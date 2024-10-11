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Оказывают помощь и хотят продолжать сотрудничество - делегация из города-побратима Йена посетила Бровары (видео)

Киев  •  УНН

11 октября 2024, 15:04  •  2859 просмотра

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Представитель города-побратима Йена посетил Бровары для определения направлений дальнейшего сотрудничества. Немецкий город предоставляет разнообразную помощь Броварам, включая генераторы, медицинское оборудование и специальный транспорт.

Генераторы, медицинское оборудование, специальный транспорт и много другой помощи - все это получила Броварская громада от немецких партнеров. В частности, и от города-побратима Йена. Для того, чтобы со своими украинскими коллегами определить конкретные направления дальнейшего сотрудничества на днях в Бровары прибыл представитель муниципалитета Йены, городской советник Матиас Мит. Пообщались с немецким гостем и журналисты УНН.

Детали

Солидарное партнерство между Броварами и Еной было основано в 2022 году, а в марте 2023 года было подписано соглашение о сотрудничестве в различных сферах жизнедеятельности обеих общин. С тех пор Йена стала надежным другом Броваров. Немецкий город предоставляет разнообразную помощь, способствует в реализации важных проектов. Именно для того, чтобы сотрудничество между двумя общинами стало еще более тесным Матиас Мит и посетил Бровары.

Программа визита была достаточно насыщенной. Немецкий гость посетил два лицея, Центр реабилитации детей с инвалидностью, где имел возможность увидеть уникальную солевую комнату, ветеранский хаб, посмотрел как готовят будущих чемпионов в одном из трех крупнейших бассейнов в Украине.

Также делегация из Йены посетила Броварскую многопрофильную клиническую больницу, в которой именно благодаря немецким партнерам была обновлена часть медицинского оборудования.

Окно возможностей: украинские города в условиях войны усиливают сотрудничество с муниципалитетами в других странах4 октября 2024, 13:42 • 174956 просмотров

В целом, в рамках сотрудничества с немецкими городами Йена и Эрланген, а также районом Лан-Дилль Бровары получили три кареты скорой помощи, четыре пожарных автомобиля, три единицы коммунального транспорта, один школьный автобус, генераторы, разнообразное оборудование для учебных заведений громады и модульного городка, в котором живут переселенцы.

Городской голова Броваров Игорь Сапожко во время общения с Матиасом Митом отметил, что, что поддержка со стороны Йены является неоценимой, но и немецкой стороне есть чему у нас научиться

Когда я находился в Ене, мы были на вашем коммунальном предприятии, которое предоставляет соответствующие услуги по воде, канализации. Мы с руководителем предприятия общались. Они спросили, к чему мы должны готовиться во время войны, что должно работать. И знаете, я сам себе дал ответ, что наверное, возможно в мирное время я бы не задавал таких вопросов: над чем нужно работать, к чему мы должны быть готовы? Мы понимаем, когда отсутствует электроэнергия по 5-7 суток, а мы привыкли к таким вещам как телефон, связь, комфорт... Это достаточно важно как правильно все это организовать

- рассказал Игорь Сапожко.

В свою очередь, Матиас Мит заверил, что Йена и в дальнейшем будет поддерживать Броварскую громаду, а также выразил восхищение тем, как город живет и развивается в такое непростое время.

Это очень милые, открытые, радостные и приветливые люди. Такие же как и у нас дома в Ене. А это показывает, что разницы между людьми из Броваров и Ены практически нет. Особенно в условиях войны это поражает

- отметил представитель муниципалитета Йены.

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Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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