США объявили о новом пакете военной помощи Украине куда вошли снаряды к ПВО, боеприпасы к РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковые системы и тому подобное. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство обороны США.

Детали

Сегодня Министерство обороны объявило о дополнительной помощи по безопасности для удовлетворения критических потребностей Украины в сфере безопасности и обороны. Это включает санкционирование пакета президентских расширений (PDA) стоимостью до 200 млн долларов для обеспечения Украины ключевыми средствами, в частности: ракетами-перехватчиками ПВО; боеприпасы для реактивных систем и артиллерии; и противотанковое оружие - говорится в сообщении.

Кроме того, Министерство обороны США объявляет о значительном пакете поддержки с использованием примерно 1,5 млрд долларов США из фондов Инициативы по оказанию помощи в сфере безопасности Украины (USAI).

Этот пакет включает возможности по усилению ПВО Украины, огневого и противотанкового оружия, а также финансирование для поддержания оборудования, ранее предоставленного Соединенными Штатами.

Отмечается, что в пакет военной помощи вошло:

боеприпасы для национальных передовых зенитно-ракетных систем (NASAMS);

боеприпасы ПВО малой и средней дальности;



ракеты ПВО РИМ-7;



оборудование радиоэлектронной борьбы;



боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);



артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;



минометные снаряды калибра 120 мм;



высокоточные авиационные боеприпасы;



трубчатые ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);



противотанковые системы Javelin и AT-4;



стрелковое оружие;



взрывчатые вещества и оборудование и боеприпасы для подрыва;



защищенные системы связи;



услуги коммерческих спутниковых изображений;.



В Пентагоне добавили, что это уже двадцатый пакет USAI Администрации Байдена и шестьдесят второй транш оборудования, которое будет предоставлено из запасов Министерства обороны с августа 2021 года.

Напомним

Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине. Туда вошли танки Leopard 1 A5, которые Берлин передал совместной с Копенгагеном.