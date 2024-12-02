Зеленский показал Шульцу новейшие беспилотники, изготовленные в сотрудничестве с Германией
Киев • УНН
Во время визита Шольца в Киев лидеры посетили предприятие по производству беспилотников. Германия анонсировала новый пакет военной помощи на 650 млн евро, включающий системы ПВО и бронетехнику.
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с канцлером Германии Олафом Шульцем посетили предприятие по производству дронов, изготовленные в сотрудничестве с Германией. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, передает УНН.
Детали
Воздушные и наземные беспилотники, FPV-дроны, системы управления. То оружие, которое помогает нашим защитникам. И очень важно, что такое оружие Украина изготавливает и в сотрудничестве с Германией. Сегодня вместе с канцлером Олафом Шульцем осмотрели беспилотники с умным компонентом и пообщались с представителями компаний-производителей
Президент поблагодарил Германию за важную поддержку оборонного потенциала Украины.
Напомним
Канцлер Германии совершил неанонсированный визит в Киев впервые с лета 2022 года. По данным Bild, Шольц хочет узнать позицию Зеленского о возможных мирных переговорах перед потенциальной победой Трампа.
По прибытию Шольц заявил, что Германия будет оставаться сильнейшим сторонником Украины в Европе , а на встрече с Зеленским объявит о дальнейшей поставке оборонного оборудования на сумму 650 миллионов евро, которая состоится в декабре.
Германия до конца года передаст Украине новый пакет военной помощи на сумму 650 млн евро, в который войдут системы противовоздушной обороны IRIS-T, танки Leopard 1A5 и М84, а также БМП М-80.