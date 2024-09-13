Дітям, які переїхали під час війни, важко адаптуватися, якщо вони навчаються онлайн – голова освітнього комітету ВР

Особисте відвідування дитячих садочків та шкіл на новому місці проживання, постійне спілкування зі своїми однолітками є важливою умовою адаптації для дітей, які були змушені покинути тимчасово окуповані території та прифронтові райони. Таку думку висловив голова комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак в коментарі УНН.

За словами народного депутата, може комплекс причин, чому батьки бояться відпускати своїх дітей до нових шкіл. Але, зрештою, така позиція призводить до того, що це шкодить самим дітям через те, що позбавляє їх реального спілкування зі своїми однолітками.

На жаль, дуже часто діти не йдуть офлайн в ті школи, чи садочки. Або їх не відпускають батьки, або з інших причин, або їм просто зручно зі своїми старими вчителями у своїх старих школах дистанційно навчатися. Але якраз це і не дає їм нормально адаптуватися, тому що власне школи і дитячий садочок це ті місця, де дитина проводить половину свого активного часу. І це власне і є місця реінтеграції, соціалізації до тієї громади, в яку вони потрапляють. Там заводяться нові друзі, знайомі. Не можна соціалізуватися, коли ти знаходишся в іншому місці і 5-6 годин свого шкільного часу сидиш онлайн, а потім ти виходиш у незнайому для тебе громаду і що ти там шукаєш? Особливо дітям це важко