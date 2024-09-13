Дітям, які переїхали під час війни, важко адаптуватися, якщо вони навчаються онлайн – голова освітнього комітету ВР
Київ • УНН
Голова комітету ВР з питань освіти Сергій Бабак наголосив на важливості відвідування шкіл і садочків для адаптації дітей-переселенців. Він закликав батьків не боятися відпускати дітей до нових навчальних закладів.
Особисте відвідування дитячих садочків та шкіл на новому місці проживання, постійне спілкування зі своїми однолітками є важливою умовою адаптації для дітей, які були змушені покинути тимчасово окуповані території та прифронтові райони. Таку думку висловив голова комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак в коментарі УНН.
За словами народного депутата, може комплекс причин, чому батьки бояться відпускати своїх дітей до нових шкіл. Але, зрештою, така позиція призводить до того, що це шкодить самим дітям через те, що позбавляє їх реального спілкування зі своїми однолітками.
На жаль, дуже часто діти не йдуть офлайн в ті школи, чи садочки. Або їх не відпускають батьки, або з інших причин, або їм просто зручно зі своїми старими вчителями у своїх старих школах дистанційно навчатися. Але якраз це і не дає їм нормально адаптуватися, тому що власне школи і дитячий садочок це ті місця, де дитина проводить половину свого активного часу. І це власне і є місця реінтеграції, соціалізації до тієї громади, в яку вони потрапляють. Там заводяться нові друзі, знайомі. Не можна соціалізуватися, коли ти знаходишся в іншому місці і 5-6 годин свого шкільного часу сидиш онлайн, а потім ти виходиш у незнайому для тебе громаду і що ти там шукаєш? Особливо дітям це важко
При цьому, нардеп зазначає, що багато чого в цьому процесі залежить від того, наскільки педагоги на місцях допомагають цим дітям.
В кожній школі є соціальні педагоги, практичні психологи, які чітко знають, що треба робити з внутрішньо переміщеними дітьми, з переселенцями, і намагаються їх плавно адаптувати до життя в місцевій громаді, забути про пережитий стрес. Одним словом психологи працюють із цим. Тому перше, що треба зробити – це власне зробити так, щоб діти пішли у шкоду і дитячий садочок
Додатково
Міський голова Броварів Ігор Сапожко розповів, що у громаді значну увагу приділяють адаптації дітей-переселенців, а саме їхньому відвідуванню дошкільних та навчальних закладів.
Додаткову увагу ми приділяємо тому, щоб діти-переселенці саме офлайн навчалися у школах нашої громади, щоб швидше адаптуватися. Для нас всі діти України, вони для нас рідні