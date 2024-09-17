Они все родные: в каких местных громадах Киевщины значительное внимание уделяют адаптации детей-переселенцев

Российско-украинская война заставила большое количество украинских семей, собрав только самые необходимые вещи, выезжать с оккупированных и прифронтовых территорий. Кто-то сумел адаптироваться на новом месте жительства, в частности, найти работу, жилье. Кто-то, наоборот, не сумел найти себя в новой общине. Такие люди при любой возможности пытаются вернуться в родной населенный пункт. Даже несмотря на то, что жилье может быть разрушено, есть серьезные проблемы с трудоустройством.

Конечно, изменения в жизни родителей, их проблемы и переживания непосредственно влияют и на детей, которым так же непросто как и взрослым адаптироваться к новым условиям после вынужденного переезда, пишет УНН.

По состоянию на март 2024 года в Украине из почти пяти миллионов официально зарегистрированных внутренне перемещенных лиц около одного миллиона составляли дети в возрасте до 18 лет.

Понятно, что эти дети должны посещать детские сады и школы. Но, как свидетельствует статистика, родители и опекуны детей-переселенцев отдают предпочтение их онлайн-обучению в тех учебных заведениях, которые они посещали ранее.

Так, по данным Новой украинской школы по некоторым областным центрам Украины в Тернополе учебные заведения города посещают лишь 28% детей-переселенцев, в Виннице и Кропивницком - по 32%.

Как отмечают в НУШ, часть семей-ВПЛ хочет, чтобы дети учились в родной школе, где все знакомы и все привычно. Даже если учебное заведение работает дистанционно и неизвестно, когда сможет восстановить очное обучение. У кого-то есть опасения, что ребенка не примут в новом коллективе или к нему будет другое отношение. Поэтому, остаются в своем классе и школе несмотря на то, что учатся и общаются на расстоянии.

Также срабатывает фактор того, что школы, которые из-за войны были вынуждены перейти на онлайн-обучение пытаются сохранить педагогов и учеников, потому что есть опасения, что их закроют.

Зато эксперты с которыми пообщался УНН убеждены, что дети-переселенцы обязательно должны посещать детские сады и школы именно на новом месте жительства, ведь это является важным фактором их быстрой адаптации и социализации в новой среде.

К сожалению, очень часто дети не идут оффлайн в те школы или садики. Или их не отпускают родители, или по другим причинам, или им просто удобно со своими старыми учителями в своих старых школах дистанционно учиться. Но как раз это и не дает им нормально адаптироваться, потому что собственно школы и детский сад это те места, где ребенок проводит половину своего активного времени. И это собственно и есть места реинтеграции, социализации к той общине, в которую они попадают. Там заводятся новые друзья, знакомые. Нельзя социализироваться, когда ты находишься в другом месте и 5-6 часов своего школьного времени сидишь онлайн, а потом ты выходишь в незнакомую для тебя общину и что ты там ищешь? Особенно детям это трудно. В каждой школе есть социальные педагоги, практические психологи, которые четко знают, что надо делать с внутренне перемещенными детьми, с переселенцами, и пытаются их плавно адаптировать к жизни в местной общине, забыть о пережитом стрессе. Одним словом психологи работают с этим. Поэтому первое, что надо сделать - это собственно сделать так, чтобы дети пошли в школу и детский сад - рассказал председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак в эксклюзивном комментарии УНН.

В то же время психологи отмечают, что педагоги должны контролировать процесс адаптации детей переселенцев, но ни в коем случае не отделять их.

Персонал школы, учителя должны понимать, что есть такие дети, что они могут нуждаться в дополнительном внимании, возможно там надо организовать сопровождение психолога. Но я не считаю, что надо как-то особенно их выделять. Потому что может случиться так, что будет такое рентное поведение, когда выделение этих детей может наоборот способствовать их отделению, а не интеграции. Об этом должны знать взрослые. А ребенок - если он хочет делиться своим бэкграундом - он может делиться этим лично. Просто надо создать условия, как для любого ребенка, который приехал, пришел в новую школу, чтобы не было буллинга и подобных вещей. Но это делается со всеми новенькими - не только с теми, кто приехал с оккупированных территорий. Любой новый ребенок должен приобщаться к школьному коллективу через знакомство, через какие-то шаги по интеграции и т.д объяснила в комментарии УНН президент Профессиональной ассоциации детских аналитических психологов, детский и семейный психолог Екатерина Гольцберг.

Очевидно, что во многом процесс интеграции детей на новом месте жительства зависит от намерений и решений их родителей. Но и самих громадах нужно создавать условия, чтобы ребята, которые вынужденно покинули родные дома, адаптировались быстрее. В частности, в Броварской громаде Киевской области этому вопросу уделяют значительное внимание.