Міста-побратими завжди готові прийняти на відпочинок дітей наших військовослужбовців та полеглих воїнів – мер Броварів

З початку повномасштабного російського вторгнення більше 200 дітей з Броварської громади мали нагоду відпочити та оздоровитися у містах-побратимах. Здебільшого, це діти військовослужбовців, полеглих воїнів, ті, хто втратили батьків внаслідок бойових дій. Про це повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко в коментарі УНН.

Мер Броварів зазначив, що у переліку країн, які мали нагоду відвідати юні жителі Броварської громади Франція, Хорватія, США, Польща, Німеччина.

Так, у серпні 2022 та 2023 року 69 дітей, чиї батьки захищають Україну, відпочивали у муніципальному центрі міста Фонтене-су-Буа у Франції. Для наших дітей були організовані різноманітні розваги, зокрема скелелазіння, піші прогулянки в гори, до озера, купання в басейні, відвідування музичного фестивалю. Там же у листопаді 2023 року вісім наших дітлахів взяли участь у десятиденному Фестивалі з прав дітей. Влітку 2022 року 26 дітей військовослужбовців і ті, які втратили батьків внаслідок бойових дій, 30 днів провели у хорватському місті Задар. Два рази за цей час наші діти їздили до міста Рокфорд у США, де для них організували чимало цікавих екскурсій та зустріч з української діаспорою в Чикаго. Так само двічі, у 2023 та 2024 роках юних жителів Броварської громади на відпочинок приймав Гродзиський повіт у Польщі. А на запрошення влади німецького міста Ерланген вони оздоровлювалися у спортивних таборах