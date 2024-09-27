Спецтранспорт, генераторы, медикаменты - какую помощь получает Броварская громада от немецких партнеров

В рамках сотрудничества с немецкими партнерами Броварская громада получила разнообразного оборудования и гуманитарной помощи более чем на 830 тысяч евро. О дальнейшем углублении сотрудничества шла речь в Варшаве на встрече сети партнерств Украины и Германии, участие в которой приняли и представители Броварской общины. Об этом сообщает Броварской городской совет, пишет УНН.

Встреча состоялась в рамках проекта «Муниципальные партнерства с Украиной», который имплементируется обществом SKEW / Engagement Global.

Представители местных общин, органов власти разных уровней обсудили проекты, которые могут быть реализованы в сфере энергетики, медицины, образования, культуры и привлечения инвестиций, а также долгосрочным стратегиям развития.

В сообщении отмечается, что в 2023 году было подписано соглашение о начале партнерства солидарности между Броварским городским советом и муниципалитетами городов Эрланген и Йена, а в текущем году - меморандум о партнерстве между Броварским городским советом и районом Лан-Дилль.

Благодаря партнерам в сотрудничестве с немецкой федеральной компанией GIZ и Engagement Global приобретена необходимая техника для надлежащего обеспечения жизнедеятельности громады: 3 кареты скорой помощи, 4 пожарных автомобиля, 3 единицы коммунального транспорта, 1 школьный автобус, генераторы; медицинское оборудование для Броварской многопрофильной клинической больницы, мебель, компьютерное оборудование и бытовая техника для учебных заведений громады; противопожарное оборудование и оргтехника для ВПЛ модульного городка и Броварского центра социального обслуживания, медикаменты, одеяла, раскладные кровати, продукты питания и средства гигиены для социально-незащищенных граждан. Общая стоимость приобретенного оборудования и гуманитарной помощи составила более 830 000 евро