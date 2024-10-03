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Проекты по энергоэффективности, в сфере образования и медицины: как громады Киевщины развивают международное сотрудничество в условиях военного положения

Киев  •  УНН

3 октября 2024, 10:29  •  49389 просмотра

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Броварская громада продолжает сотрудничество с городами-побратимами и новыми партнерами, несмотря на войну. Получена гуманитарная помощь, реализованы проекты в энергоэффективности, образовании и медицине.

Гуманитарное сотрудничество, реализация различных проектов в сфере энергоэффективности, образования, медицины и по многим другим направлениям. Несмотря на непростые времена Броварская громада Киевской области продолжает активное сотрудничество со своими городами-побратимами и налаживает связи с новыми международными партнерами. Как зарубежные друзья Броварской громады отреагировали на полномасштабное российское вторжение, какую помощь оказали, и какую еще планируют предоставить - об этом рассказала заместитель Броварского городского головы Елена Красник в комментарии УНН.

Елена вспоминает, что уже в первые дни войны города-побратимы и зарубежные общины-партнеры Броваров выразили свою поддержку Украине. Там проводились митинги с требованием к РФ прекратить свою варварскую агрессию. И, что самое главное, все начали оказывать разнообразную гуманитарную помощь, в которой тогда нуждались и Броварская община, и вся Украина.

Никто не остался в стороне от нашей беды. Начиная с 2022 года, активисты города из французского города Фонтене-су-Буа собирают и передают нам электрогенераторы, электроинструменты, медикаменты, средства гигиены, продукты питания, одежду и обувь для Броварской общины. Принимают беженцев из Украины, в том числе из Броваров. Эстонский город Силламяэ с первых дней вторжения начал принимать украинских беженцев, а впоследствии передал Броварам современный автомобиль скорой помощи. От американского города Рокфорд наша клиническая больница неоднократно получала партии различных медикаментов. А от города Такома в октябре 2022 года мы получили помощь для пятой пожарно-спасательной части, а в марте 2023 года карету неотложной помощи для детской больницы. Лекарства, одежду, продукты питания, средства гигиены, генераторы и многое другое нам постоянно передают хорватский город Задар, Гродзинский, Красницкий и Гнезненский повяты Польши. В рамках сотрудничества с немецкими городами Эрланген и Йена, а также районом Лан-Дилль для нашей общины, в частности, было приобретено три кареты скорой помощи, четыре пожарных автомобиля, три единицы коммунального транспорта, один школьный автобус, генераторы, медицинское оборудование для Броварской клинической больницы и модульного городка для ВПЛ. Сейчас в Эрлангене проживает около 1600 беженцев из Украины, в том числе и из Броваров. Еще более 40 броварчан имели возможность найти временный приют в 2022-2023 годах в румынском городе Хунедоара

 - рассказала Елена Красник.

Заместитель городского головы Броваров отметила, что в мае 2022 года были разорваны связи со Слуцким районом Беларуси из-за поддержки соседней страной российской агрессии. Зато усилили сотрудничество с городами Западной Европы, Соединенных Штатов, различными международными организациями. В частности, в 2022 году начато солидарное партнерство с немецкими городами Эрланген и Йена, которое в марте 2023 года скреплено подписанием соглашения о партнерстве.

В общем, мы реализуем немало различных проектов в различных сферах жизнедеятельности Броварской громады. Например, компания Tetra Tech ES, Inc, в рамках программы международной технической помощи Агентства США по международному развитию USAID передала коммунальному предприятию "Броварытепловодоэнергия" пять генераторов, современный аварийно-ремонтный автомобиль и другое оборудование. В 2024 году заключен трехсторонний Меморандум о взаимопонимании между исполнительным комитетом Броварского городского совета, Немецкого общества международного сотрудничества GIZ и ОО "Школа энергоэффективности". Документ предусматривает, что Броварской детсад "Капитошка" получит средства на установку двух солнечных электростанций с мощностью 15 кВт и 20 кВт. Это позволит заведению сэкономить электроэнергию почти на 50%. Международной гуманитарной организацией "Save the Children in Ukraine" проведен "Текущий ремонт по обустройству простого укрытия в подвальном помещении Броварского лицея №7. Оборудование для укрытия предоставлено Фондом "Партнерство за сильную Украину" и ОО "Кимоникс Интернешнл Инк". В рамках программы "EU4Business" в Броварской громаде открыт Центр поддержки бизнеса. В мае 2024 года Броварской городской совет стал полноправным членом международной организации ICLEI - "Местные органы власти за устойчивое развитие", глобальной сети, которая сотрудничает с более 2500 местными и региональными органами власти, стремящихся к устойчивому развитию городов из 125 стран

- отметила Елена Красник.

Заместитель городского головы добавила, что это лишь небольшая часть проектов и программ к которым присоединились Броварская община. Представители городского совета постоянно принимают участие в различных встречах и форумах, регулярно общаются с международными партнерами, чтобы Броварская община получала необходимую финансовую и техническую поддержку.

Напомним,

При поддержке международных партнеров в Броварской детской больнице обустроили солнечную электростанцию.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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