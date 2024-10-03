У дитячій лікарні Броварів запрацювала сонячна електростанція
Київ • УНН
На даху дитячої лікарні Броварів встановлено 108 сонячних панелей потужністю 585 Вт кожна. Це забезпечить енергонезалежність медзакладу та безперебійне електропостачання для маленьких пацієнтів.
На приміщенні Броварської дитячої лікарні звершили монтаж сонячних панелей. Тож тепер цей важливий об’єкт критичної інфраструктури не залежатиме від відключень світла. Про це повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко у своєму Telegram-каналі, пише УНН.
Деталі
"Вчора на приміщенні дитячої лікарні закінчено монтаж та введення в експлуатацію 108 сонячних панелей по 585 Вт, що забезпечать електроенергією найменших пацієнтів нашої громади. Це спільний проект Броварської міської ради, Броварської багатопрофільної клінічної лікарні та наших польських партнерів з "Yellow-blue Force Foundation", - написав Ігор Сапожко.
Мер Броварів уточнив, що проєкт реалізований в межах програми "Світло для лікарень", який втілює благодійний фонд "Yellow-blue Force Foundation". Встановлення електростанції супроводжувала ГО "Екоклуб".
Додав, що у найближчому майбутньому кількість подібних проектів в Броварській громаді збільшиться, адже енергонезалежність є одним з ключових елементів її життєдіяльності.
Нагадаємо
Сонячні панелі влітку були облаштовані на приміщенні Броварської багатопрофільної клінічної лікарні. Станція потужністю 24 кВт з додатковою системою резервного живлення на 29 кВт*год, в разі відключень світла може забезпечити значну частину енергопотреб медзакладу.