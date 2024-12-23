Новый фильм о Джеймсе Бонде выйдет не скоро: конфликт между Барбарой Брокколи и Amazon

ukenru
Эксклюзив
"Поиздевались не только над "Укртатнафтой": экс-глава налоговой Хмельницкой области о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
10:05 • 35279 просмотра

"Поиздевались не только над "Укртатнафтой": экс-глава налоговой Хмельницкой области о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Эксклюзив
"Стоимость среднего продуктового набора в этом году выросла на 13-14%": эксперт рассказал, почему подорожали продукты и что будет дальше
09:56 • 63133 просмотра

"Стоимость среднего продуктового набора в этом году выросла на 13-14%": эксперт рассказал, почему подорожали продукты и что будет дальше

Эксклюзив
Марс ретроградный – сохраняйте спокойствие. Гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 23 по 29 декабря
09:47 • 67725 просмотра

Марс ретроградный – сохраняйте спокойствие. Гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 23 по 29 декабря

Эксклюзив
Рождество по-украински: как сохранились и возрождаются традиции предков
 • 133103 просмотра

Рождество по-украински: как сохранились и возрождаются традиции предков

Эксклюзив
Политологи назвали главные вызовы для Украины в 2025 году
 • 166976 просмотра

Политологи назвали главные вызовы для Украины в 2025 году

Эксклюзив
"Это мина замедленного действия для рынка и населения": Олег Климов раскритиковал скандальные поправки к законопроекту, которые приведут к подорожанию лекарств (ВИДЕО)
 • 264867 просмотра

"Это мина замедленного действия для рынка и населения": Олег Климов раскритиковал скандальные поправки к законопроекту, которые приведут к подорожанию лекарств (ВИДЕО)

Эксклюзив
Гетманцев увеличением налогов пытается скрыть провальную работу налоговой службы - экс-глава налоговой Хмельницкой области
 • 207925 просмотра

Гетманцев увеличением налогов пытается скрыть провальную работу налоговой службы - экс-глава налоговой Хмельницкой области

Эксклюзив
В Броварах работает программа дайвинг-реабилитации для военных ветеранов - видео
 • 187094 просмотра

В Броварах работает программа дайвинг-реабилитации для военных ветеранов - видео

Эксклюзив
Эксперты КНИИСЭ осматривают места падений сбитых российских ракет в Киеве и определяют их тип
 • 147623 просмотра

Эксперты КНИИСЭ осматривают места падений сбитых российских ракет в Киеве и определяют их тип

Эксклюзив
Известный офтальмолог обменивает картины на дроны и материалы для реконструкции лиц военных: как искусство помогает ВСУ
 • 163059 просмотра

Известный офтальмолог обменивает картины на дроны и материалы для реконструкции лиц военных: как искусство помогает ВСУ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
На Мадейре сильный шторм парализовал транспортное сообщение

На Мадейре сильный шторм парализовал транспортное сообщение

 • 100840 просмотра
В Нигерии на благотворительных акциях в давке погибли по меньшей мере 67 человек

В Нигерии на благотворительных акциях в давке погибли по меньшей мере 67 человек

 • 104799 просмотра
Очередной расстрел пленных украинских бойцов армией рф: начато расследование

Очередной расстрел пленных украинских бойцов армией рф: начато расследование

 • 105237 просмотра
КНДР скорее всего готовится передать России дроны-камикадзе и дополнительные войска, - корейская разведка

КНДР скорее всего готовится передать России дроны-камикадзе и дополнительные войска, - корейская разведка

05:54 • 102323 просмотра
Дженнифер Лопес раскрыла неожиданную правду о разводе с Беном Аффлеком

Дженнифер Лопес раскрыла неожиданную правду о разводе с Беном Аффлеком

08:20 • 61374 просмотра
публикации
Отличная оценка для главы АРМА Думы: талант или пиар

Отличная оценка для главы АРМА Думы: талант или пиар

11:21 • 11637 просмотра
Рождественские суеверия и приметы

Рождественские суеверия и приметы

10:42 • 35260 просмотра
Рождество по-украински: как сохранились и возрождаются традиции предков

Рождество по-украински: как сохранились и возрождаются традиции предков
Эксклюзив

 • 133103 просмотра
Закрытость АРМА: как Елена Дума лишила агентство общественного контроля

Закрытость АРМА: как Елена Дума лишила агентство общественного контроля

 • 156458 просмотра
"Это мина замедленного действия для рынка и населения": Олег Климов раскритиковал скандальные поправки к законопроекту, которые приведут к подорожанию лекарств (ВИДЕО)

"Это мина замедленного действия для рынка и населения": Олег Климов раскритиковал скандальные поправки к законопроекту, которые приведут к подорожанию лекарств (ВИДЕО)
Эксклюзив

 • 264867 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Новый фильм о Джеймсе Бонде выйдет не скоро: конфликт между Барбарой Брокколи и Amazon

Новый фильм о Джеймсе Бонде выйдет не скоро: конфликт между Барбарой Брокколи и Amazon

10:21 • 17183 просмотра
Дженнифер Лопес раскрыла неожиданную правду о разводе с Беном Аффлеком

Дженнифер Лопес раскрыла неожиданную правду о разводе с Беном Аффлеком

08:20 • 61374 просмотра
Пять волшебных фильмов о Рождестве: что посмотреть на праздники

Пять волшебных фильмов о Рождестве: что посмотреть на праздники

 • 101758 просмотра
Четыре варианта необычных салатов на праздничный стол или чем заменить оливье

Четыре варианта необычных салатов на праздничный стол или чем заменить оливье

 • 104278 просмотра
Джаред Лето станет главным злодеем в новом фильме "Властелины Вселенной"

Джаред Лето станет главным злодеем в новом фильме "Властелины Вселенной"

 • 106770 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Новый фильм о Джеймсе Бонде выйдет не скоро: конфликт между Барбарой Брокколи и Amazon

Новый фильм о Джеймсе Бонде выйдет не скоро: конфликт между Барбарой Брокколи и Amazon

Киев  •  УНН

 • 16552 просмотра

Read in English

Производство нового фильма о Джеймсе Бонде приостановлено из-за конфликта между продюсером Барбарой Брокколи и Amazon. Брокколи не доверяет подходу Amazon к франшизе и отказывается от их идей по развитию серии.

Производство нового фильма о Джеймсе Бонде заморожено, из-за конфликта между продюсером Барбарой Брокколи и Amazon, пишет УНН со ссылкой на Gizmodo.

Детали 

В новом отчете Wall Street Journal утверждается, что отношения между Broccolis и Amazon "разрушились" после того, как последняя купила MGM еще в 2022 году.

Издание утверждает, что давний продюсер Бонда Барбара Брокколи не доверяет "ориентированному на алгоритмы Amazon" с Джеймсом Бондом настолько, что она даже не хочет снимать фильм с компанией. (Согласно WSJ, она, как сообщается, прямо сказала своим друзьям, что сотрудники технологической компании "долбаные идиоты"). 

В отчете WSJ утверждается, что руководители Amazon были в восторге от популярности Джеймса Бонда после приобретения MGM. Такие идеи варьировались от шоу Prime Video до спин-оффов для определенных персонажей или даже проекта возглавляемого женщиной 007. 

По информации, на роль Джеймса Бонда хотят рассматривать цветных людей, женщин, геев. Однако, по мнению Барбары Брокколи, он обязательно должен быть британцем.

Напомним,

 Аарон Тейлор-Джонсон дипломатично ответил на слухи о кастинге на роль следующего Джеймса Бонда, заявив, что может говорить лишь о своих будущих проектах, таких как The Fall Guy, Nosferatu, Kraven the Hunter.

Алина Волянская

Алина Волянская

УНН Lite