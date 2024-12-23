"Чувствуем себя массовкой". Во Всеукраинской фармацевтической палате пожаловались, что законодатели принимают решения без обсуждения с профессиональным сообществом

Законодательные решения, которые касаются регулирования работы фармацевтического рынка, принимаются без предварительного обсуждения с профессиональным сообществом и часто они не имеют экономического обоснования. Об этом в интервью УНН рассказал председатель правления «Всеукраинской фармацевтической палаты», член совета Международной федерации фармацевтов, член Американской ассоциации фармацевтов Олег Климов.

По словам Олега Климова, Украина декларирует семимильные шаги адаптации всего украинского законодательства к европейским стандартам, нормативам и директивам, в том числе и в фармацевтической отрасли. Однако по правилам Европейского Союза профессиональные общественные организации являются одними из тех, кто принимает активное участие в подготовке различных регуляторных актов.

«Нас беспокоит то, что в последнее время мы себя чувствуем массовкой в этих процессах, а не участниками, нас практически не то что не слышат, а принимаются решения, которые не имеют экономического обоснования, какие-то лозунги и не более», - отметил Олег Климов.

Он добавил, что «Всеукраинская фармацевтическая палата» активно анализирует нормативные документы, которые действуют в Европейском Союзе.

«Например, мы разбираем инициативу, чтобы без процедуры регистрации эти лекарства поступали в Украину. Извините, пожалуйста, я как фармацевт с многолетним стажем, вообще не понимаю, как такое можно было инициировать, потому что Украина является членом международной Системы сотрудничества фармацевтических инспекций (РIC/S). Страны-члены имеют упрощенную процедуру регистрации. А здесь предложение запустить, кто хочет и как хочет. Извините - это, скажем так, мина замедленного действия, которая просто может уничтожить часть населения Украины, потому что никто не будет отвечать за контроль качества, за холодовую цепь и так далее», - рассказал Олег Климов.

Он отметил, если такая инициатива заработает, то лекарства будут дешевле, потому что процедуру регистрации и клинических испытаний никто не прошел, и не согласовали эти документы с регуляторными органами Украины. «На наш взгляд, это неприемлемое предложение, и оно, я так думаю, готовилось людьми, которые далеки от системы здравоохранения», - сказал он.

В конце ноября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №11493, целью которого было упростить регистрацию лекарственных средств для централизованных закупок. Однако ко второму чтению в документ могут внести правки, которые вызвали широкий резонанс и возмущение фармацевтического сообщества. Основные риски, на которые обращают внимание эксперты, касаются усиления бюрократии, усложнения поставок лекарств и негативного влияния на доступность медпрепаратов для граждан.