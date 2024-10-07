Громади Київщини активно співпрацюють із міжнародними партнерами по реалізації програм з енергоефективності

Цьогорічні ворожі удари по об’єктах енергетичної інфраструктури так само як і після блекаутів 2022 року знову гостро підняли питання впровадження енергозберігаючих технологій, облаштування різноманітних будівель альтернативними джерелами електропостачання, пише УНН.

В Україні є національний план дій з енергоефективності до 2030 року, мета якого зменшити споживання первинної енергії на 22,3% та кінцевого споживання енергії на 17,1%. При цьому, енергетична стратегія України до 2050 року визначає, що післявоєнне відновлення має відбуватись із врахуванням європейських стандартів енергоефективності.

У рамках плану енергетичної допомоги від Євросоюзу до України вже відправлено більше десяти тисяч генераторів та трансформаторів. Планується, що понад 25% потреб Україні в електриці покриє допомога ЄС за рахунок ремонту та підключення до Європейської мережі. Фінансова допомога Євросоюзу для енергосистеми України становитиме близько 160 мільйонів гривень.

Безумовно, підтримка українського енергетичного сектору на державному та міжнародному рівні є важливою. Але це не означає, що в цьому питанні громади мають покладатися виключно на центральну владу, а самі в рамках міжнародного співробітництва шукати шляхи для реалізації проєктів з енергоефективності та енергозбереження. І мова, у цьому випадку, йде про об’єкти критичної інфраструктури.

Нині різноманітні міжнародні організації, фінансові установи пропонують велику кількість грантових та привабливих кредитних програм по цьому напрямку. Допомагають в реалізації таких проєктів українським громадам і міста-побратими. Йдеться про надання електрогенераторів, трансформаторних підстанцій, встановлення сонячних панелей, утеплення будівель тощо.

Все залежить від бажання місцевої влади шукати такі проєкті та домовлятися щодо їх реалізації у своїх громадах.

Як приклад такої активної роботи можна назвати Броварську громаду. Зокрема, всього за чотири місяці у Броварах за сприяння Благодійного фонду "RePower Ukraine" та підтримці міжнародних донорів вдалося реалізувати проєкт сонячної електростанції для міської багатопрофільної клінічної лікарні. Наприкінці липня цього року медзаклад облаштували сонячними панелями та автономною електростанцією потужністю 24 кВт з додатковою системою резервного живлення на 29 кВт*год, яка у разі відключень світла забезпечить значну частину енергопотреб медзакладу.

"Буквально днями свою сонячну електростанцію отримала і наша дитяча лікарня. На будівлі встановили 108 сонячних панелей потужністю по 585 Вт кожна. Цей проєкт ми реалізували за сприяння наших польських партнерів з організації "Yellow-blue Force Foundation" та ГО "Екоклуб".

Також нагадаю, що завдяки допомозі Агентства США з міжнародного розвитку USAID комунальне підприємство "Броваритепловодоенергія" отримало п’ять генераторів. Так само генератори ми отримали в рамках рамках співпраці з німецькими містами Ерланген і Єна, а також районом Лан-Ділль.

Також за участі німецьких та швейцарських партнерів був укладений меморандум, в рамках якого наш дитячий садочок "Капітошка" отримає кошти на встановлення двох сонячних електростанцій з потужністю 15 кВт та 20 кВт. Це дозволить закладу заощадити електричну енергію майже на 50%, скоротити викиди вуглекислого газу більш ніж на 21%, забезпечити дошкільну установу безперебійним гарячим водопостачанням і, що найголовніше, зменшить витрати закладу на комунальні послуги.

І це лише декілька прикладів нашої співпраці з міжнародними партнерами у питаннях енергоефективності та енергонезалежності в нашій громаді. Ще декілька проєктів у нас в стадії активної підготовки до реалізації. Ми постійно шукаємо, до яких програм ще можемо долучитися. Робимо все від нас залежне, щоб об’єкти критичної інфраструктури в разі відключень світла працювали максимально безперебійно", - зазначив міський голова Броварів Ігор Сапожко в коментарі УНН.

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