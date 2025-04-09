Холдинг Porsche SE, понесший убытки, рассматривает возможность повторного выхода на рынок вооружений. Компания имеет опыт разработки танка Leopard для Бундесвера и уже инвестирует в разработку дронов.
Германия предоставила Украине очередной пакет военной помощи, включающий боеприпасы, беспилотники и бронетехнику. Министр обороны ФРГ подтвердил стабильную поддержку Украины, независимо от изменений в правительстве.
Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи, который включает в себя установки Patriot, танки Leopard и другое вооружение. В пакет также вошли беспилотники, бронеавтомобили MRAP и различные боеприпасы.
Министр финансов Германии подтвердил гарантии поддержки Украины в 2025 году, несмотря на отсутствие постоянного бюджета. Проект предусматривает сокращение помощи до 4 млрд евро с 8 млрд в 2024 году.
Швеция и Дания подписали контракт на закупку 205 боевых машин Stridsfordon 90 на сумму 25 млрд крон. Украина получит 40 современных БМП, поставки начнутся с 2026 года.
Германия передаст Украине шестую систему IRIS-T и пусковые установки Patriot и Gepard в декабре. В 2025 году планируется поставка систем ПВО, гаубиц, дронов и шести вертолетов Sea King.
Во время визита Шольца в Киев лидеры посетили предприятие по производству беспилотников. Германия анонсировала новый пакет военной помощи на 650 млн евро, включающий системы ПВО и бронетехнику.
Германия передаст Украине военную помощь на 650 млн евро, включая системы ПВО IRIS-T, танки и БМП. Пакет также будет содержать 6500 ракет и 4000 беспилотников Helsing.
Правительство Германии объявило о передаче Украине очередной партии военной техники. Пакет включает танки Leopard 1A5, БМП Marder, гаубицы Panzerhaubitze 2000, системы ПВО IRIS-T и другое оборудование.
KNDS открыла дочернее предприятие в Киеве, которое под названием ООО «KNDS Ukraine» будет поддерживать сотрудничество между украинскими государственными учреждениями, украинской оборонной промышленностью и KNDS.
Генерал-майор Бундесвера сообщил о планах передачи Украине комплексов IRIS-T, САУ PzH-2000 и Zuzana 2, танков Leopard 1A5 и другого вооружения до конца 2024 года. Также Германия предоставит стрелковое оружие, боеприпасы и медицинскую помощь.
США предоставляют Украине новый пакет военной помощи стоимостью $200 млн. Он включает боеприпасы для NASAMS и HIMARS, ракеты ПВО, артиллерийские снаряды, противотанковые системы и другое оборудование.
Германия предоставит Украине новый пакет военной помощи, включающий танки Leopard 1 A5, снаряды для ЗРК Gepard, дроны и другое оборудование. Пакет содержит технику и снаряжение для усиления обороноспособности Украины.
Германия предоставила Украине дополнительную военную помощь, в частности 20 боевых машин пехоты Marder, 10 бронетранспортеров Leopard 1A5, боеприпасы, системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM и SLS, 3 ракетные установки HIMARS, а также разнообразное другое оборудование и материалы.
Пророссийская хакерская группировка взяла на себя ответственность за кибератаку, в результате которой был отключен веб-сайт испанской компании Santa Barbara Systems, которая занимается модернизацией танков Leopard для Украины.
Депутат Бундестага Родерих Кизеветтер, сторонник увеличения военной помощи Украине, подвергся физическому нападению и был устно назван "зачинщиком войны" возле предвыборной палатки в Елене, Германия.
Министр обороны Германии Борис Писториус объявил о новом пакете вооружений для Украины стоимостью 500 миллионов евро во время своего необъявленного визита в Одессу.
Украина получила систему ПВО IRIS-T от Германии. В целом Берлин обещал Украине девять IRIS-T SLM и одиннадцать IRIS-T SLS, но производители успевают за темпами, которые задают условия войны.
Германия и Дания предоставят Украине еще 10 танков Leopard 1 A5, а ФРН - допольнительные пулеметы, артиллерийские снаряды, винтовки и беспилотники в рамках нового пакета военной помощи.
Украина и Норвегия завершили работу над текстом двустороннего соглашения о безопасности и готовы подписать его при первой же возможности, заявил президент Владимир Зеленский после телефонного разговора с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стьоре.
Испания предоставила Украине новую партию танков Leopard, ракет Patriot, артиллерийских снарядов, систем противодействия беспилотникам и другого вооружения для противодействия российской агрессии.
Компания Rheinmetall получила заказ от немецкого правительства на поставку 20 дополнительных боевых машин пехоты Marder в Украину.
Германия и Франция достигли прорывного соглашения о равномерном распределении промышленных объемов между двумя странами для разработки танка нового поколения MGCS, который заменит устаревшие танки Leopard и Leclerc.
Германия планирует предоставить Украине более 100 миллионов евро краткосрочной военной помощи, включая машины для разминирования, взрывчатку для беспилотников, грузовики, медикаменты и запасные части.
Немецкий производитель беспилотников Quantum Systems начал поставки в Украину 100 беспилотников Trinity различных моделей, которые помогут украинским военным разведывать вражеские позиции. Компания передает беспилотники стоимостью сотни тысяч долларов.