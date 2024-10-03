В детской больнице Броваров заработала солнечная электростанция

На здании Броварской детской больницы завершили монтаж солнечных панелей. И теперь этот важный объект критической инфраструктуры не будет зависеть от отключений света. Об этом сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Детали

"Вчера на помещении детской больницы закончен монтаж и ввод в эксплуатацию 108 солнечных панелей по 585 Вт, которые обеспечат электроэнергией самых маленьких пациентов нашей громады. Это совместный проект Броварского городского совета, Броварской многопрофильной клинической больницы и наших польских партнеров из "Yellow-blue Force Foundation", - написал Игорь Сапожко.

Мэр Броваров уточнил, что проект реализован в рамках программы "Свет для больниц", который воплощает благотворительный фонд "Yellow-blue Force Foundation". Установку электростанции сопровождала ОО "Экоклуб".

Добавил, что в ближайшем будущем количество подобных проектов в Броварской громаде увеличится, ведь энергонезависимость является одним из ключевых элементов ее жизнедеятельности.

Напомним

Солнечные панели летом были обустроены на здании Броварской многопрофильной клинической больницы. Станция мощностью 24 кВт с дополнительной системой резервного питания на 29 кВт*ч, в случае отключений света может обеспечить значительную часть энергопотребностей медучреждения.