Адаптація дітей-переселенців на Київщині - важливо, щоб вони навчалися офлайн

У Броварській громаді велику увагу приділяють тому, щоб діти, які переїхали з окупованих територій та прифронтових районів обов’язково відвідували школи та дитячі садочки, і не почували себе чужими. Про це розповів міський голова Броварів Ігор Сапожко в ексклюзивному інтерв’ю УНН.

Деталі

Майже 1200 школярів-переселенців з першого вересня пішли до ліцеїв Броварської громади.

Додаткову увагу ми приділяємо тому, щоб діти-переселенці саме офлайн навчалися у школах нашої громади, щоб швидше адаптуватися. Для нас всі діти України, вони для нас рідні, - зазначив Ігор Сапожко.

Мер Броварів додав, що міська влада зробила усе від себе залежне, щоб відвідування шкіл та дитячих садочків було для дітей безпечним.

Ми максимально підготували укриття, максимально підготували заклади освіти для того, щоб діти навчалися офлайн. І це було головне завдання. Онлайн можливий, якщо дитина перебуває, наприклад, за кордоном або на лікарняному. Це будуть зведені класи, де відокремлено проводитимуться уроки, - розповів Ігор Сапожко.

Додатково

На даний час у Броварській громаді зареєстровано майже 22 тисячі внутрішніх переселенців. Більше ніж 15 тисяч з них – це люди різного віку, які переїхали до населених пунктів Броварської громади після початку повномасштабної російської агресії.

Для міської влади Броварів важливо, щоб люди, які залишили все на окупованих та прифронтових територіях, тікаючи від російських куль, снарядів та ракет, не відчували себе покинутими напризволяще.