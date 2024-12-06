Швеция и Дания заказали БМП на 25 млрд: Украина получит 40 единиц

Швеция и Дания подписали совместный контракт на 25 миллиардов крон на закупку боевых машин Stridsfordon 90. В рамках соглашения 40 современных машин передадут Украине. Об этом сообщает Dagens Nyheter, передает УНН.

Швеция заказывает 50 боевых машин, заменяя старые Stridsfordon 90, которые ранее были переданы Украине. Эти новые машины значительно современнее-модель MkIIIC. Дания же заказывает 115 машин для укрепления своей армии.

Министр обороны Швеции Паль Йонсон отметил, что эти инвестиции повысят безопасность Европы, особенно Украины, а шведская оборонная промышленность является важным ресурсом для национальной и коллективной обороны.

Дания потратит 10 миллиардов датских крон на закупку этих машин, что является одной из крупнейших оборонных сделок в истории страны. Это также важный шаг в сотрудничестве Дании и Швеции.

Новые машины оснащены 35-мм автоматической пушкой Bushmaster, что дает им лучшие возможности по сравнению с предыдущими моделями, которые имели 40-мм пушку от Bofors.

Основы контракта были заложены еще в мае, и теперь официально подтверждено, что Украина получит 40 машин. В правительстве сообщили, что украинские военные высоко оценили предыдущую помощь, поскольку эти машины имели высокий уровень защиты и спасали жизни во время боевых действий.

Компания BAE Systems Hägglunds, производящая Stridsfordon 90, рассматривает этот контракт как важное достижение для себя. Они начнут поставлять машины в 2026 году.

У Hagglunds уже есть заказы на сумму более 80 миллиардов крон, в том числе от Чехии и Словакии. Однако эти заказы все еще находятся в стадии разработки.

Характеристики Stridsfordon 90

Stridsfordon 90 (CV90) — это одна из самых современных боевых машин пехоты, которая сейчас активно используется для усиления обороноспособности Украины.

Почему эта машина так важна:

- Мобильность. С максимальной скоростью до 70 км/ч, Stridsfordon 90 способна быстро маневрировать по различным типам местности, даже плавать на воде.

- Вооружение. С автоматической пушкой калибром 40 мм и 7,62 мм пулеметом, машина имеет мощное огневое прикрытие для своих десантников и способна вести эффективный бой на поле боя.

- Защита. Мощная броня и противоминная защита делают ее одной из лучших в своем классе, способной выдержать прямые удары и защитить личный состав.

- Экипаж. Машина вмещает до 10 человек — 3 члена экипажа и 7 десантников, что позволяет быстро реагировать на изменение ситуации и укреплять позиции на поле боя.

Ws характеристики делают Stridsfordon 90 чрезвычайно важной для безопасности на фронте, а также позволяют эффективно взаимодействовать с другими силами во время выполнения сложных боевых задач.

Напомним

Германия до конца года передаст Украине новый пакет военной помощи на сумму 650 млн евро, в который войдут системы противовоздушной обороны IRIS-T, танки Leopard 1A5 и М84, а также БМП М-80.