Адаптация детей-переселенцев в новых общинах неразрывно связана с интеграцией их родителей - детский психолог

Процесс адаптации детей, которые из-за войны были вынуждены сменить место жительства, во многом зависит от того, в каком состоянии находятся ближайшие люди, которые их окружают, насколько быстро они готовы привыкнуть к жизни в новых условиях. Такое мнение высказала президент Профессиональной ассоциации детских аналитических психологов, детский и семейный психолог Екатерина Гольцберг в комментарии УНН.

Детали

Есть очень важный аспект, который влияет на состояние ребенка - это его родители, его опекуны, те люди, которые рядом с ним. Если они тревожатся, то конечно, ребенок тоже тревожится. Поэтому должны рассматривать не только ребенка, отдельно, а должны интегрировать семью. И если школы, какие-то ячейки сделают это именно через семью, то будет гораздо проще интегрировать ребенка. Если очень много тревог у самих родителей, то ребенок их сканирует, и ведет себя соответственно - отметила Екатерина Гольцберг.

При этом, психолог предостерегает, что не стоит особо выделять детей-переселенцев среди других.

Персонал школы, учителя должны понимать, что есть такие дети, что они могут нуждаться в дополнительном внимании, возможно там надо организовать сопровождение психолога. Но я не считаю, что надо как-то особенно их выделять. Потому что может случиться так, что будет такое рентное поведение, когда выделение этих детей может наоборот способствовать их отделению, а не интеграции. Об этом должны знать взрослые. А ребенок - если он хочет делиться своим бэкграундом - он может делиться этим лично. Просто создать условия, как для любого ребенка, который приехал, пришел в новую школу, чтобы не было буллинга и подобных вещей. Но это делается со всеми новенькими - не только с теми, кто приехал с оккупированных территорий. Любой новый ребенок должен приобщаться к школьному коллективу через знакомство, через какие-то шаги по интеграции и т.д - добавила Екатерина Гольцберг.

Дополнительно

Городской голова Броваров Игорь Сапожко рассказал, что в громаде значительное внимание уделяют адаптации детей-переселенцев, а именно их посещению дошкольных и учебных заведений.

Дополнительное внимание мы уделяем тому, чтобы дети-переселенцы именно офлайн учились в школах нашей громады, чтобы быстрее адаптироваться. Для нас все дети Украины, они для нас родные - отметил Игорь Сапожко.

Дітям, які переїхали під час війни, важко адаптуватися, якщо вони навчаються онлайн – голова освітнього комітету ВР