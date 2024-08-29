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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Уже через несколько дней быстро будет доставлять учеников в школу: Броварская громада получила еще один школьный автобус

Уже через несколько дней быстро будет доставлять учеников в школу: Броварская громада получила еще один школьный автобус

Киев  •  УНН

29 августа 2024, 17:58  •  2632 просмотра

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Накануне учебного года Броварская громада получила новый школьный автобус для села Требухов. Это один из 10 автобусов, приобретенных по программе "Сделано в Украине" для громад Киевской области.

Накануне начала нового учебного года Броварская громада получила еще один школьный автобус. Комфортабельный и современный транспорт для учеников приобретен при содействии Киевской областной военной администрации в рамках программы "Сделано в Украине". Об этом сообщил в своем Telegram-канале сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко, пишет УНН.

Мэр Броваров добавил, что этот школьный автобус будет работать в селе Требухов.

"Сегодня десять громад Киевщины, среди которых и наша Броварская, получили замечательные подарки от Киевской областной государственной администрации - современные и  комфортные школьные  автобусы. Автотранспортные средства приобретены в рамках Программы "Сделано в Украине" за счет государственной субвенции и софинансирования из местных бюджетов. Новый автобус будет работать в Требухове и уже через несколько дней быстро и вовремя будет доставлять учеников утром в школу и после занятий домой", - написал Игорь Сапожко.

Це лише перша партія: 10 громад Київщини отримали нові шкільні автобуси29 августа 2024, 16:38 • 7292 просмотра

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