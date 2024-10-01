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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Социальное сопровождение: как в Киевской области вводят новую услугу для детей во время инклюзивного обучения

Социальное сопровождение: как в Киевской области вводят новую услугу для детей во время инклюзивного обучения

Киев  •  УНН

1 октября 2024, 08:25  •  11701 просмотра

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Как в Киевской области вводят новую услугу для детей во время инклюзивного обучения.

В Броварской громаде одними из первых в Украине вводят услугу сопровождения детей социальными работниками во время инклюзивного обучения. Кто может стать социальным работником, что конкретно включает в себя эта услуга, и почему это важно для детей с особыми потребностями, рассказала руководитель Центра социальных служб Броварского городского совета Людмила Мардар в комментарии УНН.

По словам руководителя Центра социальных служб, сейчас в Броварской громаде - 152 ребенка с особыми потребностями. Посещать они могут, в принципе, все учебные заведения громады. В детсадах и школах есть инклюзивные группы и классы.

"Дело в том, что в декабре 2021 года был введен государственный стандарт социальной услуги сопровождения во время инклюзивного обучения. То есть, за обучение ребенка отвечает ассистент учителя, а за бытовые нужды - социальный работник, который не имеет права вмешиваться в учебный процесс. Основная задача такого работника - помочь ребенку с особыми потребностями во время приема пищи, мытья рук, переодевания, посещения туалета, сопровождение во время передвижения по учебному заведению и тому подобное.

Предоставлять эту услугу могут как родственники детей, так и посторонние лица, которых мы зачисляем в штат и выплачиваем минимальную зарплату. Один социальный работник сопровождает одного ребенка. Важно понять, что родственники ребенка, если они не прошли соответствующее обучение и не получили сертификат, то они не имеют права находиться с ребенком в учебном заведении во время образовательного процесса", - рассказала Людмила Мардарь.

Женщина отметила, что такая практика является новой для Украины, поэтому определенные трудности в процессе ее внедрения, конечно, возникают.

"Мы - одни из первых, кто начал это вводить. Интересовались опытом Киева и Днепра. Но их центры социальных служб централизованно закупали эту услугу у общественных организаций, а те не особо хотят делиться своими наработками. Поэтому мы решили пойти своим путем. В этом году у нас пять человек прошли специальное обучение. С 1 сентября трое из них уже стали социальными работниками: одна бабушка и две мамы. Сейчас у нас возросло количество заявлений, люди приходят, интересуются, поэтому на сессии горсовета было решено увеличить штат социальных работников до 15 человек.

Мы понимаем, что постоянная забота о ребенке с особыми потребностями - это иногда психологически тяжело для родителей и других близких людей. Поэтому, по замыслу, стандарт выписан так, чтобы социальный работник в какой-то степени разгружал родителей. Но пока что посторонних лиц, которые бы интересовались этой деятельностью, немного. Поэтому большинство заявлений у нас опять же от мам, бабушек", - добавила руководитель Центра социальных служб Броварского горсовета.

Людмила Мардар отметила, что средства на оплату деятельности социальных работников заложены в бюджете громады. И отдельно подчеркнула, что власти Броваров уделяют значительное внимание заботе о детях с особыми потребностями.   

"У нас есть Центр реабилитации для детей с инвалидностью, где они получают всю необходимую помощь. Для этих детей мы постоянно проводили фестиваль, где они читали стихи, пели, показывали различные сценки. Это для них очень важно.

В некоторых регионах жалуются, что у них нет средств на социальную работу с детьми с особыми потребностями, а в Броварах они есть.

Наш городской голова Игорь Сапожко знает каждого такого ребенка, каждого человека, у которого есть потребность в социальных услугах. Постоянно интересуется вопросами, которые возникают у социальных служб, и способствует их решению. И это такая гордость за громаду и за нашу власть, которая заботится о каждом человеке", - отметила Людмила Мардар.

Они все родные: в каких местных громадах Киевщины значительное внимание уделяют адаптации детей-переселенцев17 сентября 2024, 10:52 • 160807 просмотров

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

ОбществоКиевская область