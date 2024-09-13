Детям, которые переехали во время войны, трудно адаптироваться, если они учатся онлайн - глава образовательного комитета ВР

Личное посещение детских садов и школ на новом месте жительства, постоянное общение со своими сверстниками является важным условием адаптации для детей, которые были вынуждены покинуть временно оккупированные территории и прифронтовые районы. Такое мнение высказал председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак в комментарии УНН.

По словам народного депутата, может комплекс причин, почему родители боятся отпускать своих детей в новые школы. Но, в конце концов, такая позиция приводит к тому, что это вредит самим детям из-за того, что лишает их реального общения со своими сверстниками.

К сожалению, очень часто дети не идут оффлайн в те школы или садики. Или их не отпускают родители, или по другим причинам, или им просто удобно со своими старыми учителями в своих старых школах дистанционно учиться. Но как раз это и не дает им нормально адаптироваться, потому что собственно школы и детский сад это те места, где ребенок проводит половину своего активного времени. И это собственно и есть места реинтеграции, социализации к той общине, в которую они попадают. Там заводятся новые друзья, знакомые. Нельзя социализироваться, когда ты находишься в другом месте и 5-6 часов своего школьного времени сидишь онлайн, а потом ты выходишь в незнакомую для тебя общину и что ты там ищешь? Особенно детям это трудно - говорит Сергей Бабак.

При этом, нардеп отмечает, что многое в этом процессе зависит от того, насколько педагоги на местах помогают этим детям.

В каждой школе есть социальные педагоги, практические психологи, которые четко знают, что надо делать с внутренне перемещенными детьми, с переселенцами, и пытаются их плавно адаптировать к жизни в местной общине, забыть о пережитом стрессе. Одним словом психологи работают с этим. Поэтому первое, что надо сделать - это собственно сделать так, чтобы дети пошли в школу и детский сад - подытоживает председатель образовательного комитета Верховной Рады.

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