Они все родные: в каких местных громадах Киевщины значительное внимание уделяют адаптации детей-переселенцев
Киев • УНН
Около миллиона детей-переселенцев в Украине сталкиваются с проблемами адаптации. Эксперты отмечают важность офлайн-обучения для социализации, но многие семьи выбирают онлайн-образование в привычных школах.
Российско-украинская война заставила большое количество украинских семей, собрав только самые необходимые вещи, выезжать с оккупированных и прифронтовых территорий. Кто-то сумел адаптироваться на новом месте жительства, в частности, найти работу, жилье. Кто-то, наоборот, не сумел найти себя в новой общине. Такие люди при любой возможности пытаются вернуться в родной населенный пункт. Даже несмотря на то, что жилье может быть разрушено, есть серьезные проблемы с трудоустройством.
Конечно, изменения в жизни родителей, их проблемы и переживания непосредственно влияют и на детей, которым так же непросто как и взрослым адаптироваться к новым условиям после вынужденного переезда, пишет УНН.
По состоянию на март 2024 года в Украине из почти пяти миллионов официально зарегистрированных внутренне перемещенных лиц около одного миллиона составляли дети в возрасте до 18 лет.
Понятно, что эти дети должны посещать детские сады и школы. Но, как свидетельствует статистика, родители и опекуны детей-переселенцев отдают предпочтение их онлайн-обучению в тех учебных заведениях, которые они посещали ранее.
Так, по данным Новой украинской школы по некоторым областным центрам Украины в Тернополе учебные заведения города посещают лишь 28% детей-переселенцев, в Виннице и Кропивницком - по 32%.
Как отмечают в НУШ, часть семей-ВПЛ хочет, чтобы дети учились в родной школе, где все знакомы и все привычно. Даже если учебное заведение работает дистанционно и неизвестно, когда сможет восстановить очное обучение. У кого-то есть опасения, что ребенка не примут в новом коллективе или к нему будет другое отношение. Поэтому, остаются в своем классе и школе несмотря на то, что учатся и общаются на расстоянии.
Также срабатывает фактор того, что школы, которые из-за войны были вынуждены перейти на онлайн-обучение пытаются сохранить педагогов и учеников, потому что есть опасения, что их закроют.
Зато эксперты с которыми пообщался УНН убеждены, что дети-переселенцы обязательно должны посещать детские сады и школы именно на новом месте жительства, ведь это является важным фактором их быстрой адаптации и социализации в новой среде.
К сожалению, очень часто дети не идут оффлайн в те школы или садики. Или их не отпускают родители, или по другим причинам, или им просто удобно со своими старыми учителями в своих старых школах дистанционно учиться. Но как раз это и не дает им нормально адаптироваться, потому что собственно школы и детский сад это те места, где ребенок проводит половину своего активного времени. И это собственно и есть места реинтеграции, социализации к той общине, в которую они попадают. Там заводятся новые друзья, знакомые. Нельзя социализироваться, когда ты находишься в другом месте и 5-6 часов своего школьного времени сидишь онлайн, а потом ты выходишь в незнакомую для тебя общину и что ты там ищешь? Особенно детям это трудно. В каждой школе есть социальные педагоги, практические психологи, которые четко знают, что надо делать с внутренне перемещенными детьми, с переселенцами, и пытаются их плавно адаптировать к жизни в местной общине, забыть о пережитом стрессе. Одним словом психологи работают с этим. Поэтому первое, что надо сделать - это собственно сделать так, чтобы дети пошли в школу и детский сад
В то же время психологи отмечают, что педагоги должны контролировать процесс адаптации детей переселенцев, но ни в коем случае не отделять их.
Персонал школы, учителя должны понимать, что есть такие дети, что они могут нуждаться в дополнительном внимании, возможно там надо организовать сопровождение психолога. Но я не считаю, что надо как-то особенно их выделять. Потому что может случиться так, что будет такое рентное поведение, когда выделение этих детей может наоборот способствовать их отделению, а не интеграции. Об этом должны знать взрослые. А ребенок - если он хочет делиться своим бэкграундом - он может делиться этим лично. Просто надо создать условия, как для любого ребенка, который приехал, пришел в новую школу, чтобы не было буллинга и подобных вещей. Но это делается со всеми новенькими - не только с теми, кто приехал с оккупированных территорий. Любой новый ребенок должен приобщаться к школьному коллективу через знакомство, через какие-то шаги по интеграции и т.д
Очевидно, что во многом процесс интеграции детей на новом месте жительства зависит от намерений и решений их родителей. Но и самих громадах нужно создавать условия, чтобы ребята, которые вынужденно покинули родные дома, адаптировались быстрее. В частности, в Броварской громаде Киевской области этому вопросу уделяют значительное внимание.
Сейчас детские сады и лицеи нашей громады посещают 661 и 1185 детей-переселенцев соответственно. В наших дошкольных и учебных заведениях работают замечательные воспитатели, педагоги, психологи, которые понимают, что эти дети потеряли родной дом, друзей, привычный круг общения. Наши специалисты прилагают максимум усилий, чтобы эти дети не чувствовали себя чужими. Работники управления образования общаются с родителями, убеждают, что дети должны в живую общаться со своими сверстниками, оффлайн обучение, личное общение с учителями позволяет детям лучше усваивать знания. И что самое главное, мы занимаем четкую позицию, что чужих детей не бывает. Из каких бы уголков Украины они ни приехали, все они дети Броварской громады