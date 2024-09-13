Адаптація дітей-переселенців на Київщині - важливо, щоб вони навчалися офлайн
Київ • УНН
У Броварській громаді 1200 школярів-переселенців пішли до місцевих ліцеїв. Влада забезпечила безпечні умови для офлайн-навчання, щоб сприяти швидшій адаптації дітей у новому середовищі.
У Броварській громаді велику увагу приділяють тому, щоб діти, які переїхали з окупованих територій та прифронтових районів обов’язково відвідували школи та дитячі садочки, і не почували себе чужими. Про це розповів міський голова Броварів Ігор Сапожко в ексклюзивному інтерв’ю УНН.
Деталі
Майже 1200 школярів-переселенців з першого вересня пішли до ліцеїв Броварської громади.
Додаткову увагу ми приділяємо тому, щоб діти-переселенці саме офлайн навчалися у школах нашої громади, щоб швидше адаптуватися. Для нас всі діти України, вони для нас рідні,
Мер Броварів додав, що міська влада зробила усе від себе залежне, щоб відвідування шкіл та дитячих садочків було для дітей безпечним.
Ми максимально підготували укриття, максимально підготували заклади освіти для того, щоб діти навчалися офлайн. І це було головне завдання. Онлайн можливий, якщо дитина перебуває, наприклад, за кордоном або на лікарняному. Це будуть зведені класи, де відокремлено проводитимуться уроки,
Додатково
На даний час у Броварській громаді зареєстровано майже 22 тисячі внутрішніх переселенців. Більше ніж 15 тисяч з них – це люди різного віку, які переїхали до населених пунктів Броварської громади після початку повномасштабної російської агресії.
Для міської влади Броварів важливо, щоб люди, які залишили все на окупованих та прифронтових територіях, тікаючи від російських куль, снарядів та ракет, не відчували себе покинутими напризволяще.
Ми, як ніхто, розуміємо цих людей, адже у перші дні війни російські окупанти стояли на околицях нашого міста, де тривали запеклі бої. Жителі Броварів так само виїжджали та шукали прихисток в інших регіонах України або закордоном. Тому міська рада всіляко сприяє адаптації цих людей та їх інтеграції у нашу Броварську громаду. Розробляємо різні проекти, програми, щоб у людей були робота, житло, доступ до соціальних послуг,