Міста-побратими завжди готові прийняти на відпочинок дітей наших військовослужбовців та полеглих воїнів – мер Броварів

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 55979 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 108461 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 147080 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 120829 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 112720 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 115430 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 142566 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75452 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83865 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 179262 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
 м/с
93 %
748 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Трамп про переговори в Саудівській Аравії: зараз говоримо про територію

Трамп про переговори в Саудівській Аравії: зараз говоримо про територію

24 березня, 18:29 • 24318 перегляди
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

23:24 • 22968 перегляди
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

00:37 • 20235 перегляди
кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

01:10 • 15960 перегляди
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

01:26 • 14531 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 147080 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 142566 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 179262 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 517590 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 596823 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 6704 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 33994 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 33684 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 35764 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 59472 перегляди
Актуальне
Міста-побратими завжди готові прийняти на відпочинок дітей наших військовослужбовців та полеглих воїнів – мер Броварів

Міста-побратими завжди готові прийняти на відпочинок дітей наших військовослужбовців та полеглих воїнів – мер Броварів

Київ • УНН

 • 116371 перегляди

Діти військових та загиблих воїнів з Броварської громади відпочили у містах-побратимах. З 2022 року понад 200 дітей оздоровилися у Франції, Хорватії, США, Польщі та Німеччині.

З початку повномасштабного російського вторгнення більше 200 дітей з Броварської громади мали нагоду відпочити та оздоровитися у містах-побратимах. Здебільшого, це діти військовослужбовців, полеглих воїнів, ті, хто втратили батьків внаслідок бойових дій. Про це повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко в коментарі УНН.

Мер Броварів зазначив, що у переліку країн, які мали нагоду відвідати юні жителі Броварської громади Франція, Хорватія, США, Польща, Німеччина.

Так, у серпні 2022 та 2023 року 69 дітей, чиї батьки захищають Україну, відпочивали у муніципальному центрі міста Фонтене-су-Буа у Франції. Для наших дітей були організовані різноманітні розваги, зокрема скелелазіння, піші прогулянки в гори, до озера, купання в басейні, відвідування музичного фестивалю. Там же у листопаді 2023 року вісім наших дітлахів взяли участь у десятиденному Фестивалі з прав дітей. Влітку 2022 року 26 дітей військовослужбовців і ті, які втратили батьків внаслідок бойових дій, 30 днів провели у хорватському місті Задар. Два рази за цей час наші діти їздили до міста Рокфорд у США, де для них організували чимало цікавих екскурсій та зустріч з української діаспорою в Чикаго. Так само двічі, у 2023 та 2024 роках юних жителів Броварської громади на відпочинок приймав Гродзиський повіт у Польщі. А на запрошення влади німецького міста Ерланген вони оздоровлювалися у спортивних таборах

- розповів Ігор Сапожко.

Загалом, за словами міського голови, протягом 2022-2024 років у партнерських містах Броварської громади оздоровлено понад 200 дітей, з них 60 – у 2024 році.

Для нас дуже важливо, що наші друзі в Європі та США у такий непростий час допомагають нам та приймають наших дітей на відпочинок. Особливо тих дітлахів, чиї батьки захищають Україну або, на жаль, загинули внаслідок бойових дій. Це важливо і для самих дітей, які хоч трохи можуть побути в атмосфері мирного життя. І ми цінуємо цю підтримку наших друзів на Заході

 - додав Ігор Сапожко.

Соціальний супровід: як на Київщині запроваджують нову послугу для дітей під час інклюзивного навчання01.10.24, 11:25 • 124106 переглядiв

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

СуспільствоКиївщина
frantsiiaФранція
khorvatiiaХорватія
nimechchynaНімеччина
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна
chykahoЧикаго
brovaryБровари
kyivКиїв
polshchaПольща

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.34
Bitcoin
$86,860.10
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,041.09
Ethereum
$2,063.10