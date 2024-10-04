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Вікно можливостей: українські міста в умовах війни посилюють співпрацю з муніципалітетами в інших країнах

Вікно можливостей: українські міста в умовах війни посилюють співпрацю з муніципалітетами в інших країнах

Київ • УНН

 • 175874 перегляди

Українські міста активно налагоджують партнерство з закордонними муніципалітетами. Це дозволяє отримувати гуманітарну допомогу, реалізовувати проєкти з енергоефективності та готуватися до повоєнної відбудови.

З перших днів повномасштабного російського вторгнення чимало країн світу простягнули руку допомоги Україні. І йдеться не лише про підтримку на загальнодержавному рівні. Багато закордонних міст і громад почали надавати різноманітну гуманітарну допомогу українським містам-побратимам та партнерам, приймали біженців, стали більш активно сприяти в реалізації проєктів з енергоефективності, відбудови, підтримки внутрішньо переміщених осіб. Все це безумовно спонукало українські міста шукати можливості для розширення міжнародної співпраці з муніципалітетами інших країн, пише УНН.

Незважаючи на непросту ситуацію в країні та воєнний стан, посилення міжнародної співпраці стало для українських громад вікном можливостей для власного розвитку.

Міста, зокрема, домовляються про співпрацю у різноманітних сферах: гуманітарна підтримка, промисловість, ІТ-технології, туризм, медицина, освіта, культура, ЖКГ та поводження з твердими побутовими відходами і багато чого іншого. Окрім того, іноземні муніципалітети виявляють велике бажання допомагати з повоєнною відбудовою українських населених пунктів.

Наприклад, за час повномасштабного вторгнення Київ підписав різноманітні угоди про співпрацю з такими містами, як Гамбург, Мадрид, Ліон, Марсель, Осло, Сараєво, Дублін, Вроцлав, Загреб.

Інші міста намагаються не відставати від столиці. Зокрема, лише у 2022 році містами-побратимами Чернівців стали німецькі міста Дюссельдорф, Мангейм та французьке місто Мец, Харкова – польське місто Люблін. Польський Жешув встановило дружні відносини з Черніговом, Рівне отримало в міста-побратими американський Федерал-Врей.

Важливо, що закордонні муніципалітети першими контактують із містами в Україні. У такий спосіб вже французький Бурж став побратимом Коростеня, а словацький Попрад запропонував співпрацю Ужгороду.

У цій ситуації важливо, щоб всі угоди про побратимство та партнерство не залишилися просто документами, а мали наповнення реальною співпрацею.

Так, у 2023 році була підписана угода про започаткування партнерства солідарності між Броварською міською радою та муніципалітетами німецьких міст Ерланген і Єна, а в поточному році - меморандум про партнерство з районом Лан-Ділль.

У рамках цієї співпраці для Броварської громади, зокрема, було передано три карети швидкої допомоги, чотири пожежних автомобілі, три одиниці комунального транспорту, один шкільний автобус, генератори, медичне обладнання для Броварської клінічної лікарні та модульного містечка для ВПО. Загальна вартість придбаного обладнання та гуманітарної допомоги становила понад 830 тисяч євро.

"Для нас важливо, що всі міста-побратими та партнери нашої Броварської громади з перших днів війни почали нам допомагати. Французьке місто Фонтене-су-Буа, естонське – Сілламяе, американські – Рокфорд і Такома, хорватське – Задар, Гродзинський, Красницький та Гнєзненський повіти Польщі надавали нам різноманітну гуманітарну допомогу, приймали наших біженців, організовували відпочинок для дітей військовослужбовців та полеглих воїнів. Ми за це їм безмежно вдячні. Продовжуємо та поглиблюємо співпрацю, шукаємо нових міжнародних партнерів для втілення у життя гуманітарних та інфраструктурних проєктів", - розповів у коментарі УНН міський голова Броварів Ігор Сапожко.

Міста-побратими завжди готові прийняти на відпочинок дітей наших військовослужбовців та полеглих воїнів – мер Броварів 01.10.24, 16:59 • 116371 перегляд

У Броварській міський раді підкреслюють, що завдяки міжнародним партнерам нині реалізується чимало різноманітних проєктів у різних сферах життєдіяльності громади.

Зокрема, завдяки допомозі Агентства США з міжнародного розвитку USAID комунальне підприємство "Броваритепловодоенергія" отримало  п’ять генераторів, сучасний аварійно-ремонтний автомобіль та інше обладнання.

У рамках співпраці з німецькими партнерами один з дитячих садочків Броварів отримає кошти на облаштування сонячної електростанції.

Броварський центр первинної медико-санітарної допомоги став учасником проєкту з метою підвищення кваліфікації персоналу, розширення повноважень медичної сестри, надання допомоги пацієнтам з підозрою та діагнозом туберкульоз.

У рамках програми "EU4Business" в Броварській громаді відкрито Центр підтримки бізнесу.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

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