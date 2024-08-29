Уже через несколько дней быстро будет доставлять учеников в школу: Броварская громада получила еще один школьный автобус

Накануне начала нового учебного года Броварская громада получила еще один школьный автобус. Комфортабельный и современный транспорт для учеников приобретен при содействии Киевской областной военной администрации в рамках программы "Сделано в Украине". Об этом сообщил в своем Telegram-канале сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко, пишет УНН.

Мэр Броваров добавил, что этот школьный автобус будет работать в селе Требухов.

"Сегодня десять громад Киевщины, среди которых и наша Броварская, получили замечательные подарки от Киевской областной государственной администрации - современные и комфортные школьные автобусы. Автотранспортные средства приобретены в рамках Программы "Сделано в Украине" за счет государственной субвенции и софинансирования из местных бюджетов. Новый автобус будет работать в Требухове и уже через несколько дней быстро и вовремя будет доставлять учеников утром в школу и после занятий домой", - написал Игорь Сапожко.

Це лише перша партія: 10 громад Київщини отримали нові шкільні автобуси