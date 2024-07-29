Киев • УНН
США предоставляют Украине новый пакет военной помощи стоимостью $200 млн. Он включает боеприпасы для NASAMS и HIMARS, ракеты ПВО, артиллерийские снаряды, противотанковые системы и другое оборудование.
США объявили о новом пакете военной помощи Украине куда вошли снаряды к ПВО, боеприпасы к РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковые системы и тому подобное. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство обороны США.
Детали
Сегодня Министерство обороны объявило о дополнительной помощи по безопасности для удовлетворения критических потребностей Украины в сфере безопасности и обороны. Это включает санкционирование пакета президентских расширений (PDA) стоимостью до 200 млн долларов для обеспечения Украины ключевыми средствами, в частности: ракетами-перехватчиками ПВО; боеприпасы для реактивных систем и артиллерии; и противотанковое оружие
Кроме того, Министерство обороны США объявляет о значительном пакете поддержки с использованием примерно 1,5 млрд долларов США из фондов Инициативы по оказанию помощи в сфере безопасности Украины (USAI).
Этот пакет включает возможности по усилению ПВО Украины, огневого и противотанкового оружия, а также финансирование для поддержания оборудования, ранее предоставленного Соединенными Штатами.
Отмечается, что в пакет военной помощи вошло:
В Пентагоне добавили, что это уже двадцатый пакет USAI Администрации Байдена и шестьдесят второй транш оборудования, которое будет предоставлено из запасов Министерства обороны с августа 2021 года.
Напомним
Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине. Туда вошли танки Leopard 1 A5, которые Берлин передал совместной с Копенгагеном.