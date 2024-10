Проекты по энергоэффективности, в сфере образования и медицины: как громады Киевщины развивают международное сотрудничество в условиях военного положения

Гуманитарное сотрудничество, реализация различных проектов в сфере энергоэффективности, образования, медицины и по многим другим направлениям. Несмотря на непростые времена Броварская громада Киевской области продолжает активное сотрудничество со своими городами-побратимами и налаживает связи с новыми международными партнерами. Как зарубежные друзья Броварской громады отреагировали на полномасштабное российское вторжение, какую помощь оказали, и какую еще планируют предоставить - об этом рассказала заместитель Броварского городского головы Елена Красник в комментарии УНН.

Елена вспоминает, что уже в первые дни войны города-побратимы и зарубежные общины-партнеры Броваров выразили свою поддержку Украине. Там проводились митинги с требованием к РФ прекратить свою варварскую агрессию. И, что самое главное, все начали оказывать разнообразную гуманитарную помощь, в которой тогда нуждались и Броварская община, и вся Украина.

Заместитель городского головы Броваров отметила, что в мае 2022 года были разорваны связи со Слуцким районом Беларуси из-за поддержки соседней страной российской агрессии. Зато усилили сотрудничество с городами Западной Европы, Соединенных Штатов, различными международными организациями. В частности, в 2022 году начато солидарное партнерство с немецкими городами Эрланген и Йена, которое в марте 2023 года скреплено подписанием соглашения о партнерстве.

В общем, мы реализуем немало различных проектов в различных сферах жизнедеятельности Броварской громады. Например, компания Tetra Tech ES, Inc, в рамках программы международной технической помощи Агентства США по международному развитию USAID передала коммунальному предприятию "Броварытепловодоэнергия" пять генераторов, современный аварийно-ремонтный автомобиль и другое оборудование. В 2024 году заключен трехсторонний Меморандум о взаимопонимании между исполнительным комитетом Броварского городского совета, Немецкого общества международного сотрудничества GIZ и ОО "Школа энергоэффективности". Документ предусматривает, что Броварской детсад "Капитошка" получит средства на установку двух солнечных электростанций с мощностью 15 кВт и 20 кВт. Это позволит заведению сэкономить электроэнергию почти на 50%. Международной гуманитарной организацией "Save the Children in Ukraine" проведен "Текущий ремонт по обустройству простого укрытия в подвальном помещении Броварского лицея №7. Оборудование для укрытия предоставлено Фондом "Партнерство за сильную Украину" и ОО "Кимоникс Интернешнл Инк". В рамках программы "EU4Business" в Броварской громаде открыт Центр поддержки бизнеса. В мае 2024 года Броварской городской совет стал полноправным членом международной организации ICLEI - "Местные органы власти за устойчивое развитие", глобальной сети, которая сотрудничает с более 2500 местными и региональными органами власти, стремящихся к устойчивому развитию городов из 125 стран