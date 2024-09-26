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После админреформы имеем свою полицейскую станцию и собираемся строить новую амбулаторию - староста села на Киевщине

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26 сентября 2024, 14:23  •  3805 просмотра

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В селе Княжичи после объединения появились полицейский офицер и бригада скорой помощи. Планируется строительство новой медамбулатории, а лицей получил два школьных автобуса.

Благодаря включению в Броварскую городскую громаду Киевской области в селе Княжичи теперь есть свои полицейской офицер громады и бригада неотложной медицинской помощи. В населенном пункте планируют построить новую медицинскую амбулаторию семейного типа. Об этом рассказал староста Княжичей Артем Мороз в комментарии УНН.

Староста отметил, что административная реформа привела к положительным сдвигам в жизни села. Они отражаются на благоустройстве населенного пункта, содержании наших коммунальных учреждений, а также расширении спектра административных услуг для жителей села.

"После объединения в нашем селе открылась полицейская станция, и теперь у нас есть непосредственно полицейский офицер громады, который обеспечен автомобилем для патрулирования территории села. Есть у нас теперь и своя бригада неотложной медицинской помощи, которая так же обеспечена специализированным автомобилем. Это позволяет врачам быстро выезжать на вызовы к людям. В планах у нас строительство новой современной медицинской амбулатории семейного типа. Сейчас мы как раз ищем типовой проект такого учреждения.

Уже после включения в Броварскую громаду наш Княжицкий лицей получил два школьных автобуса. Один был закуплен за бюджетные средства, другой предоставили благотворители из Германии.

В общем, в этом году на наши лицей и детский сад были выделены существенные суммы средств и, соответственно, проведено много работ, особенно в укрытиях. Сделано полностью бетонирование всех полов, заменено все освещение, электричество, сделана вентиляция в укрытиях, окрашены все стены, обустроены санузлы. Лицей и детский сад обеспечены дизельными генераторами", - рассказал Артем Мороз.

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Отдельно мужчина подчеркнул, что положительные последствия объединения ощущаются зимой, когда наступает время расчищать дороги села от снега.

"У нас есть обособленный участок КП "Бровары-Благоустройство", который полностью укомплектован как работниками, так и всей необходимой техникой. Есть погрузчик, комбинированная машина дорожной службы, ведем переговоры о получении дополнительного трактора.

И я могу сказать, что после объединения в зимний период нам стало гораздо легче вычищать наши дороги,  ведь есть коммуникация непосредственно между всеми службами, поэтому мы эффективно это делаем", - добавил староста Княжичей.

Новый школьный автобус, скорая помощь, уличное освещение - староста села на Киевщине о преимуществах админреформы18 сентября 2024, 10:58 • 122282 просмотра

Что касается взаимодействия с властью Броваров, то, по словам старосты Княжичей, есть понимание и поддержка всех инициатив.

"Есть постоянная коммуникация и поддержка со стороны городского головы Игоря Сапожко. Общаемся и обсуждаем проблемные вопросы на оперативных совещаниях, заседаниях исполкома, выездных совещаниях в селе. Он всегда прислушивается к нашим предложениям и поддерживает наши инициативы. Например, он сразу же поддержал предложение обустроить на нашем кладбище аллею для погибших защитников и защитниц Украины. И мы хорошо все сделали: флагштоки, тротуарная плитка, заасфальтировали подъезд к аллее. А еще в сельском парке обустроили стелу погибших героев с фотографиями. Чтобы и жители Княжичей, и те, кто к нам приезжают знали о наших героях, отдавших жизнь за Родину", - отметил Артем Мороз.

Напомним

Городской голова Броваров Игорь Сапожко в эксклюзивном интервью УНН вспомнил, что в селах, которые вошли в состав громады, сначала было немало проблем. В частности, в Требухове три года подряд не могли принять бюджет. Село не развивалось, проблемы накапливались годами, их нужно было решать. В Княжичах зимой пришлось закрывать школу из-за низкой температуры и оперативно решать вопрос с котельной.

"Это совсем уже другие громады. У нас там есть старосты, которые выражают мнение людей, к которому мы прислушиваемся, а также вносим свои предложения по развитию этих населенных пунктов.

У нас такого нет, что город живет своей жизнью, а о трех селах, которые к нему присоединили, забыл. Это однозначно члены единой громады, члены единой семьи и я считаю, что мы должны развиваться совместно", - отметил Игорь Сапожко.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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