Зеленский показал Шульцу новейшие беспилотники, изготовленные в сотрудничестве с Германией

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с канцлером Германии Олафом Шульцем посетили предприятие по производству дронов, изготовленные в сотрудничестве с Германией. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

Воздушные и наземные беспилотники, FPV-дроны, системы управления. То оружие, которое помогает нашим защитникам. И очень важно, что такое оружие Украина изготавливает и в сотрудничестве с Германией. Сегодня вместе с канцлером Олафом Шульцем осмотрели беспилотники с умным компонентом и пообщались с представителями компаний-производителей - сообщил Зеленский.

Президент поблагодарил Германию за важную поддержку оборонного потенциала Украины.

Напомним

Канцлер Германии совершил неанонсированный визит в Киев впервые с лета 2022 года. По данным Bild, Шольц хочет узнать позицию Зеленского о возможных мирных переговорах перед потенциальной победой Трампа.

По прибытию Шольц заявил, что Германия будет оставаться сильнейшим сторонником Украины в Европе , а на встрече с Зеленским объявит о дальнейшей поставке оборонного оборудования на сумму 650 миллионов евро, которая состоится в декабре.

Германия до конца года передаст Украине новый пакет военной помощи на сумму 650 млн евро, в который войдут системы противовоздушной обороны IRIS-T, танки Leopard 1A5 и М84, а также БМП М-80.