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Проєкти з енергоефективності, у сфері освіти та медицини: як громади Київщини розвивають міжнародне співробітництво в умовах воєнного стану

Київ • УНН

 • 125147 перегляди

Броварська громада продовжує співпрацю з містами-побратимами та новими партнерами попри війну. Отримано гуманітарну допомогу, реалізовано проєкти в енергоефективності, освіті та медицині.

Гуманітарне співробітництво, реалізація різноманітних проєктів в сфері енергоефективності, освіти, медицини та по багатьох інших напрямках. Попри непрості часи Броварська громада Київської області продовжує активну співпрацю зі своїми містами-побратимами та налагоджує зв’язки з новими міжнародними партнерами. Як закордонні друзі Броварської громади відреагували на повномасштабне російське вторгнення, яку допомогу надали, і яку ще планують надати – про це розповіла заступниця Броварського міського голови Олена Краснік в коментарі УНН.

Пані Олена пригадує, що вже у перші дні війни міста-побратими та закордонні громади-партнери Броварів висловили свою підтримку Україні. Там проводилися мітинги з вимогою до рф припинити свою варварську агресію. І, що найголовніше, усі почали надавати різноманітну гуманітарну допомогу, якої тоді потребували і Броварська громада, і вся Україна.

Ніхто не залишився осторонь нашої біди. Починаючи з 2022 року, активісти міста з французького міста Фонтене-су-Буа збирають та передають нам електрогенератори, електроінструменти, медикаменти, засоби гігієни, продукти харчування, одяг та взуття для Броварської громади. Приймають біженців із України, в тому числі з Броварів. Естонське місто Сілламяе з перших днів вторгнення почало приймати українських біженців, а згодом передало Броварам сучасний автомобіль швидкої допомоги. Від американського міста Рокфорд наша клінічна лікарня неодноразово отримувала партії різноманітних медикаментів. А від міста Такома у жовтні 2022 року ми отримали допомогу для п’ятої пожежно-рятувальної частини, а в березні 2023 року карету невідкладної допомоги для дитячої лікарні. Ліки, одяг, продукти харчування, засоби гігієни, генератори і багато чого іншого нам постійно передають хорватське місто Задар, Гродзинський, Красницький та Гнєзненський повіти Польщі. В рамках співпраці з німецькими містами Ерланген і Єна, а також районом Лан-Ділль для нашої громади, зокрема, було придбано три карети швидкої допомоги, чотири пожежних автомобілі, три одиниці комунального транспорту, один шкільний автобус, генератори, медичне обладнання для Броварської клінічної лікарні та модульного містечка для ВПО. Наразі, в Ерлангені проживає близько 1600 біженців з України, в тому числі і з Броварів. Ще понад понад 40 броварчан мали можливість знайти тимчасовий прихисток у 2022-2023 роках в румунському місті Хунедоара

 - розповіла Олена Краснік.

Заступниця міського голови Броварів зазначила, що у травні 2022 року були розірвані зв’язки зі Слуцьким районом білорусі через підтримку сусідньою країною російсської агресії. Натомість, посилили співробітництво з містами Західної Європи, Сполучених Штатів, різноманітними міжнародними організаціями. Зокрема, у 2022 році започатковано солідарне партнерство з німецькими містами Ерланген та Єна, яке у березні 2023 року скріплено підписанням угоди про партнерство.

Загалом, ми реалізуємо чимало різноманітних проєктів у різних сферах життєдіяльності Броварської громади. Наприклад, компанія Tetra Tech ES,Inc, в рамках програми міжнародної технічної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку USAID передала комунальному підприємству "Броваритепловодоенергія" п’ять генераторів, сучасний аварійно-ремонтний автомобіль та інше обладнання. У 2024 році укладено тристоронній Меморандум про взаєморозуміння між виконавчим комітетом Броварської міської ради, Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ та ГО "Школа енергоефективності". Документ передбачає, що Броварський дитсадок "Капітошка" отримає кошти на встановлення двох сонячних електростанцій з потужністю 15 кВт та 20 кВт. Це дозволить закладу заощадити електроенергію майже на 50%. Міжнародною гуманітарною організацією "Save the Children in Ukraine" проведено "Поточний ремонт з облаштування найпростішого укриття в підвальному приміщенні Броварського ліцею №7. Обладнання для укриття надано Фондом "Партнерство за сильну Україну" та ГО "Кімонікс Інтернешнл Інк". У рамках програми "EU4Business" в Броварській громаді відкрито Центр підтримки бізнесу. У травні 2024 року Броварська міська рада стала повноправним членом міжнародної організації ICLEI - "Місцеві органи влади за сталий розвиток", глобальної мережі, яка співпрацює з понад 2500 місцевими та регіональними органами влади, що прагнуть сталого розвитку міст із 125 країн

- зазначила Олена Краснік.

Заступниця міського голови додала, що це лише невелика частина проєктів та програм до яких долучилися Броварська громада. Представники міської ради постійно приймають участь у різноманітних зустрічах та форумах, регулярно спілкуються з міжнародними партнерами, щоб Броварська громада отримувала необхідну фінансову та технічну підтримку.

Нагадаємо

За підтримки міжнародних партнерів у Броварській дитячі лікарні облаштували сонячну електростанцію.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

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