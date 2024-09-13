Адаптация детей-переселенцев на Киевщине - важно, чтобы они учились офлайн

В Броварской громаде большое внимание уделяют тому, чтобы дети, которые переехали с оккупированных территорий и прифронтовых районов обязательно посещали школы и детские сады, и не чувствовали себя чужими. Об этом рассказал городской голова Броваров Игорь Сапожко в эксклюзивном интервью УНН.

Детали

Почти 1200 школьников-переселенцев с первого сентября пошли в лицеи Броварской громады.

Дополнительное внимание мы уделяем тому, чтобы дети-переселенцы именно офлайн учились в школах нашей громады, чтобы быстрее адаптироваться. Для нас все дети Украины, они для нас родные, - отметил Игорь Сапожко.

Мэр Броваров добавил, что городские власти сделали все от себя зависящее, чтобы посещение школ и детских садов было для детей безопасным.

Мы максимально подготовили укрытия, максимально подготовили учебные заведения для того, чтобы дети учились офлайн. И это была главная задача. Онлайн возможен, если ребенок находится, например, за границей или на больничном. Это будут сводные классы, где отдельно будут проводиться уроки, - рассказал Игорь Сапожко.

Дополнительно

В настоящее время в Броварской громаде зарегистрировано почти 22 тысячи внутренних переселенцев. Более 15 тысяч из них - это люди разного возраста, которые переехали в населенные пункты Броварской громады после начала полномасштабной российской агрессии.

Для городской власти Броваров важно, чтобы люди, которые оставили все на оккупированных и прифронтовых территориях, убегая от российских пуль, снарядов и ракет, не чувствовали себя брошенными на произвол судьбы.