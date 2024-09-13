Адаптация детей-переселенцев на Киевщине - важно, чтобы они учились офлайн

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Броварской громаде 1200 школьников-переселенцев пошли в местные лицеи. Власти обеспечили безопасные условия для офлайн-обучения, чтобы способствовать быстрой адаптации детей в новой среде.

В Броварской громаде большое внимание уделяют тому, чтобы дети, которые переехали с оккупированных территорий и прифронтовых районов обязательно посещали школы и детские сады, и не чувствовали себя чужими. Об этом рассказал городской голова Броваров Игорь Сапожко в эксклюзивном интервью УНН.

Детали

Почти 1200 школьников-переселенцев с первого сентября пошли в лицеи Броварской громады.

Дополнительное внимание мы уделяем тому, чтобы дети-переселенцы именно офлайн учились в школах нашей громады, чтобы быстрее адаптироваться. Для нас все дети Украины, они для нас родные,

- отметил Игорь Сапожко.

Мэр Броваров добавил, что городские власти сделали все от себя зависящее, чтобы посещение школ и детских садов было для детей безопасным.

Мы максимально подготовили укрытия, максимально подготовили учебные заведения для того, чтобы дети учились офлайн. И это была главная задача. Онлайн возможен, если ребенок находится, например, за границей или на больничном. Это будут сводные классы, где отдельно будут проводиться уроки,

- рассказал Игорь Сапожко.

Дополнительно

В настоящее время в Броварской громаде зарегистрировано почти 22 тысячи внутренних переселенцев. Более 15 тысяч из них - это люди разного возраста, которые переехали в населенные пункты Броварской громады после начала полномасштабной российской агрессии.

Для городской власти Броваров важно, чтобы люди, которые оставили все на оккупированных и прифронтовых территориях, убегая от российских пуль, снарядов и ракет, не чувствовали себя брошенными на произвол судьбы.

Мы, как никто, понимаем этих людей, ведь в первые дни войны российские оккупанты стояли в окрестностях нашего города, где шли ожесточенные бои. Жители Броваров так же выезжали и искали убежище в других регионах Украины или за рубежом. Поэтому городской совет всячески способствует адаптации этих людей и их интеграции в нашу Броварскую громаду. Разрабатываем различные проекты, программы, чтобы у людей были работа, жилье, доступ к социальным услугам,

- сообщил мэр Броваров.
Захар Подкидышев

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