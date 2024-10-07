Громады Киевщины активно сотрудничают с международными партнерами по реализации программ по энергоэффективности

Нынешние вражеские удары по объектам энергетической инфраструктуры так же как и после блэкаутов 2022 года снова остро подняли вопрос внедрения энергосберегающих технологий, обустройство различных зданий альтернативными источниками электроснабжения, пишет УНН.

В Украине есть национальный план действий по энергоэффективности до 2030 года, цель которого уменьшить потребление первичной энергии на 22,3% и конечного потребления энергии на 17,1%. При этом, энергетическая стратегия Украины до 2050 года определяет, что послевоенное восстановление должно происходить с учетом европейских стандартов энергоэффективности.

В рамках плана энергетической помощи от Евросоюза в Украину уже отправлено более десяти тысяч генераторов и трансформаторов. Планируется, что более 25% потребностей Украины в электричестве покроет помощь ЕС за счет ремонта и подключения к Европейской сети. Финансовая помощь Евросоюза для энергосистемы Украины составит около 160 миллионов гривен.

Безусловно, поддержка украинского энергетического сектора на государственном и международном уровне важна. Но это не означает, что в этом вопросе громады должны полагаться исключительно на центральную власть, а сами в рамках международного сотрудничества искать пути для реализации проектов по энергоэффективности и энергосбережению. И речь, в этом случае, идет об объектах критической инфраструктуры.

Сейчас различные международные организации, финансовые учреждения предлагают большое количество грантовых и привлекательных кредитных программ по этому направлению. Помогают в реализации таких проектов украинским громадам и города-побратимы. Речь идет о предоставлении электрогенераторов, трансформаторных подстанций, установка солнечных панелей, утепление зданий и тому подобное.

Все зависит от желания местных властей искать такие проекты и договариваться об их реализации в своих громадах.

В качестве примера такой активной работы можно назвать Броварскую громаду. В частности, всего за четыре месяца в Броварах при содействии Благотворительного фонда "RePower Ukraine" и поддержке международных доноров удалось реализовать проект солнечной электростанции для городской многопрофильной клинической больницы. В конце июля этого года медучреждение обустроили солнечными панелями и автономной электростанцией мощностью 24 кВт с дополнительной системой резервного питания на 29 кВт*ч, которая в случае отключений света обеспечит значительную часть энергопотребностей медучреждения.

"Буквально на днях свою солнечную электростанцию получила и наша детская больница. На здании установили 108 солнечных панелей мощностью по 585 Вт каждая. Этот проект мы реализовали при содействии наших польских партнеров из организации "Yellow-blue Force Foundation" и ОО "Экоклуб".

Также напомню, что благодаря помощи Агентства США по международному развитию USAID коммунальное предприятие "Броварытепловодоэнергия" получило пять генераторов. Так же генераторы мы получили в рамках сотрудничества с немецкими городами Эрланген и Йена, а также районом Лан-Дилль.

Также при участии немецких и швейцарских партнеров был заключен меморандум, в рамках которого наш детский сад "Капитошка" получит средства на установку двух солнечных электростанций с мощностью 15 кВт и 20 кВт. Это позволит заведению сэкономить электрическую энергию почти на 50%, сократить выбросы углекислого газа более чем на 21%, обеспечить дошкольное учреждение бесперебойным горячим водоснабжением и, что самое главное, уменьшит расходы заведения на коммунальные услуги.

И это лишь несколько примеров нашего сотрудничества с международными партнерами в вопросах энергоэффективности и энергонезависимости в нашей громаде. Еще несколько проектов у нас в стадии активной подготовки к реализации. Мы постоянно ищем, к каким программам еще можем присоединиться. Делаем все от нас зависящее, чтобы объекты критической инфраструктуры в случае отключений света работали максимально бесперебойно", - отметил городской голова Броваров Игорь Сапожко в комментарии УНН.

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