Адаптація дітей-переселенців у нових громадах нерозривно пов’язана з інтеграцією їхніх батьків – дитячий психолог

Процес адаптації дітей, які через війну були змушені змінити місце проживання, багато в чому залежить від того, в якого стані перебувають найближчі люди, які їх оточують, наскільки швидко вони готові звикнути до життя в нових умовах. Таку думку висловила президентка Професійної асоціації дитячих аналітичних психологів, дитяча та сімейна психологиня Катерина Гольцберг в коментарі УНН.

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Є дуже важливий аспект, який впливає на стан дитини – це її батьки, її опікуни, ті люди, які поряд з нею. Якщо вони тривожаться, то звичайно, дитина теж тривожиться. Тому маємо розглядати не тільки дитину, окремо, а маємо інтегрувати родину. І якщо школи, якісь осередки зроблять це саме через родину, то буде набагато простіше інтегрувати дитину. Якщо дуже багато тривог у самих батьків, то дитина їх сканує, і поводить себе відповідно

При цьому, психологиня застерігає, що не варто особливо виділяти дітей-переселенців серед інших.

Персонал школи, учителі мають розуміти, що є такі діти, що вони можуть потребувати додаткової уваги, можливо там треба організувати супровід психолога. Але я не вважаю, що треба якось особливо їх виділяти. Бо може статися так, що буде така рентна поведінка, коли виділення цих дітей може навпаки сприяти їх відокремленню, а не інтеграції. Про це мають знати дорослі. А дитина – якщо вона хоче ділитися своїм бекграундом – вона може ділитися цим особисто. Просто створити умови, як для будь-якої дитини, яка приїхала, прийшла в нову школу, щоб не було булінгу та подібних речей. Але це робиться з усіма новенькими – не тільки з тими, хто приїхав з окупованих територій. Будь-яка нова дитина має долучатися до шкільного колективу через знайомство, через якісь кроки з інтеграції тощо