первая партия: 10 громад Киевщины получили новые школьные автобусы

Киевщина продолжает подготовку к новому учебному году. Сегодня 10 громад области получили 10 новых школьных автобусов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.

"На одном из них проехался. Должен знать чем подвозят наших детей. Качеством остался доволен", - рассказал Руслан Кравченко.

Автобусы передали таким общинам:

Барышевская

Боярская

Броварская

Володарская

Гирская

Гостомельская

Згуровская

Кагарлыкская

Кожанская

Ставищенская

"Это только первая партия. В целом Киевщина закупила 41 школьный автобус. Все они украинского производства. Автобусы приобретены в рамках программы "Сделано в Украине" за счет государственной субвенции на условиях софинансирования с местным бюджетом. Софинансирование громад составляло не менее 35%. Остальные 31 автобус громады получат в течение сентября этого года", - добавил Руслан Кравченко.

Он рассказал, что в новом учебном году количество учеников, которых необходимо подвозить в учебные заведения возросло и уже превышает 34 тыс. детей. Не все из них пользуются услугами школьных автобусов. Около 25% учеников подвозились наемным транспортом. Всего на Киевщине подвозят детей 402 школьных автобуса.

"Постоянно работаем над увеличением автопарка. Привлекаем к этому международных партнеров. Благодаря им автопарк пополнился 14 автобусами, из них 13 Киевщине подарила Чехия. Несмотря на все сложности наши дети должны иметь возможность учиться офлайн и без проблем добираться до школ", - подчеркнул Руслан Кравченко.