Новый школьный автобус, скорая помощь, уличное освещение - староста села на Киевщине о преимуществах админреформы

После присоединения села Требухов Киевской области к Броварской городской общине населенный пункт стал динамично развиваться, произошли положительные изменения в коммунальной сфере, в направлениях медицины, образования и предоставлении различных услуг. Конкретные примеры таких изменений в комментарии УНН привел староста Требухова Андрей Цахло.

Официально население Требухова составляет почти 7,5 тысяч человек. Однако, по словам старосты, реальное количество жителей села колеблется в пределах 10-12 тысяч.

В июне 2020 года Требухов вошел в состав Броварской городской громады, и, как убеждает Андрей Цахло, даже несмотря на войну, в населенном пункте происходят положительные изменения.

"Однозначно, это было правильным решением. Село начало динамично обновляться и развиваться. Это видно по благоустройству, медицине, образованию, админуслугам и тому подобное.

К примеру, наш лицей рассчитан на 800 учеников, в подвозе к нему нуждались 200 школьников. Школьный автобус, который у нас был между перевозить только 75 учеников. Мы подали заявку, и при содействии Броварского горсовета, софинансированию из местного и областного бюджетов получили еще один автобус, который уже работает на маршруте и перевозит детей.

Есть в лицее капитально отремонтированное современное укрытие, которое может вместить всех учеников. Завершаем ремонт укрытия в детском саду. В заведении уже установили современную систему вентиляции, завершается замена канализационных труб. Все наши коммунальные учреждения на 100% готовы к отопительному сезону.

С освещением у нас все супер, когда мы объединились с городом - появились современные фонари и улицы новые начали освещаться", - рассказывает Андрей Цахло.

Отдельно староста отмечает, что именно благодаря присоединению к Броварской громаде в Требухове появилась скорая помощь.

Важность этого решения на себе в первую очередь ощутили люди старшего возраста, которым раньше нужно было ждать эту скорую из Броваров и до часа времени. А сейчас в течение пяти-десяти минут приезжает по вызову скорая, оказывает неотложную помощь. Если нужно - везет оперативно человека в стационар на Бровары, в городскую больницу. В этом плане улучшение на 100%. Даже, например, какую-то бабушку надо привезти в амбулаторию за лекарствами или сдать какие-то анализы, а она сама не может добраться. То скорая может предоставить ей эту услугу: приехать, забрать, привезти - говорит староста Требухова.

Андрей Цахло добавляет, что залогом положительных изменений является заинтересованность в них не только жителей села, но и городского совета Броваров и главы громады Игоря Сапожко. А также делится планами на будущее.

"Общение и коммуникация у нас ежедневная, как в очном формате так и в телефонном. Почти ежедневно у нас совещания проходят. Каждую пятницу городской голова Игорь Сапожко проводит выездные совещания по селам громады. По понедельникам у нас оперативные совещания в городе, где я присутствую. Коммуникация и понимание с Игорем Сапожко у нас на высшем уровне, мы друг друга понимаем в плане развития общества. Проблем я не вижу.

Относительно планов на будущее, то большинство из них связаны с капитальными расходами. Надо заасфальтировать часть улиц в селе. Хотим обустроить современные спортивные площадки, футбольное поле с искусственным покрытием. Глобальных планов у нас много, но реализовывать их мы будем уже после победы", - подытоживает Андрей Цахло.

Напомним

Городской голова Броваров Игорь Сапожко в эксклюзивном интервью УНН рассказал, что в селах, которые вошли в состав общины, сначала было немало проблем. В частности, в Требухове три года подряд не могли принять бюджет. Село не развивалось, проблемы накапливались годами, их нужно было решать.