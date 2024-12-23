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В Австралии умер знаменитый крокодил, который снялся в легендарном фильме

В Австралии умер знаменитый крокодил, который снялся в легендарном фильме

Киев  •  УНН

 • 10701 просмотра

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90-летний крокодил Берт, который снялся в фильме «Крокодил Данди» 1986 года, умер в австралийском приюте. 5-метровый рептилия весом 700 кг был известен своим независимым нравом и стал символом дикой природы Австралии.

Берт, морской крокодил, получивший всемирную известность благодаря своей роли в фильме 1986 года «Крокодил Данди», мирно скончался в возрасте 90 лет.

Передает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Берт, 5,1-метровый 700-килограммовый крокодил-монстр из комедийного приключенческого фильма, который сыграл вместе с Полом Хоганом, умер в плену в Дарвине, Австралия.

«С глубокой скорбью сообщаем о смерти Берта, легендарного морского крокодила и героя австралийской классической пьесы «Мистер Крокодил Данди», - говорится на страницах в соцсетях Crocosaurus Cove, приюта, где он жил. 

Справка

Берт, центральный персонаж комедийного боевика, рассказывающего об австралийском охотнике на крокодилов Мике Данди ( Пол Хоган ) и журналистке Сью Чарлтон ( Линда Козловски ), был пойман в реке Рейнольдс в 1980-х годах.

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Он имел длину 5,1 метра и весил 700 килограммов. Считается, что Берт несколько помог сформировать имидж Австралии как страны суровой природной красоты и впечатляющей дикой природы - этому способствовала его впечатляющая внешность.

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«Берт был действительно единственным в своем роде. Он был не просто крокодилом - он был воплощением могущественной природы, напоминанием о силе и величии этих невероятных созданий», - говорится в соцсетях Большого зоопарка рептилий в Северной территории Австралии.

«В 2008 году Берт попал в Crocosaurus Cove, где стал ожесточенным и увлекательным послом образования крокодилов. Известный своим независимым нравом, Берт был уверенным холостяком - отношение, которое он четко выразил в предыдущие годы на крокодиловой ферме».

В 2015 году Берт попал в заголовки газет после того, как двое пьяных подростков ворвались в его вольер, чтобы поиздеваться над животным.

Подростки, которых полиция описала как «немного навеселе», пробрались в «Бухту крокодилов» и начали дразнить ужасного крокодила.

«Около 4.00 утра мы получили звонок от охранника... он, благослови Господь его хлопковые носки, бросился в погоню, и двое подозреваемых разбили лагерь», - сказал суперинтендант Дель Джонс, сообщает Nine News.

Перед тем, как их напугал охранник, пара бросила в вольер крокодила предметы, в том числе знак «мокрый пол» и розовый буй.

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Поклонники и посетители делились своими воспоминаниями о Берте в социальных сетях, описывая волнение, которое они испытывали, когда смогли приблизиться к огромной рептилии.

Редкую черепаху спасли за 8000 километров от родного дома14 нояб. 2024, 13:51 • 102812 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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