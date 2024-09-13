Адаптация детей-переселенцев на Киевщине - важно, чтобы они учились офлайн
Киев • УНН
В Броварской громаде 1200 школьников-переселенцев пошли в местные лицеи. Власти обеспечили безопасные условия для офлайн-обучения, чтобы способствовать быстрой адаптации детей в новой среде.
В Броварской громаде большое внимание уделяют тому, чтобы дети, которые переехали с оккупированных территорий и прифронтовых районов обязательно посещали школы и детские сады, и не чувствовали себя чужими. Об этом рассказал городской голова Броваров Игорь Сапожко в эксклюзивном интервью УНН.
Детали
Почти 1200 школьников-переселенцев с первого сентября пошли в лицеи Броварской громады.
Дополнительное внимание мы уделяем тому, чтобы дети-переселенцы именно офлайн учились в школах нашей громады, чтобы быстрее адаптироваться. Для нас все дети Украины, они для нас родные,
Мэр Броваров добавил, что городские власти сделали все от себя зависящее, чтобы посещение школ и детских садов было для детей безопасным.
Мы максимально подготовили укрытия, максимально подготовили учебные заведения для того, чтобы дети учились офлайн. И это была главная задача. Онлайн возможен, если ребенок находится, например, за границей или на больничном. Это будут сводные классы, где отдельно будут проводиться уроки,
Дополнительно
В настоящее время в Броварской громаде зарегистрировано почти 22 тысячи внутренних переселенцев. Более 15 тысяч из них - это люди разного возраста, которые переехали в населенные пункты Броварской громады после начала полномасштабной российской агрессии.
Для городской власти Броваров важно, чтобы люди, которые оставили все на оккупированных и прифронтовых территориях, убегая от российских пуль, снарядов и ракет, не чувствовали себя брошенными на произвол судьбы.
Мы, как никто, понимаем этих людей, ведь в первые дни войны российские оккупанты стояли в окрестностях нашего города, где шли ожесточенные бои. Жители Броваров так же выезжали и искали убежище в других регионах Украины или за рубежом. Поэтому городской совет всячески способствует адаптации этих людей и их интеграции в нашу Броварскую громаду. Разрабатываем различные проекты, программы, чтобы у людей были работа, жилье, доступ к социальным услугам,