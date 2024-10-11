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Надають допомогу і хочуть продовжувати співпрацю – делегація з міста-побратима Єна відвідала Бровари (відео)

Київ • УНН

 • 15065 перегляди

Представник міста-побратима Єна відвідав Бровари для визначення напрямків подальшої співпраці. Німецьке місто надає різноманітну допомогу Броварам, включаючи генератори, медичне обладнання та спеціальний транспорт.

Надають допомогу і хочуть продовжувати співпрацю – делегація з міста-побратима Єна відвідала Бровари (відео)

Генератори, медичне обладнання, спеціальний транспорт та багато іншої допомоги– все це отримала Броварська громада від німецьких партнерів. Зокрема, і від міста-побратима Єна. Для того, щоб зі своїми українськими колегами визначити конкретні напрямки подальшої співпраці днями до Броварів прибув представник муніципалітету Єни, міський радник Матіас Міт. Поспілкувалися з німецьким гостем і журналісти УНН.

Деталі

Солідарне партнерство між Броварами та Єною було започатковане у 2022 році, а у березні 2023 року була підписана угода про співпрацю у різних сферах життєдіяльності обох громад. З того часу Єна стала надійним другом Броварів. Німецьке місто надає різноманітну допомогу сприяє в реалізації важливих проєктів. Саме для того, щоб співпраця між двома громадами стала ще більш тіснішою Матіас Міт і завітав до Броварів.

Програма візиту була досить насиченою. Німецький гість відвідав два ліцеї, Центр реабілітації дітей з інвалідністю, де мав нагоду побачити унікальну сольову кімнату, ветеранський хаб, подивився як готують майбутніх чемпіонів в одному з трьох найбільших басейнів в Україні.

Також делегація з Єни завітала до Броварської багатопрофільної клінічної лікарні, в якій саме завдяки німецьким партнерам була оновлена частина медичного обладнання.

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Загалом, в рамках співпраці з німецькими містами Єна та Ерланген, а також районом Лан-Ділль Бровари отримали три карети швидкої допомоги, чотири пожежних автомобілі, три одиниці комунального транспорту, один шкільний автобус, генератори, різноманітне обладнання для навчальних закладів громади та модульного містечка, у якому живуть переселенці.

Міський голова Броварів Ігор Сапожко під час спілкування з Матіасом Мітом зазначив, що, що підтримка з боку Єни є неоціненною, але й німецькій стороні є чому у нас навчитися

Коли я перебував в Єні, ми були на вашому комунальному підприємстві, яке надає відповідні послуги по воді, каналізуванню. Ми з керівником підприємства спілкувалися. Вони запитали, до чого ми маємо готуватися під час війни, що має працювати. І знаєте, я сам собі дав відповідь, що напевно, можливо в мирний час я б не задавав таких питань: над чим потрібно працювати, до чого ми маємо бути готові? Ми розуміємо, коли відсутня електроенергія по 5-7 діб, а ми звикли до таких речей як телефон, зв'язок, комфорт… Це досить важливо як правильно все це організувати

- розповів Ігор Сапожко.

У свою чергу, Матіас Міт запевнив, що Єна й надалі підтримуватиме Броварську громаду, а також висловив захоплення тим, як місто живе та розвивається у такий непростий час.

Це надзвичайно милі, відкриті, радісні та привітні люди. Такі ж як і у нас вдома у Єні. А це показує, що різниці між людьми з Броварів та Єни практично нема. Особливо в умовах війни це вражає

- зазначив представник муніципалітету Єни.

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