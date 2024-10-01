Города-побратимы всегда готовы принять на отдых детей наших военнослужащих и павших воинов - мэр Броваров

С начала полномасштабного российского вторжения более 200 детей из Броварской громады имели возможность отдохнуть и оздоровиться в городах-побратимах. В основном, это дети военнослужащих, павших воинов, те, кто потеряли родителей в результате боевых действий. Об этом сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко в комментарии УНН.

Мэр Броваров отметил, что в перечне стран, которые имели возможность посетить юные жители Броварской громады Франция, Хорватия, США, Польша, Германия.

Так, в августе 2022 и 2023 года 69 детей, чьи родители защищают Украину, отдыхали в муниципальном центре города Фонтене-су-Буа во Франции. Для наших детей были организованы разнообразные развлечения, в частности скалолазание, пешие прогулки в горы, к озеру, купание в бассейне, посещение музыкального фестиваля. Там же в ноябре 2023 года восемь наших детей приняли участие в десятидневном Фестивале по правам детей. Летом 2022 года 26 детей военнослужащих и тех, кто потерял родителей в результате боевых действий, 30 дней провели в хорватском городе Задар. Два раза за это время наши дети ездили в город Рокфорд в США, где для них организовали немало интересных экскурсий и встречу с украинской диаспорой в Чикаго. Так же дважды, в 2023 и 2024 годах юных жителей Броварской общины на отдых принимал Гродзиский повят в Польше. А по приглашению властей немецкого города Эрланген они оздоравливались в спортивных лагерях - рассказал Игорь Сапожко.

В целом, по словам городского головы, в течение 2022-2024 годов в партнерских городах Броварской громады оздоровлено более 200 детей, из них 60 - в 2024 году.

Для нас очень важно, что наши друзья в Европе и США в такое непростое время помогают нам и принимают наших детей на отдых. Особенно тех детей, чьи родители защищают Украину или, к сожалению, погибли в результате боевых действий. Это важно и для самих детей, которые хоть немного могут побыть в атмосфере мирной жизни. И мы ценим эту поддержку наших друзей на Западе - добавил Игорь Сапожко.

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