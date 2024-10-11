Надають допомогу і хочуть продовжувати співпрацю – делегація з міста-побратима Єна відвідала Бровари (відео)
Київ • УНН
Представник міста-побратима Єна відвідав Бровари для визначення напрямків подальшої співпраці. Німецьке місто надає різноманітну допомогу Броварам, включаючи генератори, медичне обладнання та спеціальний транспорт.
Генератори, медичне обладнання, спеціальний транспорт та багато іншої допомоги– все це отримала Броварська громада від німецьких партнерів. Зокрема, і від міста-побратима Єна. Для того, щоб зі своїми українськими колегами визначити конкретні напрямки подальшої співпраці днями до Броварів прибув представник муніципалітету Єни, міський радник Матіас Міт. Поспілкувалися з німецьким гостем і журналісти УНН.
Деталі
Солідарне партнерство між Броварами та Єною було започатковане у 2022 році, а у березні 2023 року була підписана угода про співпрацю у різних сферах життєдіяльності обох громад. З того часу Єна стала надійним другом Броварів. Німецьке місто надає різноманітну допомогу сприяє в реалізації важливих проєктів. Саме для того, щоб співпраця між двома громадами стала ще більш тіснішою Матіас Міт і завітав до Броварів.
Програма візиту була досить насиченою. Німецький гість відвідав два ліцеї, Центр реабілітації дітей з інвалідністю, де мав нагоду побачити унікальну сольову кімнату, ветеранський хаб, подивився як готують майбутніх чемпіонів в одному з трьох найбільших басейнів в Україні.
Також делегація з Єни завітала до Броварської багатопрофільної клінічної лікарні, в якій саме завдяки німецьким партнерам була оновлена частина медичного обладнання.
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Загалом, в рамках співпраці з німецькими містами Єна та Ерланген, а також районом Лан-Ділль Бровари отримали три карети швидкої допомоги, чотири пожежних автомобілі, три одиниці комунального транспорту, один шкільний автобус, генератори, різноманітне обладнання для навчальних закладів громади та модульного містечка, у якому живуть переселенці.
Міський голова Броварів Ігор Сапожко під час спілкування з Матіасом Мітом зазначив, що, що підтримка з боку Єни є неоціненною, але й німецькій стороні є чому у нас навчитися
Коли я перебував в Єні, ми були на вашому комунальному підприємстві, яке надає відповідні послуги по воді, каналізуванню. Ми з керівником підприємства спілкувалися. Вони запитали, до чого ми маємо готуватися під час війни, що має працювати. І знаєте, я сам собі дав відповідь, що напевно, можливо в мирний час я б не задавав таких питань: над чим потрібно працювати, до чого ми маємо бути готові? Ми розуміємо, коли відсутня електроенергія по 5-7 діб, а ми звикли до таких речей як телефон, зв'язок, комфорт… Це досить важливо як правильно все це організувати
У свою чергу, Матіас Міт запевнив, що Єна й надалі підтримуватиме Броварську громаду, а також висловив захоплення тим, як місто живе та розвивається у такий непростий час.
Це надзвичайно милі, відкриті, радісні та привітні люди. Такі ж як і у нас вдома у Єні. А це показує, що різниці між людьми з Броварів та Єни практично нема. Особливо в умовах війни це вражає
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