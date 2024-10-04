Окно возможностей: украинские города в условиях войны усиливают сотрудничество с муниципалитетами в других странах

С первых дней полномасштабного российского вторжения многие страны мира протянули руку помощи Украине. И речь идет не только о поддержке на общегосударственном уровне. Многие зарубежные города и громады начали оказывать разнообразную гуманитарную помощь украинским городам-побратимам и партнерам, принимали беженцев, стали более активно содействовать в реализации проектов по энергоэффективности, восстановлению, поддержке внутренне перемещенных лиц. Все это безусловно побудило украинские города искать возможности для расширения международного сотрудничества с муниципалитетами других стран, пишет УНН.

Несмотря на непростую ситуацию в стране и военное положение, усиление международного сотрудничества стало для украинских громад окном возможностей для собственного развития.

Города, в частности, договариваются о сотрудничестве в различных сферах: гуманитарная поддержка, промышленность, ИТ-технологии, туризм, медицина, образование, культура, ЖКХ и обращение с твердыми бытовыми отходами и многое другое. Кроме того, иностранные муниципалитеты проявляют большое желание помогать с послевоенным восстановлением украинских населенных пунктов.

Например, за время полномасштабного вторжения Киев подписал различные соглашения о сотрудничестве с такими городами, как Гамбург, Мадрид, Лион, Марсель, Осло, Сараево, Дублин, Вроцлав, Загреб.

Другие города стараются не отставать от столицы. В частности, только в 2022 году городами-побратимами Черновцов стали немецкие города Дюссельдорф, Мангейм и французский город Мец, Харькова - польский город Люблин. Польский Жешув установил дружеские отношения с Черниговом, Ровно получил в города-побратимы американский Федерал-Врей.

Важно, что зарубежные муниципалитеты первыми контактируют с городами в Украине. Таким образом уже французский Бурж стал побратимом Коростеня, а словацкий Попрад предложил сотрудничество Ужгороду.

В этой ситуации важно, чтобы все соглашения о побратимстве и партнерстве не остались просто документами, а имели наполнение реальным сотрудничеством.

Так, в 2023 году было подписано соглашение о начале партнерства солидарности между Броварским городским советом и муниципалитетами немецких городов Эрланген и Йена, а в текущем году - меморандум о партнерстве с районом Лан-Дилль.

В рамках этого сотрудничества для Броварской громады, в частности, были переданы три кареты скорой помощи, четыре пожарных автомобиля, три единицы коммунального транспорта, один школьный автобус, генераторы, медицинское оборудование для Броварской клинической больницы и модульного городка для ВПЛ. Общая стоимость приобретенного оборудования и гуманитарной помощи составила более 830 тысяч евро.

"Для нас важно, что все города-побратимы и партнеры нашей Броварской громады с первых дней войны начали нам помогать. Французский город Фонтене-су-Буа, эстонский - Силламяэ, американские - Рокфорд и Такома, хорватский - Задар, Гродзинский, Красницкий и Гнезненский поветы Польши предоставляли нам разнообразную гуманитарную помощь, принимали наших беженцев, организовывали отдых для детей военнослужащих и павших воинов. Мы за это им бесконечно благодарны. Продолжаем и углубляем сотрудничество, ищем новых международных партнеров для воплощения в жизнь гуманитарных и инфраструктурных проектов", - рассказал в комментарии УНН городской голова Броваров Игорь Сапожко.

Города-побратимы всегда готовы принять на отдых детей наших военнослужащих и павших воинов - мэр Броваров

В Броварском городском совете подчеркивают, что благодаря международным партнерам сейчас реализуется немало различных проектов в различных сферах жизнедеятельности общества.

В частности, благодаря помощи Агентства США по международному развитию USAID коммунальное предприятие "Броварытепловодоэнергия" получило пять генераторов, современный аварийно-ремонтный автомобиль и другое оборудование.

В рамках сотрудничества с немецкими партнерами один из детских садов Броваров получит средства на обустройство солнечной электростанции.

Броварской центр первичной медико-санитарной помощи стал участником проекта с целью повышения квалификации персонала, расширения полномочий медицинской сестры, оказания помощи пациентам с подозрением и диагнозом туберкулез.

В рамках программы "EU4Business" в Броварской громаде открыт Центр поддержки бизнеса.