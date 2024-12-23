Новый фильм о Джеймсе Бонде выйдет не скоро: конфликт между Барбарой Брокколи и Amazon
Киев • УНН
Производство нового фильма о Джеймсе Бонде приостановлено из-за конфликта между продюсером Барбарой Брокколи и Amazon. Брокколи не доверяет подходу Amazon к франшизе и отказывается от их идей по развитию серии.
Производство нового фильма о Джеймсе Бонде заморожено, из-за конфликта между продюсером Барбарой Брокколи и Amazon, пишет УНН со ссылкой на Gizmodo.
Детали
В новом отчете Wall Street Journal утверждается, что отношения между Broccolis и Amazon "разрушились" после того, как последняя купила MGM еще в 2022 году.
Издание утверждает, что давний продюсер Бонда Барбара Брокколи не доверяет "ориентированному на алгоритмы Amazon" с Джеймсом Бондом настолько, что она даже не хочет снимать фильм с компанией. (Согласно WSJ, она, как сообщается, прямо сказала своим друзьям, что сотрудники технологической компании "долбаные идиоты").
В отчете WSJ утверждается, что руководители Amazon были в восторге от популярности Джеймса Бонда после приобретения MGM. Такие идеи варьировались от шоу Prime Video до спин-оффов для определенных персонажей или даже проекта возглавляемого женщиной 007.
По информации, на роль Джеймса Бонда хотят рассматривать цветных людей, женщин, геев. Однако, по мнению Барбары Брокколи, он обязательно должен быть британцем.
Напомним,
Аарон Тейлор-Джонсон дипломатично ответил на слухи о кастинге на роль следующего Джеймса Бонда, заявив, что может говорить лишь о своих будущих проектах, таких как The Fall Guy, Nosferatu, Kraven the Hunter.