Уже через несколько дней быстро будет доставлять учеников в школу: Броварская громада получила еще один школьный автобус
Киев • УНН
Накануне учебного года Броварская громада получила новый школьный автобус для села Требухов. Это один из 10 автобусов, приобретенных по программе "Сделано в Украине" для громад Киевской области.
Накануне начала нового учебного года Броварская громада получила еще один школьный автобус. Комфортабельный и современный транспорт для учеников приобретен при содействии Киевской областной военной администрации в рамках программы "Сделано в Украине". Об этом сообщил в своем Telegram-канале сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко, пишет УНН.
Мэр Броваров добавил, что этот школьный автобус будет работать в селе Требухов.
"Сегодня десять громад Киевщины, среди которых и наша Броварская, получили замечательные подарки от Киевской областной государственной администрации - современные и комфортные школьные автобусы. Автотранспортные средства приобретены в рамках Программы "Сделано в Украине" за счет государственной субвенции и софинансирования из местных бюджетов. Новый автобус будет работать в Требухове и уже через несколько дней быстро и вовремя будет доставлять учеников утром в школу и после занятий домой", - написал Игорь Сапожко.
Це лише перша партія: 10 громад Київщини отримали нові шкільні автобуси29 августа 2024, 16:38 • 7292 просмотра